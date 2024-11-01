İstanbul'daki ICANN81 Yıllık Genel Toplantısında Küresel İnternet Yönetişiminin Geleceği Üzerine Görüşmeler Yapılacak

İSTANBUL, 1 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- İnternet Tahsisli İsimler ve Numaralar Kurumu (ICANN), 9-14 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul'da Bilgi̇ Teknolojileri̇ ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ev sahipliğinde 81. Halka Açık Toplantısını düzenleyecek. Bu etkinlik, İnternet yönetişimiyle ilgili önemli konuları tartışmak üzere dünyanın dört bir yanından yüz yüze ve sanal katılımcıları bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında atölyeler, halka açık forumlar ve politika tartışmaları düzenlenecek.

ICANN Geçici Başkanı ve CEO'su Sally Costerton, "ICANN81, küresel topluluğun bir araya gelip İnternet'in geleceğini şekillendiren önemli gelişmeleri ele alması için önemli bir fırsat sunuyor." dedi. "Yeni genel üst düzey alan adlarının bir sonraki turunun yaklaşması, inovasyonu ve çeşitliliği desteklemeye yönelik devam eden girişimlerimiz göz önüne alındığında bu etkinlik, her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. İstanbul'daki ortak çabalarımızın, İnternet'in herkes için dayanıklı ve kapsayıcı bir kaynak olarak kalmasını sağlayarak kapsayıcılığı ve farklı sesleri nasıl güçlendireceğini görmek için sabırsızlanıyorum."

Bilgi̇ Teknolojileri̇ ve İletı̇şı̇m Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, ICANN81'in İstanbul'da gerçekleştirilmesinin önemini şu sözlerle vurguladı: "ICANN'in bu önemli toplantıyı İstanbul'da düzenlemesi, şehri İnternet'in geleceği hakkında küresel görüşmeler için bir merkez olarak kabul ettiğini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti, İnternet yönetişimi ve inovasyonu konusunda uluslararası iş birliğini teşvik etmede stratejik bir rol oynuyor. Dünya genelindeki paydaşları bu kritik görüşmelere katılmaları için ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Güvenli, şeffaf ve adil bir İnternet tesis etmeyi amaçlayan çabaların bu görüşmelere ışık tutacağına, aynı zamanda stratejik ve hayati bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz."

Önemli Konular: Sonraki Tur ve Çok Paydaşlı Yönetişim

ICANN81'de, Alan Adı Sistemi'nin (Domain Name System, DNS) bir sonraki büyük genişlemesi olan Yeni Genel Üst Düzey Alan Adları (Generic Top-Level Domains, gTLDs) Programı: Sonraki Tur ön plandaki konulardan biri olacak. Program, yeni gTLD'lerin tanıtımı yoluyla inovasyonu, rekabeti ve tüketici seçimini teşvik etmektedir. ICANN bir sonraki gTLD başvuru turunu başlatmaya hazırlanırken, özellikle gelişmekte olan ülkelerden yeterince temsil edilmeyen grupların İnternet'in büyümesine katılmalarını sağlamaya odaklanmaktadır. Toplantıdaki bir diğer önemli odak noktası, Kasım 2024'te beklenen Başvuran Destek Programı'nın (Applicant Support Program, ASP) lansmanıdır. Bu program, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yerli topluluklar ve daha az gelişmiş ekonomilerden gelen küçük işletmeler gibi uygun başvuru sahiplerine ücret indirimleri, gönüllü profesyonel hizmetlere erişim ve eğitim kaynakları sağlamayı hedeflemektedir.

Toplantıda, 2025 Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS+20) İncelemesi'ne hazırlık olarak, ICANN'in İnternet yönetişimine yaklaşımının temel taşı olan çok paydaşlı modelin işleyişine odaklanılacaktır. Bu model, hükümetlerin, özel sektörün, sivil toplumun ve teknik topluluğun İnternet'in geleceğini şekillendirmede söz sahibi olmasını sağlamaktadır. ICANN, bu yılın başlarında bu kapsayıcı yaklaşımı teşvik etmek ve birleşik, birlikte çalışabilir bir İnternet'i desteklemek için WSIS+20 İletişim Ağı'nı başlattı. Bu girişim, dünya çapındaki paydaşları bir araya getirerek İnternet'in bütünlüğünü korumayı ve çok paydaşlı modelin savunuculuğunu yapmayı hedeflemektedir.

Dr. Tarek Kamel Kapasite Geliştirme Ödülü

Topluluk katkılarını onurlandırma geleneğine sadık kalarak, ICANN81 açılış töreninde Dr. Tarek Kamel Kapasite Geliştirme Ödülü sunulacaktır. İnternetin öncülerinden merhum Dr. Tarek Kamel'in adını taşıyan bu prestijli ödül, ICANN topluluğu içindeki olağanüstü çabaları takdir etmek için verilmektedir.

Kayıt

Yüz yüze ve sanal kayıtlar 8 Kasım 2024'e kadar açık kalacak, yerinde kayıt mümkün olmayacaktır. Katılım ücretsizdir ve herkese açıktır. Daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için toplantı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ICANN Hakkında

ICANN'in misyonu, sürekli, güvenilir ve birleşik bir küresel İnternet sağlanmasına yardımcı olmaktır. İnternet üzerinden birine ulaşabilmek için bilgisayarınıza veya diğer cihazlarınıza bir adres, yani bir isim ya da numara, girmeniz gerekir. Bilgisayarların birbirini bulabilmesi için bu adresin benzersiz olması gerekmektedir. ICANN bu benzersiz tanımlayıcıların dünya genelinde koordine edilmesine ve desteklenmesine yardımcı olur. ICANN 1998 yılında tüm dünyadan katılımcıları olan bir topluluk ile kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir kuruluş olarak kurulmuştur.

Logosu - https://mma.prnewswire.com/media/2541877/ICANN81_Istanbul_Logo.jpg