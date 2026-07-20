迎戰盛夏熱浪：iHerb精選6款海外人氣「防護與修護」保養單品

今年夏天，iHerb 精選出兼具保養話題與人氣口碑的商品，從夏季保養最在意的「保濕、防護、修護」三大需求出發，打造更完整的夏日保養節奏。

近年Beauty & Wellness風潮持續受到關注，越來越多人會依照生活型態搭配日常營養補充，讓保養從肌膚延伸到生活日常。iHerb 自主研發品牌 California Gold Nutrition 人氣商品「透明質酸複合物」，結合透明質酸、L-脯氨酸、法國葡萄籽及法國海岸鬆樹皮萃取等成分，受到不少重視日常保水保養與外在狀態管理族群關注，成為不少消費者夏季保養清單中的人氣選擇之一。

若希望補充維生素C，iHerb人氣品牌 Doctor's Best「維生素 C 加 Q-C」，提供日常維生素C補充來源，適合生活忙碌族群攝取營養的品項，也是不少消費者日常營養補充的人氣選擇。此外，面對忙碌生活與頻繁外出行程，另一款人氣品項 Life Extension「BioActive Complete B-Complex」，則提供完整維生素 B 群補充來源，成為不少忙碌上班族及生活步調快速族群的日常補給選擇。

除了日常營養補充，Nature's Way「Alive! 頭髮、肌膚和指甲呵護軟糖」以草莓風味及便利食用設計，讓日常營養補充更輕鬆融入生活，也成為不少女性日常保養習慣中，兼具便利性與儀式感的人氣商品。

防曬與曬後修護 更是夏季保養關鍵

長時間戶外活動，肌膚更容易受到紫外線與高溫環境影響，因此從防曬到曬後修護，都是夏日保養不可忽略的重要步驟。在iHerb嬰幼兒抗曬、嬰幼兒安心防護排行榜名列前茅的品牌「think, Thinkbaby®」推出「氧化鋅抗曬霜 SPF50」，採用氧化鋅防曬配方，質地舒適且不含有害化學物質，適合日常通勤、戶外活動及親子出遊使用。

當肌膚經歷長時間日曬後，適時補充保濕與舒緩保養同樣重要。iHerb人氣品牌Lily of the Desert的「99%蘆薈膠」以有機蘆薈為主要成分，清爽質地深受不少消費者喜愛，可作為日常保濕及曬後舒緩保養的一環。

718限時優惠開跑 iHerb必買產品最低75折起

iHerb表示，近年消費者對於夏季保養的需求，已不再侷限於單一產品，而是更重視從防曬、修護、日常營養補充所建立的完整保養節奏。透過多元商品選擇與跨境直送服務，希望陪伴消費者打造更輕盈、更有效率的夏日保養對策。即日起至7月25日23:59期間，新客輸入優惠碼「26PRN7」即可享7折優惠；舊客輸入優惠碼「26SUM77」則可享75折優惠，把握718限時活動，一次入手多款 iHerb必買產品與 iHerb熱銷產品，對抗酷暑盛夏。

iHerb：一站式全球健康選物店

總部位於美國加州的 iHerb，是全球領先的健康養生產品線上零售品牌。iHerb 最大的優勢在於提供香港消費者「不用找代購、不怕買到假貨」的安心管道。所有產品均由美國及亞洲物流中心直運，保證全站正品，並提供極致便捷的購物體驗：

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訂單滿 HKD150 即享免運服務。 簡易退貨退款：於iHerb官網或APP購買，多數商品自訂單送達日起 30 天內接受退貨，iHerb 自主研發品牌產品可獲延長至90 天退貨。

今年夏天，不妨趁著718優惠期間前往 iHerb 挖寶，探索更多兼具話題與口碑的 iHerb熱銷產品！

關於iHerb （官網：https://hk.iherb.com/ ）

iHerb是來自美國全球知名的跨境電商平台，專注於提供高品質的保健食品、營養補充品、美妝個護及生活用品。全站超過 5 萬項精選商品，服務遍及 180 多個國家與地區，致力於讓全球消費者以合理價格購得健康與美麗的好選擇。所有產品皆由美國及亞洲多個先進物流中心直接出貨，並在全程冷鏈與溫控倉儲管理下保持產品新鮮度。iHerb 也持續強化多語言客服與在地支付方式，確保全球用戶都能享有安全、透明與便利的購物體驗。

SOURCE iHerb