博帝推出iLuxe Cube全新充電即備份神器 省下雲端儲存長期訂閱高額費用

iLuxe Cube 智慧備份裝置採用 H2+ 工業級嵌入式記憶體技術，提供卓越的數據安全保障與高可靠性，此外，博帝集團擁有最先進的消費者記憶體及儲存技術，因此保證iLuxe Cube擁有 100% 產品相容性，確保備份的所有影片及照片能夠 100% 完整還原，無論是畫質還是內容都能與原檔一致，讓用戶安心存取重要資料。同時，內建的信任圈資料保護機制允許用戶自主管理資料共享權限，進一步提升個人隱私及資料安全。

iLuxe Cube 智慧備份裝置獲得「蘋果MFi生產許可認證」，裝置相容 iOS 12 以上版本、Mac 10.x 以上版本以及 Windows XP 以上版本，並提供長達三年的保固服務，為全球蘋果用戶提供高效、便捷且安全的資料管理工具。

關於 Patriot 博帝集團

Patriot 博帝集團致力於設計、開發、製造及行銷高性能的記憶體及儲存產品與解決方案，為各行業用戶提供最佳的各式資料運用體驗。Patriot 博帝集團旗下擁有 Patriot、Viper Gaming 及 ACPI 等三大品牌，訴求不同市場區隔。Patriot 品牌提供最新的消費者記憶體及儲存技術，產品包括 DRAM、SSD 及快閃記憶體等；Viper Gaming 專注於極致超頻記憶體與專為重度遊戲玩家設計的遊戲裝備，提供高效能 DRAM、SSD 以及最新的遊戲周邊配件；ACPI 則是集團專為工控儲存解決方案所推出的品牌，以可靠性與品質提供工業應用及嵌入式系統所需的快閃儲存裝置。

關於 Viper™

Viper™ 是博帝集團旗下的高性能記憶體、SSD 以及快閃儲存解決方案的領導品牌。自 2007 年成立以來，Viper™ 以其備受讚譽的電腦記憶體系列一炮而紅，成為全球遊戲玩家中極致性能和信賴可靠的代名詞。2015 年，Viper™ 擴展其產品線，包括遊戲鍵盤、耳機和滑鼠，並提供入門、中階和高階等解決方案，以其豐富的功能屢獲殊榮，爲遊戲玩家提供最佳性能和品質，成爲競賽中勝出的重要憑藉。

*所有公司和/或產品名稱可能是與其相關的各自所有者的商號、商標和/或註冊商標。 功能、定價、可用性和規格如有更改，恕不另行通知。

SOURCE 博帝科技