台灣IBM招聘2024暑期實習生 4月19日截止收件

台灣IBM人資長邱纓琇指出，除了專業能力，IBM招募同時看重人才的「軟實力」，例如候選人是否具備並展現了成長型思維、團隊合作能力、與溝通表達能力等。按照往例，IBM 的暑期實習將從七月1日起展開，邱纓琇表示，在為時兩個月的實習期間，實習生們將接受部門與團隊主管的指導，與同事們密切協作，從多元化的訓練課程與工作任務中，累積專業工作經驗。實習期間表現優異者，將可優先取得在2025年畢業後加入 IBM 的機會。

IBM熱情邀請有意投身資訊科技行業且符合資格的同學們，在4月19日前投遞個人簡歷，加入「讓世界運作得更好」的行列：

申請資格：目前就讀大學三年級或研究所一年級的在學生

一律採網路應徵：https://ibm.biz/2024summer

實習期間：2024年7月1日至2024年8月31日（兩個月）

流程一覽：4/19前投遞履歷 → 4/22前依系統信件指示，完成線上測驗→ 審核履歷→ 舉辦團體面試 (暫定5月中旬) → 預計六月上旬發送錄取通知

在各種外部市場因素包括COVID疫情與生成AI技術普及的推動下，近年台灣企業對數位轉型的需求旺盛。IBM 除了參與大學院校校園徵才活動、即日起開放暑期實習申請等，也持續招聘技術銷售、企業轉型顧問、專案經理、系統開發顧問、應用開發顧問等專才。IBM 提供具競爭力的薪酬及福利制度、豐富的教育訓練資源、與多元的職涯發展機會，歡迎在軟體開發或B2B軟硬體銷售領域有實務經驗、或曾參與業界大型數位轉型專案、或具備資訊科技產業相關經驗者，透過IBM Career Website應徵：https://ibm.biz/BdmBAs

關於 IBM

IBM 是全球領先的混合雲、人工智慧及企業諮詢服務的提供者，為全球超過 175 個國家的客戶服務，協助其從擁有的資料裡獲取商業洞察、簡化業務流程、降低成本，並取得產業競爭優勢。 來自金融服務、電信和健康醫療等關鍵基礎設施領域、超過4千家政府和企業機構，採用 IBM 混合雲平台和 Red Hat OpenShift 解決方案，快速、高效、安全地實現企業數位轉型。IBM 在人工智慧、量子運算、產業專屬的雲端運算解決方案和企業諮詢服務領域的突破性創新，為客戶提供開放和靈活的選擇。IBM 對企業誠信、透明治理、企業社會責任、多元與包容文化和服務精神的承諾，歷久彌新，是 IBM 業務發展的基礎。

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