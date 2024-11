L'ICANN81 à Istanbul se penchera sur l'avenir de la gouvernance mondiale de l'Internet

ISTANBUL, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) tiendra sa 81e réunion publique à Istanbul, du 9 au 14 novembre 2024, sous l'égide de l'Autorité des technologies de l'information et de la communication (ICTA) de la Türkiye. L'événement rassemblera des participants du monde entier, en personne ou virtuellement, pour débattre de questions importantes liées à la gouvernance de l'Internet. Il comprendra des ateliers, des forums publics et des discussions sur des politiques.

« L'ICANN81 représente pour la communauté mondiale une opportunité vitale de se réunir et d'aborder des sujets déterminants pour l'avenir de l'Internet », a déclaré Sally Costerton, présidente-directrice générale par intérim de l'ICANN. « Cette rencontre est d'autant plus importante que la prochaine série de nouveaux domaines génériques de premier niveau sera bientôt lancée, dans le cadre de nos initiatives en cours visant à soutenir l'innovation et la diversité. Je suis impatiente de voir comment notre travail conjoint à Istanbul permettra de renforcer l'inclusion et de faire entendre des voix multiples, tout en veillant à préserver la résilience de l'Internet et son caractère inclusif pour tous ».

Ömer Abdullah Karagözoğlu, président de l'Autorité des technologies de l'information et de la communication (ICTA), a souligné à quel point la tenue de l'ICANN81 à Istanbul est importante : « La décision de l'ICANN d'organiser cette importante réunion à Istanbul témoigne de la place centrale qu'occupe cette ville dans les discussions mondiales sur l'avenir de l'Internet. La République de Türkiye joue un rôle stratégique dans la promotion de la collaboration internationale en matière de gouvernance de l'Internet et d'innovation. Nous sommes fiers d'accueillir des personnes du monde entier désireuses de participer à ces discussions cruciales. Nous croyons que les efforts destinés à établir un Internet sûr, transparent et équitable permettront d'éclairer ces discussions et sont d'une importance stratégique vitale. »

Principaux thèmes de la réunion : la prochaine série et la gouvernance multipartite

ICANN81 sera l'occasion de braquer les projecteurs sur la prochaine série du programme des nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD), la prochaine expansion majeure du système des noms de domaine (DNS). Le programme vise à promouvoir l'innovation, la concurrence et le choix des consommateurs grâce à l'introduction de nouveaux gTLD. Dans le cadre des préparatifs de l'ICANN en vue du lancement de la prochaine série de candidatures aux gTLD, une attention particulière est accordée aux groupes sous-représentés, en particulier dans les pays en développement, afin qu'ils puissent participer à la croissance de l'Internet. Un des temps forts de la rencontre sera le lancement du programme de soutien aux candidats (ASP) en novembre 2024. Celui-ci offre aux candidats éligibles, dont des organisations à but non lucratif, des communautés indigènes et de petites entreprises des économies moins développées, des réductions de frais, l'accès à des services professionnels bénévoles et des possibilités de formation.

L'ICANN81 sera l'occasion de découvrir le modèle multipartite de l'ICANN, pierre angulaire de son approche de gouvernance de l'Internet, à l'œuvre dans le contexte de la préparation de l'examen du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI+20) qui aura lieu en 2025. Ce modèle donne aux gouvernements, au secteur privé, à la société civile et à la communauté technique la possibilité de participer à la construction de l'avenir de l'Internet. En début d'année, l'ICANN a lancé le réseau de sensibilisation du SMSI+20 afin de promouvoir cette approche inclusive et de garantir un Internet unifié et interopérable. Il s'agit d'une initiative qui rassemble des parties prenantes du monde entier dans le but de préserver l'intégrité de l'Internet et de défendre le modèle multipartite.

Prix Dr Tarek Kamel du renforcement des capacités

Dans la continuité de sa tradition d'hommage aux contributions de la communauté, la cérémonie inaugurale de l'ICANN81 sera l'occasion de remettre le prix Dr Tarek Kamel du renforcement des capacités. Ce prix prestigieux, qui porte le nom du regretté Dr Tarek Kamel, pionnier de l'Internet, récompense des efforts exceptionnels au sein de la communauté ICANN.

Inscription

L'inscription pour participer à la réunion en personne et à distance sera ouverte jusqu'au 8 novembre. Il n'y aura pas d'inscription sur place. La participation est gratuite et ouverte à tous. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur la page web de la réunion.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. La société ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2541877/ICANN81_Istanbul_Logo.jpg