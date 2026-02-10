Ingenico發布新一代AXIUM支付設備系列及Ingenico 360統一雲平台

法國敘雷訥2026年2月10日 /美通社/ -- 全球支付解決方案領導者Ingenico今日宣布推出新一代AXIUM支付設備系列及Ingenico 360統一雲平台。該平台旨在提供一致的企業級支付體驗，同時簡化大規模支付運營。

此項新系列產品在Ingenico年度大會IngenicoPaytech 2026上亮相，為加速創新、優化設備管理和支持全球范圍內新服務的快速部署奠定了現代化基礎。

專為商戶打造的更智能、更簡潔設備

全新AXIUM系列基於一個通用架構構建，涵蓋移動式、台式、多通道、自助服務、PIN密碼鍵盤和SoftPOS等多種形態。每款AXIUM設備都遵循相同的核心設計原則，通過PCI PTS v7認證，並運行Android 14系統，確保在全球范圍內部署時保持一致的安全性、合規性和運行表現。

新一代AXIUM系列的主要功能包括：

統一架構，可簡化不同支付環境下的認證和生命周期管理

Android 14系統基礎，可現場升級至未來Android版本

符合 PCI PTS v7標准，具備最高水平的全球法規遵從准備

具備 AI就緒設計，結合Ingenico 360，針對實際使用場景進行了優化

支持數字身份驗證、忠誠度計劃和電子收據

重新設計的直觀用戶體驗，配備輔助顯示屏、 LED引導、集成流程、觸覺反饋和音頻提示

Ingenico首席執行官Floris de Kort表示：「市場對我們新一代AXIUM系列，尤其是旗艦產品DX8的熱烈反響，充分表明了客戶對兼具卓越設計與強大企業實力的設備的高度認可。借助Ingenico 360，我們為客戶提供了一個安全、可擴展的平台，使他們能夠在支付未來加速發展的進程中，以更快的速度和更大的信心升級支付體驗。」

Ingenico 360：支付運營的一體化統一平台

Ingenico 360是一個雲原生平台，通過單一、連貫的架構，集成了設備管理、交易服務、POS連接、應用程序、商戶工具、數據與分析、電子收據以及開發者能力。通用數據服務在整個平台上保持一致運行，提供全面的可視性並支持更深入的運營洞察。

Ingenico 360現已在歐洲、美洲和亞太地區上線，依托Ingenico在全球部署的數千萬台受管支付設備，充分發揮其全球網絡優勢。該平台的模塊化方法允許客戶逐步采用服務並隨需擴展功能，而無需重構現有環境。

實時監控、分析和遠程管理功能可實現主動問題檢測、加快解決速度，並提升大規模分布式設備群的運行時間。

Ingenico首席產品官Erik Vlugt表示：「AXIUM和Ingenico 360是作為一個單一平台共同設計的。通過新一代AXIUM系列，我們提供了一個統一的、具備AI就緒能力的支付基礎，擁有共享的認證、升級路徑和擴展能力。結合Ingenico 360，我們使客戶能夠在全球范圍內擴展業務、加速創新並推出新服務，同時不會增加運營復雜性。」

由Ingenico設計、構建並擁有

AXIUM設備和Ingenico 360均由Ingenico進行端到端的設計、開發、安全加固和支持。所有硬件、軟件和雲開發均由Ingenico自有的工程團隊在法國完成，使公司對整個技術棧擁有完全所有權。

這種集成化方法確保了強大的知識產權保護、長期的平台連續性，以及能夠快速響應不斷發展的創新、安全、合規和監管要求的能力。其設計旨在應對數據主權和地緣政治風險考量，這對於在全球運營的銀行、收單機構和大型商戶而言日益重要。

關於Ingenico

Ingenico是全球支付受理與服務領域的領導者。該公司支持客戶及其客戶通過支付實現更多可能。Ingenico在32個國家開展業務，擁有3000多名員工，四十余年來始終處於商業生態的前沿。公司在全球部署了數千萬台支付設備，運行著2500多個應用程序，每天為數百萬消費者提供服務。通過先進的集成解決方案和廣泛的合作伙伴網絡，Ingenico簡化支付世界，並提供增值服務以推動商業發展。

SOURCE Ingenico