《IDP GO 中學及高等教育海外升學展》超過130間海外著名院校代表出席

DSE放榜日提供即場諮詢及面試 最快10分鐘獲院校錄取

22分可赴澳讀醫 接通學生多元出路

香港2024年7月15日 /美通社/ -- 今屆中學文憑試(DSE)將於7月17日(星期三)放榜,約 5萬考生需面對升學及就業選擇,其中不少家長及學生都計劃到海外升學,但在眾多國家、院校、學科及課程,大家該如何選擇?在港首屈一指、協助超過90%學生成功獲得全球百大名校取錄的海外升學中心IDP,將在DSE放榜當天舉行年度最大型海外升學活動《IDP GO 中學及高等教育海外升學展》,為學生及家長提供全面的海外升學資訊,重點協助學生走向國際開拓視野,實現學術和職業的目標。

IDP 在香港扎根超過30年,具有經驗豐富的升學顧問社群,結合全球升學網絡優勢,為學生提供面向世界的全面升學指導。經IDP 香港全球升學顧問之協助,九成以上學生進入全球Top 100 大學 (根據QS世界大學排名2024) ,欲負笈英國升學的學生,有90%成功獲得英國Top 30大學取錄 (根據英國 The Times and the Sunday Times Good University Guide 2023-2024) 。作為著名的IELTS考試的聯合創始人和共同擁有機構,IDP一直致力為學生籌劃合適的全球升學方案,幫助他們實現夢想。