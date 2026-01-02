INCERGO S.A. LAKUKAN MERGER BERSAMA VISUAL SEMICONDUCTOR DENGAN MENERBITKAN SAHAM DAN MEMAMERKAN LAYAR 3D GLASS FREE DI CONSUMER ELECTRONICS SHOW DI LAS VEGAS

LUXEMBOURG dan FREMONT, Calif., 2 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini INCERGO S.A. (ICG) mengumumkan kelanjutan merger dengan Visual Semiconductor Inc (VSI), termasuk penerbitan saham untuk mendukung transaksi dan perluasan platform GF3D™ milik Visual Semiconductor yang sedang berlangsung. Dari hitam putih menjadi berwarna. Dari 2D datar menjadi GF3D™. Revolusi visual berikutnya telah hadir.

INCERGO dan Visual Semiconductor akan melakukan demonstrasi langsung di Consumer Electronics Show (CES) 2026 pada tanggal 6-9 Januari di LVCC, Central Hall, Booth 21123. Kedua perusahaan akan memamerkan layar 3D Glass Free GF3D™ kepada media, mitra, dan investor melalui demonstrasi terjadwal maupun privat.

Pameran CES menyoroti teknologi GF3D™ Visual Semiconductor yang menghadirkan pengalaman 3D Glass Free imersif tanpa kacamata, kacamata pelindung, atau teknologi pelacakan mata yang melanggar privasi. GF3D™ diterapkan pada layar, mengubah konten 2D standar menjadi 3D imersif di waktu nyata.

TV GF3D™ 8K ukuran 65 inci dirancang untuk lingkungan tampilan layar besar dan mendukung presentasi 3D Glass Free untuk film, olahraga, konser, konten streaming, dan game pada jarak pandang di ruang tamu pada umumnya.

Layar smartphone GF3D™ ukuran 6,58 inci juga menerapkan teknologi GF3D™ pada perangkat seluler dengan menghadirkan layar 3D Glass Free untuk streaming video, game, konten sosial, peta, antarmuka pengguna, foto, dan pratinjau kamera, tanpa menggunakan perangkat yang dapat dikenakan.

Semua demonstrasi ini menggambarkan skalabilitas teknologi GF3D™ di berbagai ukuran layar maupun kasus penggunaan, sehingga layar 3D Glass Free dapat ditampilkan di sistem AR dan VR yang dipasang di kepala sekaligus di perangkat elektronik konsumen yang digunakan sehari-hari.

Perusahaan yakin bahwa era layar 2D datar telah berakhir, dan peralihan ke GF3D™ sama pentingnya dengan peralihan industri ini dari layar hitam putih menjadi layar berwarna.

Pertanyaan Media dan Demo

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Ikuti Visual Semiconductor

Snapchat: https://www.snapchat.com/add/visualsemi

TikTok: https://www.tiktok.com/@visualsemi

Instagram: https://www.instagram.com/visualsemiconductor

Facebook: https://www.facebook.com/visualsemiconductor

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/visualsemi

X: https://x.com/visualsemi

Ikuti INCERGO S.A.

X: https://x.com/IncergoPlc

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/incergo/

SOURCE Visual Semiconductor