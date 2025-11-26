hy 「eats ON SEVENTEEN 辣炒年糕（Chewy Tteokbokki）」11 月 26 日於全台 7,000 多家 7-Eleven 獨家上市

包裝設計亦具備高度社群擴散力，預期將帶動 SNS 打卡、開箱挑戰、吃播內容等 UGC（使用者創作內容）熱潮，使產品本身成為可分享的娛樂內容。

本次共推出 兩種口味：

火辣風味（ Fire ） ：重現韓式湯汁年糕鍋特有的香辣濃郁口感

：重現韓式湯汁年糕鍋特有的香辣濃郁口感 起司羅澤風味（Cheese Rose）：結合濃郁奶香與起司，打造深受台灣消費者偏好的羅澤風味

兩款產品皆為 微波 3 分鐘即可上桌的便利美食，無論是便利商店顧客或第一次接觸 K-FOOD 的消費者都能輕鬆享用。

為慶祝上市，hy 將在官方 Instagram 帳號 @will.hy.taiwan 依序推出 SEVENTEEN 特別包裝相關的 打卡活動、開箱挑戰等多項消費者參與活動。

hy 全球事業部部長 **金明洙**表示：「此次推出的 SEVENTEEN 年糕鍋不僅是簡單的即食餐點，更是一款結合 K-FOOD 內容與粉絲文化的生活風格商品。我們希望透過台灣消費者最熟悉的便利商店通路，讓大家以最輕鬆、有趣的方式體驗韓國代表小吃年糕鍋的魅力與文化。」

