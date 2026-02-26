IEI präsentiert auf der Embedded World 2026 robuste, sicherheitsgesteuerte Edge-Infrastruktur: Unternehmen können die digitale Transformation mit Zuversicht vorantreiben

Demonstration sicherer Industrieplattformen nach Design, die Edge-KI-Leistung, Cybersicherheitsmanagement über den gesamten Lebenszyklus und missionskritische Resilienz kombinieren.

TAIPEI, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp. (IEI) hat heute sein Ausstellungsprogramm für die Embedded World 2026 bekannt gegeben (Halle 3, Stand Nr. 3-359). Unter dem Motto „Resilientes Rückgrat intelligenter Fabriken und Gebäude" wird IEI zeigen, in welcher Weise seine Secure-by-Design-Industrieplattformen Hochverfügbarkeit, Redundanz und Virtualisierung bieten – und damit Unternehmen in die Lage versetzen, ihre digitale Transformation mit Zuversicht und Intelligenz zu beschleunigen.

Im Zuge der Konvergenz von Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) und Informationstechnologie (Information Technology, IT) müssen industrielle Betreiber ihre Infrastruktur schützen, die Betriebszeit aufrechterhalten und sich auf gesetzliche Anforderungen wie NIS2 und den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereiten. Der Schwerpunkt der von IEI ausgestellten Lösungen liegt auf der Resilienz, d. h. auf der Aufrechterhaltung der Sicherheit und des Betriebs von Systemen unter Cyber-Bedrohungen, in rauen Umgebungen und bei kontinuierlicher Arbeitsbelastung rund um die Uhr.

Strategische Highlights: Vom Risiko zur Einsatzbereitschaft

„Industrielle Betreiber stehen vor einer doppelten Herausforderung: der Bereitstellung immer anspruchsvollerer KI-Workloads am Edge bei gleichzeitiger Navigation durch evolvierende Cybersicherheitsvorschriften wie NIS2 und die Verordnung über Cyber-Resilienz (CRA)", sagte YT LEE, VP von IEI Integration Corp. Auf der Embedded World 2026 zeigen wir, wie IEI-Lösungen Kunden dabei helfen, den Übergang von der Risikoexposition zur Betriebsbereitschaft zu schaffen, indem sie die Lücke zwischen High-Performance-Computing und strengen Sicherheitsrichtlinien schließen.

Vier Säulen einer widerstandsfähigen Edge-Infrastruktur:

Beschleunigung des Einsatzes von KI-Inferenzen:

IEI wird integrierte Edge-KI-Computing-Lösungen vorstellen, die das iVEC CANAI virtualisierte KI-Beschleunigungs-Framework, leistungsstarke LLM-Inferenzserver und kompakte, energieeffiziente Edge-KI-Systeme kombinieren. Diese Systeme basieren auf einem Secure-by-Design-Konzept und unterstützen Intel® Core™ Ultra (Series 2) Prozessoren und NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Plattformen, um Intelligenz zu liefern, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Security Governance und Schutz über den gesamten Lebenszyklus:

Durch dedizierte PSIRT und ein öffentliches Sicherheitsberatungsportal trägt das IEI dazu bei, dass unternehmenskritische Systeme geschützt bleiben. Dieser Governance-Rahmen basiert auf international anerkannten Rahmenwerken für industrielle Cybersicherheit, einschließlich IEC 62443, und den sich entwickelnden regulatorischen Erwartungen im Rahmen der Verordnung über Cyber-Resilienz (CRA).

Operationale Resilienz für die moderne Fertigung:

IEI wird iRM Remote Management für CIM-Umgebungen demonstrieren, das Redundanzmanagement mit Out-of-Band Remote OS Recovery integriert, um eine zentrale Überwachung, hohe Verfügbarkeit und schnelle Wiederherstellung bei Systemausfällen zu ermöglichen und damit kontinuierliche 24/7-Workloads zu unterstützen.

Branchenspezifische Robustheit:

In speziellen Bereichen werden robuste Systeme zu sehen sein, darunter DNV-geprüfte Plattformen für die Schifffahrt und IP69K-zertifizierte Edelstahlsysteme für die Lebensmittelverarbeitung, die einen zuverlässigen Betrieb in den rauesten Umgebungen gewährleisten.

Einladung zum Netzwerken

Besuchen Sie IEI in Halle 3, Stand Nr. 3-359, um sich über sichere und widerstandsfähige Edge-Infrastrukturlösungen für die digitale Transformation der Industrie zu informieren.

Vereinbaren Sie einen Termin für eine technische Beratung:

https://www.ieiworld.com/en/support/con_show.php?cid=118

Gutscheincode für kostenlosen Zugang: ew26567451.

Informationen zu IEI Integration Corp.

IEI Integration Corp. ist ein globaler Anbieter von industriellen Computerlösungen mit den Schwerpunkten Edge AI, Remote-Infrastrukturmanagement und robuste eingebettete Systeme für die intelligente Fertigung, intelligente Gebäude, das Transportwesen und unternehmenskritische industrielle Anwendungen weltweit.

