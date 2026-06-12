夏季運動潮來襲！iHerb必買「活力補給」 精選9款人氣熱銷好物

作為全球知名健康養生產品線上零售平台，iHerb提供超過50,000種商品，涵蓋維生素、運動營養、天然食品、美容保養與生活用品等多元品類，服務遍及全球超過180個國家與地區。面對夏季運動需求與生活節奏變化，iHerb也特別整理出三大補給方向，幫助消費者從容迎接高溫與運動挑戰

運動表現加分：打造夏季行動力

近年健身、跑步及戶外運動人口持續增加，許多人也開始重視運動前後的營養補給。iHerb人氣品牌 California Gold Nutrition 推出的「一水肌酸」受到重視運動表現與日常訓練補給族群青睞，成為不少運動族群關注的熱門產品；而同系列「運動系列有機中鏈甘油三酯油（MCT Oil）」則受到健身與生酮飲食族群喜愛，可加入咖啡、飲品或日常飲食中，成為運動生活中的便利補給選擇。

除了營養補充，運動配件同樣不可少。iHerb Goods「攪拌瓶與攪拌球」不僅方便攜帶，也讓乳清蛋白、運動飲品或營養補充品能快速均勻混合，成為許多健身愛好者的隨身配備。

熬夜追賽也要顧體力：日常營養補給不可少

近期國際運動賽事熱度升高，不少球迷選擇熬夜觀賽。面對作息改變與長時間專注需求，維持均衡營養也成為重要課題。Metagenics「OmegaGenics® 5合1魚油」蘊含優質 EPA 與 DHA，天然檸檬風味好入口，能全方位支持心血管與認知健康，是外食頻繁或熬夜觀賽族群不可或缺的基礎保養。

Doctor's Best「高吸收賴氨酸甘氨酸鎂，螯合型，Albion® TRAACS®」提供日常礦物質補充來源，受到重視生活品質、休息品質與規律作息族群關注。此外，Doctor's Best「PepZin GI® 鋅-L-肌肽複合物」也成為不少消費者日常保養時的熱門選擇，協助維持日常健康管理，在外食頻率高、生活步調快速的現代生活中，提供多元營養補給方案。

全家人一起補給：高蛋白零食與日常營養一次搞定

除了運動族群與球迷之外，夏季也是親子出遊與戶外活動旺季。Nature's Way「多維生素咀嚼片」以橙子莓果風味設計，成為許多家庭日常營養補充的人氣商品。

若想兼顧美味與營養補給，高蛋白零食也是近年熱門選擇。KIND Bars「高蛋白棒-黑巧克力可可口味」結合濃郁巧克力風味與蛋白質補充需求，適合作為下午點心或運動後補給；Atkins「蛋白餅乾-巧克力碎口味」則兼具口感與便利性，成為不少上班族、健身族群及追賽球迷的零食新選擇。

618限時優惠開跑 補給好物最低7折起

iHerb表示，希望透過多元商品選擇與跨境直送服務，協助消費者在夏季運動、旅遊與生活節奏變化期間，都能輕鬆找到適合自己的健康補給方案。即日起至6月20日推出618限時優惠活動，新客戶輸入優惠碼「618HK30」即可享7折優惠；舊客戶輸入優惠碼「618SALE26」則享73折優惠，把握夏季補給時機，為下半年的健康生活提前做好準備。

iHerb：一站式全球健康選物店

iHerb：一站式全球健康選物店 總部位於美國加州的iHerb，是全球領先的健康養生產品線上零售品牌。iHerb最大的優勢在於提供消費者「不用找代購、不怕買到假貨」的安心平台。全站正品保證，並引進全球小眾優質品牌：許多在歐美廣受好評但尚未引進香港的天然、有機、純素（Vegan）或無麩質（Gluten-Free）品牌，都能在 iHerb 輕鬆找到，對於追求特定生活方式或飲食需求的消費者極具吸引力。所有產品均由物流中心直運，並提供極致便捷的購物體驗：

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：下單後最快隔日到貨。 免運優惠：滿 150 HKD 即免運（期間限定，依結帳畫面顯示為準）。

從維生素、營養補充品到為家人準備的保健好物，現在正是趁手入荷的最佳時機，想買得聰明又安心，快到 iHerb 官網逛逛，隨時掌握最新優惠，萬勿錯過這些超值優惠！

關於iHerb （香港官網：https://hk.iherb.com/）

iHerb 是一家美國線上零售品牌，總部位於加州，專注於銷售健康與養生相關產品。它的核心理念是提供高品質的天然健康商品，並以實惠的價格和便捷的購物體驗服務全球消費者。截至目前，iHerb 的產品線涵蓋超過 50,000 種商品，包括維生素、營養補充劑、運動營養品、美容保養品、天然食品、個人護理產品以及寵物用品等，合作的品牌超過 1,200 個，範圍從知名國際品牌到自有品牌皆有。

iHerb 的特色之一是其全球直運服務，能將產品從美國及亞洲的多個物流中心直接配送至超過 180 個國家，並提供多語言介面，方便不同地區的消費者使用。

SOURCE iHerb