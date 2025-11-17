廣汽埃安首款增程+純電雙動力車型埃安i60正式上市

GAC

17 11月, 2025, 19:16 CST

香港 2025年11月17日 /美通社/ -- 11月16日，廣汽埃安首款增程+純電雙動力車型——埃安i60正式上市，以限時煥新價10.48萬元起的驚喜價格，攜超100項全系標配配置，重磅切入10萬級SUV市場。

作為最大的技術亮點，埃安i60增程版搭載了與20萬級豪華增程SUV同源的廣汽星源增程技術。首先在油電轉化率實現3.73kWh/L，獲中汽中心《增程器能效之星》認證，虧電狀態下百公里油耗低至5.5升。強勁的動力輸出同樣令人印象深刻，增程器持續發電功率高達85kW，同級第一；配合180kW高功率電機，即使在虧電狀態下依然能保持150公里/小時的高速持續行駛。

同時，埃安i60還推出純電版，配備75度大電池，實現650km純電續航。3C快充技術可在5分鐘內補能200km。埃安i60支持市面超99%的充電樁，獲得中汽中心《CCTA充電兼容能力驗證》證書。

埃安i60的成功上市，是廣汽埃安在「番禺行動」戰略指引下，精準把握用戶需求、快速推進技術創新的集中體現。通過建立專業的用戶洞察團隊，推行IPD和IPMS體系，埃安真正實現了「聽懂用戶所想，交付用戶所需」。

