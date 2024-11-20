IBM企業級AI模型Granite 3.0 支持AI Agent應用開發
新聞提供者IBM Taiwan
20 11月, 2024, 18:54 CST
20 11月, 2024, 18:54 CST
IBM 積極發展AI代理 (AI Agent)技術，在動態的業務環境執行複雜任務
台北2024年11月20日 /美通社/ -- IBM 在10月下旬發表了旗艦級模型系列第三代 Granite 3.0；它在眾多學術與行業評比測試中，均超越類似規模的競者模型或與之並駕齊驅，展現了優異的性能、客製化彈性、透明度與安全性。
IBM 正在研發一系列新技術，推進企業級AI的發展：從模型、AI助理、到為企業獨有的數據和應用而優化與部署 AI 所需的工具。IBM 正積極發展AI Agent （AI代理）技術，使其能夠自我引導、檢討修正、在動態變化的業務環境中執行複雜任務。
IBM 不斷發展其AI 助理（Assistants）系列能力。舉例來說，watsonx Orchestrate協助企業使用低代碼工具和自動化，構建企業為特定任務或領域預先「訓練」好的AI助理，例如回答客戶或員工的日常問題、支援大型主機和傳統 IT 應用的現代化工程、引導青年學子探索可能的職業發展路徑，或對購屋族提供線上抵押貸款諮詢等工作。全球 30萬IBM 員工所使用 的「IBM AskHR」 AI 助理就是使用 watsonx Orchestrate 開發而成。
IBM 在今年十月下旬也公佈了新一代的 watsonx Code Assistant (WCA)，新版本由 Granite 代碼模型提供支持，能夠為 C、C++、Go、Java 和 Python 等語言提供通用程式碼開發輔助，並為企業Java 應用程式[1]提供先進的應用程式現代化能力。Granite 的程式碼開發輔助功能現在也可以透過IBM Granite.Code 取得（是Visual Studio Code 的延伸）。
IBM 計劃繼續發布新工具，協助開發人員利用watsonx.ai 更高效地設計、客製化和部署 AI，包括AI代理框架（agentic framework）、與現有環境的整合功能，以及針對常見應用場景（例如 RAG 和 Agents）的增強支援[2]。
IBM 正致力於開發具有更高自主性、複雜推理能力、和多步驟拆解問題和調用工具的 AI 代理（AI Agents）技術。Granite 3.0 8B 模型的第一版本即支持主要的AI Agent功能，例如高階的推理、和用來建置調用工具的工作流程所需要的高度結構化聊天模板和指令形式。IBM 還計劃2025年第一季在 IBM watsonx Orchestrate 中加入新的 AI Agent聊天功能，讓AI Agent「協調」AI 助理、技能和自動化，讓企業有效地提高組織的整體生產力[3]。IBM 將繼續在其產品組合裡強化 AI Agent的能力，包括為特定領域和應用場景預先訓練的Agents。
IBM 日前發布的IBM Granite 3.0系列模型包括：
IBM Granite 3.0系列模型的主要特點：
瞭解關於 Granite 和 IBM 企業級AI策略，請造訪https://www.ibm.com/granite
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[1] 預計2024年第四季發表
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[2] 預計2024年第四季發表
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[3] 預計2025年第一季發表
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[4] IBM Research technical paper: Granite 3.0 Language Models
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[5] The Tiny Time Mixer: Fast Pre-Trained Models for Enhanced Zero/Few Shot Forecasting on Multivariate Time Series
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[6] 成本計算基於 IBM watsonx 的開放模型和 openAI 的 GPT4 模型（假設 80% 輸入，20% 輸出）的每 100 萬個標註的 API 成本定價，用於客戶概念驗證專案
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[7] Evaluation results published in Granite Guardian GitHub Report
SOURCE IBM Taiwan
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