伯恩光學品牌IP形象「小宗獅」榮獲第18屆IAI全球設計獎最高榮譽

IAI全球設計獎是當今最具影響力與權威性的國際設計賽事之一。這項綜合性的國際設計賽事由亞太設計師聯盟(APDF)於2006年創立及主辦，以「重估設計價值，定義未來形態」為宗旨，經過十餘年的策略性發展，已成為覆蓋建築設計、室內設計、產品設計、視覺傳達設計及概念設計等多領域的頂尖國際設計平台，享有「設計界奧斯卡」的美譽。

伯恩光學獲獎IP形象「小宗獅」

伯恩光學控股有限公司品牌IP形象「小宗獅」於2025年設計推出，設計融合了中華傳統哲學智慧與現代美學。形象以獅子為原型，頭部圓潤豐滿，側面形似中國元寶；頸繫象徵「勇氣與突破」的綠色領巾；尾尖鑲嵌的寶石可隨情緒改變顏色，寓意著製造工程師的嚴謹態度與創新精神。在伯恩光學視覺設計團隊的構想中，「小宗獅」是一名充滿好奇心的技術工程師，完美體現工匠精神。

未來展望

伯恩光學控股有限公司是全球最大的玻璃蓋板製造商之一，亦是Apple、三星等主流手機品牌的長期核心供應商。公司對此次獲獎深感榮幸，並將持續推廣這款親和可愛的IP形象，打破公眾對製造企業的刻板印象，與社會大眾建立更緊密的溝通與互動。

SOURCE 伯恩光學