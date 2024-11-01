ICANN81將於伊斯坦堡舉行，探討全球互聯網治理的未來

土耳其伊斯坦堡2024年11月1日 /美通社/ -- 互聯網名稱與數碼地址分配機構（ICANN）將於2024年11月9日至14日在土耳其首都伊斯坦堡（Istanbul）舉行第81屆公開會議（81st Public Meeting），會議由土耳其資訊與通信科技管理局（簡稱「BTK」或「ICTA」）主辦。是次會議將吸引來自世界各地的現場及虛擬參加者，共同探討與互聯網治理相關的重要議題。活動將包括工作坊、公開論壇和政策討論。

ICANN暫任主席兼行政總裁Sally Costerton表示：「ICANN81是全球社群攜手合作、共同探討影響互聯網未來的關鍵發展的重要契機。」她表示：「此次活動具有前所未有的重要意義，因為我們即將推出新一輪的通用頂級域名，並持續推動創新與多樣性的各項重要倡議。」我期待看到我們在伊斯坦堡的共同努力如何加強包容性，賦予多元聲音權力，確保互聯網繼續成為一個對所有人都具有韌性和包容性的資源。」

土耳其資訊與通信科技管理局（簡稱「BTK」或「ICTA」）總裁Ömer Abdullah Karagözoğlu強調在伊斯坦堡舉辦ICANN81的重要性：「ICANN決定在伊斯坦堡舉辦這次重要會議，彰顯了伊斯坦堡作為全球互聯網未來討論中心的地位。土耳其共和國在促進互聯網治理和創新方面的國際合作扮演著重要角色，我們自豪地歡迎全球各界參與這些關鍵討論。我們相信，旨在建立安全、透明和公正的互聯網的努力將為這些討論提供指引，並具有策略性和重要意義。」

主要主題：「下一輪」（Next Round）計劃和多方利益相關者治理

ICANN81將聚焦於新通用頂級域名（gTLDs）計劃：「下一輪」（Next Round）計劃，即域名系統（DNS）的下一輪重大擴展。該計劃透過引入新通用頂級域名（gTLDs）來促進創新、競爭和消費者選擇。隨著ICANN準備啟動下一輪的gTLD申請，重點將放在賦權於代表性不足的群體，特別是來自發展中國家的群體，以參與互聯網的發展。此次活動的一大賣點是預計將於2024年11月啟動的申請人支援計劃（Applicant Support Program，簡稱「ASP」），該計劃將為合資格的申請人提供費用減免、無償專業服務及培訓資源，尤其是針對來自發展較少經濟體的非營利組織、原住民社區和小型企業。

此次會議將展示ICANN的多方利益相關者模式，這是其互聯網治理方法的基石，並為2025年資訊社會世界峰會檢討會（2025 World Summit on the Information Society Review，簡稱「WSIS+20」）作好準備。這一模式確保政府、私營部門、民間社會及科技社群在塑造互聯網未來方面都能充分表達意見。今年早些時候，ICANN啟動了WSIS+20外展網絡（WSIS+20 Outreach Network），旨在推廣這一包容性的方法，同時確保互聯網的統一性與互操作性。這一倡議匯聚了全球的持份者，以維護互聯網的完整性並倡導多方利益相關者模式。

Tarek Kamel博士能力建設獎（The Dr. Tarek Kamel Award for Capacity Building）

延續慣例，ICANN81將在歡迎儀式上頒發Tarek Kamel博士能力建設獎（The Dr. Tarek Kamel Award for Capacity Building），以表彰得獎者對社區的貢獻。這一享有盛譽的獎項以已故互聯網先驅Tarek Kamel博士命名，旨在表揚ICANN社區內的傑出貢獻。

登記報名

請親臨ICANN預先登記或在網上報名，登記持續開放至2024年11月8日，屆時不設現場報名服務。活動免費入場，歡迎各界人士蒞臨參加。如需了解詳情或登記報名，請瀏覽會議網站。

ICANN簡介

ICANN的使命是幫助確保穩定、安全、統一的環球互聯網。想與互聯網上的其他人互動，您需要在您的電腦或其他裝置中鍵入地址（名稱或代碼）。該地址必須獨一無二，這樣電腦便知道如何找到彼此。ICANN在世界各地協助、協調和支援這些唯一識別碼。ICANN成立於1998年，是一家非營利性公益公司，參與者來自世界各地。

SOURCE ICANN