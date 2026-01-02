INCERGO S.A. 透過發行股份與 Visual Semiconductor 達成合併協議，並於拉斯維加斯消費電子展上展示免戴眼鏡的 3D 顯示技術

盧森堡和加利福尼亞州弗里蒙特2026年1月2日 /美通社/ -- INCERGO S.A. (ICG) 今日宣佈與 Visual Semiconductor Inc. (VSI) 的合併持續取得進展，包括發行股份以支持此項交易，以及持續擴展視覺半導體的 GF3D™ 平台。從黑白到彩色。從平面 2D 到 GF3D™。下一個視覺革命就在此處。

INCERGO 與 Visual Semiconductor 將於 2026 年 1 月 6 日至 9 日舉行的 Consumer Electronics Show (CES) 2026 中，在拉斯維加斯會議中心 (LVCC) 中央展廳 (Central Hall) 21123 號展位進行現場展示。兩間公司將透過預約及私人展示，向媒體、合作夥伴及投資者展示 GF3D™ 免眼鏡 3D 顯示技術。

CES 展會重點展示 Visual Semiconductor 的 GF3D™ 技術，實現了無需眼鏡、護目鏡或侵犯私隱的眼球追蹤技術，即可提供沉浸式免眼鏡 3D 體驗。GF3D™ 技術在顯示層級運作，可即時將標準2D內容轉換為沉浸式3D影像。

GF3D 的 65 吋 8K 家用顯示器專為大螢幕觀影環境設計，在典型客廳觀影距離下，可支援電影、體育賽事、演唱會、串流內容及遊戲等內容的 3D 呈現，無需眼鏡。

GF3D™ 6.58 吋智能手機顯示器將相同技術應用於流動裝置，實現串流宜播影音、遊戲、社群內容、地圖、使用者介面、照片及相機預覽等內容的免眼鏡 3D 呈現，無需佩戴任何穿戴式裝置。

這些展示共同證明了 GF3D™ 技術在不同螢幕尺寸與應用場景中的可拓展性，將免眼鏡 3D 技術的應用範圍從頭戴式 AR/VR 系統延伸至日常消費級顯示裝置。

此公司認為平面 2D 顯示器時代已經終結，GF3D™ 技術所代表的變革，其重要性堪比業界從黑白轉向彩色的歷史性轉折。

