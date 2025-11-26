hy 「eats ON SEVENTEEN 辣炒年糕（Chewy Tteokbokki）」11 月 26 日於全台 7,000 多家 7-Eleven 獨家上市

新聞提供者

hy

26 11月, 2025, 08:38 CST

由 hy 發佈的新聞稿《hy「eats ON SEVENTEEN 特別包裝 Q彈年糕鍋（Chewy Tteokbokki）」11 月 26 日於全台 7,000 多家 7-Eleven 獨家上市》（美通社發佈時間：2025年11月26日) 中產品名稱有更新，特此更正，正確的全文如下：

hy 「eats ON SEVENTEEN 辣炒年糕（Chewy Tteokbokki）」11 月 26 日於全台 7,000 多家 7-Eleven 獨家上市

  • 韓國代表性街頭美食「年糕鍋」以 SEVENTEEN 特別包裝亮相
  • K-FOOD × K-POP 聯名，全面攻佔台灣 MZ 消費族群
  • 推出火辣風味、起司羅澤風味兩款，微波 3 分鐘即可享用

台北2025年11月26日 /美通社/ -- hy 宣布將於 11  26 在全台 7,000 多家 7-Eleven 獨家推出 eats ON SEVENTEEN 辣炒年糕，以韓國國民美食年糕鍋結合 K-POP IP，正式進軍台灣市場。

此次產品採用結合 K-Culture 的 K-FOOD IP 特別包裝，最大亮點為 SEVENTEEN 13 名成員的個人形象分別呈現在不同包裝上。不只是單純的即食食品，更是一款結合粉絲文化、具收藏價值與趣味性的「可享受的食物」、「令人留下記憶的食物」，打造獨一無二的差異化體驗。

hy 「eats ON SEVENTEEN 辣炒年糕（Chewy Tteokbokki）」11 月 26 日於全台 7,000 多家 7-Eleven 獨家上市 (PRNewsfoto/hy)
hy 「eats ON SEVENTEEN 辣炒年糕（Chewy Tteokbokki）」11 月 26 日於全台 7,000 多家 7-Eleven 獨家上市 (PRNewsfoto/hy)

包裝設計亦具備高度社群擴散力，預期將帶動 SNS 打卡、開箱挑戰、吃播內容等 UGC（使用者創作內容）熱潮，使產品本身成為可分享的娛樂內容。

本次共推出 兩種口味

  • 火辣風味（Fire：重現韓式湯汁年糕鍋特有的香辣濃郁口感
  • 起司羅澤風味（Cheese Rose：結合濃郁奶香與起司，打造深受台灣消費者偏好的羅澤風味

兩款產品皆為 微波 3 分鐘即可上桌的便利美食，無論是便利商店顧客或第一次接觸 K-FOOD 的消費者都能輕鬆享用。

為慶祝上市，hy 將在官方 Instagram 帳號 @will.hy.taiwan 依序推出 SEVENTEEN 特別包裝相關的 打卡活動、開箱挑戰等多項消費者參與活動。

hy 全球事業部部長 **金明洙**表示：「此次推出的 SEVENTEEN 年糕鍋不僅是簡單的即食餐點，更是一款結合 K-FOOD 內容與粉絲文化的生活風格商品。我們希望透過台灣消費者最熟悉的便利商店通路，讓大家以最輕鬆、有趣的方式體驗韓國代表小吃年糕鍋的魅力與文化。」

SOURCE hy

來自同一來源

hy選定台灣人氣啦啦隊員李珠珢、李雅英為「Will」品牌代言人

hy選定台灣人氣啦啦隊員李珠珢、李雅英為「Will」品牌代言人

hy（韓國養樂多）正式宣布，選擇在台灣深受歡迎的Fubon Angels的韓國啦啦隊成員李珠珢與李雅英，擔任旗下代表發酵乳品牌「Probiotics Will」全新代言人。...
韓國品牌「Will」憑本土人氣攻佔台市場 推出「草莓新口味」

韓國品牌「Will」憑本土人氣攻佔台市場 推出「草莓新口味」

hy（前身為韓國養樂多）旗下腸道健康功能性發酵乳飲品品牌「Will」（謂乳）在台站穩市場後，乘勢推出全新「草莓口味」，完成全系列產品佈局。此新品將於7月9日起在全台約4200家全家便利店正式開賣。...
此來源更多新聞稿

探索

食品與飲料

食品與飲料

娛樂

娛樂

相關題材的新聞稿