IEI présente une infrastructure Edge résiliente et régie par la sécurité au salon Embedded World 2026 : permettre aux entreprises d'accélérer en toute confiance la transformation numérique

Démonstration de plateformes industrielles sécurisées dès la conception qui combinent les performances de l'IA edge, une gouvernance de la cybersécurité tout au long du cycle de vie et une résilience critique.

TAIPEI, 26 févr. 2026 /PRNewswire/ -- IEI Integration Corp. (IEI) a annoncé aujourd'hui son programme pour le salon Embedded World 2026 (où elle sera présente sur le stand n° 3-359 du Hall 3). Sous le thème « Colonne vertébrale résiliente des usines et des bâtiments intelligents », IEI démontrera comment ses plateformes industrielles sécurisées dès la conception offrent haute disponibilité, redondance et virtualisation, permettant aux entreprises d'accélérer en toute confiance leur transformation numérique grâce à la fiabilité et à l'intelligence.

Avec la convergence des technologies opérationnelles (OT) et des technologies de l'information (IT), les opérateurs industriels doivent protéger leurs infrastructures, maintenir leur disponibilité et se préparer aux exigences réglementaires telles que celles de la directive NIS2 et du Règlement sur la cyber-résilience (Cyber Resilience Act, CRA). L'espace d'exposition d'IEI met l'accent sur la résilience et sur l'importance de maintenir les systèmes sécurisés et opérationnels face aux cybermenaces, aux environnements difficiles et aux charges de travail continues 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Points forts stratégiques : du risque à la préparation

« Les opérateurs industriels font face à un double défi : déployer des charges de travail d'IA de plus en plus exigeantes en edge tout en naviguant dans les réglementations de cybersécurité en constante évolution telles que la directive NIS2 et le Règlement sur la cyber-résilience (CRA) », a déclaré YT LEE, vice-président d'IEI Integration Corp. Lors du salon Embedded World 2026, nous démontrons comment les solutions d'IEI aident les clients à passer de l'exposition au risque à la préparation opérationnelle en comblant le fossé entre l'informatique haute performance et une gouvernance stricte en matière de sécurité.

Les quatre piliers d'une infrastructure edge résiliente :

Accélérer le déploiement de l'inférence en IA :

IEI présentera des solutions informatiques intégrées d'Edge AI qui combinent le cadre CANAI virtualisé d'accélération de l'IA iVEC , des serveurs d'inférence LLM à haute performance et des systèmes d'Edge AI compacts et à faible consommation d'énergie. Construits à partir d'une base sécurisée dès la conception, ces systèmes prennent en charge les processeurs Intel® Core™ Ultra (série 2) et les plateformes NVIDIA® Jetson AGX Orin™ pour apporter de l'intelligence sans compromettre la sécurité.

Gouvernance de la sécurité et protection du cycle de vie :

Grâce à des opérations PSIRT dédiées et à un portail public d'avis de sécurité, IEI contribue à assurer la protection des systèmes critiques. Ce cadre de gouvernance est structuré autour des cadres de cybersécurité industriels reconnus au niveau international, notamment la norme IEC 62443, et les attentes réglementaires dans le cadre du CRA.

Résilience opérationnelle pour la fabrication moderne :

IEI démontrera la gestion à distance iRM pour les environnements CIM, intégrant la gestion de la redondance avec la récupération à distance du système d'exploitation hors bande pour permettre une surveillance centralisée, une haute disponibilité et une restauration rapide en cas de défaillance du système — supportant des charges de travail continues 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Robustesse adaptée aux marchés verticaux :

Des zones dédiées présenteront des systèmes robustes, notamment des plateformes maritimes validées par DNV et des systèmes en acier inoxydable conformes à la norme IP69K pour l'industrie alimentaire, garantissant un fonctionnement fiable dans les environnements les plus difficiles.

Visitez IEI sur le stand n° 3-359 du Hall 3, pour découvrir des solutions d'infrastructure edge sécurisées et résilientes pour la transformation numérique industrielle.

À propos d'IEI Integration Corp.

IEI Integration Corp. est un fournisseur mondial de solutions informatiques industrielles axées sur l'IA edge (Edge AI), la gestion d'infrastructures à distance et les systèmes embarqués à haute robustesse pour la fabrication intelligente, les bâtiments intelligents, les transports et les applications industrielles critiques dans le monde entier.

