Ingenico與Crypto.com達成合作，面向全球數百萬Ingenico商戶推出無縫加密貨幣支付解決方案

通過此次合作，Ingenico商戶現在可以接受加密貨幣支付，並以歐元、英鎊、澳元或美元等當地貨幣進行收款結算，而無需承擔貨幣風險。這項服務的核心在於Ingenico的新型商戶錢包，該錢包已連接到AXIUM Android終端，以簡化商戶與加密世界和其他關鍵服務的互動。這項新功能還使商戶能夠靈活便捷地將加密貨幣與其現有支付系統進行集成。

為商戶和消費者帶來更多益處

Crypto.com和Ingenico的合作不僅限於加密貨幣支付。借助Crypto.com Pay，消費者可以通過交易獲得獎勵，同時Ingenico為商戶提供連接到終端的附加服務，使商戶能夠通過移動設備和平板電腦管理支付和服務。這一聯合解決方案旨在使加密貨幣支付在實際零售體驗中常態化，從而使加密貨幣的採用變得更簡單、更快速、更穩健。

未來規劃和全球影響力

在Crypto.com的支持下，Ingenico正在與主要商家積極洽談，並計劃於2025年第一季度與選定的合作夥伴推出現場試點項目。這一創新解決方案將在多個國家和地區推出，包括美國、加拿大、歐洲經濟區、英國、亞洲和澳大利亞。

Ingenico首席技術官Patrick Blanc表示：「通過與Crypto.com合作，我們將加密貨幣支付無縫整合到商業環境中，重新定義支付領域。此次合作標誌著全球商戶服務的關鍵時刻，為創新支付解決方案設定了新標準，推動商業領域向前發展。」

Crypto.com總裁兼首席運營官Eric Anziani稱：「我們的宗旨是讓人們在現實支付場景中更輕鬆地使用加密貨幣，我們與Ingenico的合作將大大推動加密貨幣從網絡走向現實，並提高其作為強大支付工具的採用率。Crypto.com Pay是一種安全且可擴展的技術，為我們的客戶提供了另一種使用加密貨幣的創新方式，代表著支付的未來。」

如果對Crypto.com Pay感興趣或想要參與試點項目，商家可直接聯繫Ingenico，詳細瞭解如何使用這項創新的零售加密貨幣解決方案。

編者註：Ingenico將於2024年11月6日至8日參加新加坡金融科技節 （3號廳3G05號展位），現場演示其全新的加密貨幣支付解決方案。瞭解加密貨幣如何無縫融入零售支付，親身體驗支付技術的未來。

關於 Crypto.com

Crypto.com成立於2016年，受到全球超過1億客戶的信賴，是監管合規、安全和隱私方面的行業領導者。我們的願景很簡單：每個錢包中都有加密貨幣™。 Crypto.com致力於通過創新加速加密貨幣的採用。

瞭解更多信息，請訪問https://crypto.com

關於Ingenico

Ingenico作為支付受理與服務領域的全球領導者，致力於通過創新的支付解決方案，支持其客戶及合作夥伴實現更多可能。Ingenico的業務遍及全球37個國家，擁有超過3,500名員工。四十多年來Ingenico一直處於商業領域的前沿，並且在全球部署了超過4,000萬台支付設備，由2,500多款應用程序提供支持，每天都在滿足數百萬消費者的需求。通過先進的方案整合和廣泛的合作夥伴關係，Ingenico簡化了支付流程，並不斷提供增值服務，推動商業的發展。瞭解更多信息，請訪問https://ingenico.com/

SOURCE Ingenico