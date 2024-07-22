Ingenico任命Anushka Weeratunga為亞太地區董事總經理

巴黎和新加坡2024年7月22日 /美通社/ -- 全球支付受理和服務領域的領導者Ingenico欣然宣布，即刻起任命Anushka Weeratunga為亞太地區董事總經理，並讓他成為公司執行委員會成員。

Anushka曾擔任太平洋地區國家業務負責人，過去三年來，一直是推動Ingenico在太平洋地區業務增長的重要力量。

Anushka Weeratunga從一家領先的澳大利亞銀行加入Ingenico，對支付生態系統有著深入的了解。

Anushka在通過領導多元化團隊推動業務加速增長、戰略業務發展、轉型變革和進入新市場方面，有著良好的業績記錄。Ingenico首席執行官Laurent Blanchard表示：「Anushka的任命證明，我們致力於培養內部人才流動和認可我們企業內部的傑出人才。他的戰略眼光和領導能力，一直是我們太平洋地區業務取得成功的重要因素，我滿懷信心地認為，他也將以同樣的敬業精神和創新能力，為亞太地區和執行委員會做出貢獻。」

請大家與我們一起歡迎Anushka Weeratunga在Ingenico擔任新職務。我們期待著他為我們的組織帶來新的願景和領導力。

INGENICO簡介

Ingenico是支付服務領域的全球領導者，支持該公司客戶以及客戶的客戶在支付服務方面做得更好。四十多年來，Ingenico在37個國家開展業務，擁有3500多名員工，一直走在商務領域的前沿。公司在全球部署了4000多萬台支付設備，由2500多個應用程序提供支持，每天滿足數百萬消費者的需求。通過先進的集成解決方案和合作伙伴網絡，Ingenico簡化了支付，帶來了增值服務，推動了商務的發展。

SOURCE Ingenico