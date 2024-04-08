台灣IBM招聘2024暑期實習生 4月19日截止收件

08 4月, 2024, 12:15 CST
並持續招募技術銷售、企業轉型顧問、專案經理、系統與應用開發工程師等正職
台北2024年4月8日 /美通社/ -- 2024年首波大學校園就業博覽會剛落幕，IBM 隨即公布了今年的「藍色基因」(Blue Gene) 暑期實習計畫，招聘有意投身資料科學、AI工程、企業轉型諮詢、應用系統與套裝軟體開發、解決方案銷售等領域、目前就讀大學三年級或研究所一年級的在校生，親身體驗實際的企業場景與工作環境，探索個人職涯發展前景。IBM暑期實習開放申請至本月19日截止。
自2000年起，IBM積極轉型成為一家協助企業充分運用混合雲與AI科技、加速數位轉型的創新公司。IBM「藍色基因」暑期實習計畫行之有年；今年計畫招聘科技銷售、客戶創新工程師、AI 工程師、商業轉型顧問、應用系統開發顧問、套裝軟體開發顧問、及資料科學家等七種職位，均是IBM正在執行、各產業客戶科技轉型專案中的主要角色，也是近幾年IBM校園招募的重點。IBM期望透過提供實習機會，增進在校學子們對於上述專業領域的瞭解與興趣，及早培養市場需要的專才，縮短「從教室到辦公室」的上手時間，實現「畢業即就業」。
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