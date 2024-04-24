逐點半導體助力iQOO Z9 Turbo帶來身臨其境的遊戲和視頻體驗

差異化幀率調校與多樣化遊戲濾鏡，帶來更具性價比的旗艦級視覺享受

上海2024年4月24日 /美通社/ -- 專業的圖像和顯示處理方案提供商逐點半導體宣佈，新發佈的iQOO Z9 Turbo智能手機搭載逐點半導體X5 Turbo視覺處理器，通過提供差異化的幀率優化方案和多樣化的遊戲濾鏡，為用戶帶來畫質出彩、高幀暢爽的遊戲體驗。此外，該手機還為多款人氣視頻APP適配了絲滑的高幀畫質，用戶無論是玩遊戲還是看視頻，都能將沉浸感一鍵拉滿。

iQOO Z9 Turbo 搭載高通科技公司第三代驍龍®8s移動平台，配備6000mAh超薄藍海電池，支持80W快速充電。 顯示方面，該機配備 6.78 英吋1.5K OLED 顯示屏，最高支持144Hz刷新率。此外，iQOO Z9 Turbo還搭載了採用分佈式渲染架構的逐點半導體X5 Turbo視覺處理器，可幫助分擔手機GPU的渲染壓力，讓高幀遊戲持久暢爽，低幀遊戲畫質升級，視頻體驗沉浸加倍。

遊戲體驗方面，逐點半導體助力iQOO Z9 Turbo為用戶提供了兩種插幀檔位，即降低功耗和提升幀率，目前已覆蓋23款熱門手游。針對原生幀率較高的遊戲，通過分擔渲染算力，為高負載遊戲減輕功耗負擔，在保持高畫質體驗的同時延長遊戲續航時間。而對於原生幀率較低的遊戲，通過提升幀率，增強動態畫面的流暢性和穩定性，讓用戶在較低功耗下即可獲得超越原生的流暢畫質體驗。

為進一步豐富遊戲視效體驗，搭載逐點半導體視覺處理器的iQOO Z9 Turbo還為終端用戶提供了多種遊戲濾鏡效果，包括為上百款手游提供的通用濾鏡，包含自定義、暗部增強、防雪盲、老電影、鮮艷、柔和、明亮七種模式，用戶可根據自己的視覺偏好選擇合適的濾鏡效果，進一步提升沉浸感。此外，還有專為《王者榮耀》、《和平精英》、《英雄聯盟》、《原神》打造的特調模式，通過為遊戲的畫面呈現提供針對性參數特調，在移動端還原更符合創作者藝術原意的遊戲視界。

視頻體驗方面，iQOO Z9 Turbo通過調用逐點半導體視覺處理器的內容自適應運動處理功能，可有效減輕因內容幀率和屏幕刷新率不匹配所引起的畫面抖動，從而保證低幀率的視頻內容即使在高刷屏手機上也能擁有出色且穩定的視覺質量。目前該功能可支持視頻幀率由24fps/25fps/30fps提升至60 fps，已適配的視頻應用包括：愛奇藝、騰訊視頻、優酷、嗶哩嗶哩。

「作為iQOO旗下的產品 ， iQOO Z9 Turbo致力於為用戶帶來更強的性能表現，更好的遊戲體驗 。」iQOO 遊戲產品中心總監楊耀璟說道：「很高興在逐點半導體的助力下，我們找到了合適的解決方案。通過搭載採用分佈式渲染架構的逐點半導體視覺處理器， 實現更高效的渲染算力分配，讓用戶在較低的功耗下就能在移動端獲得絲滑暢爽的遊戲體驗和沉浸真實的影像視界。」

逐點半導體（上海）股份有限公司總裁熊挺表示：「祝賀iQOO Z9 Turbo 發佈 ！ iQOO Z9 Turbo是一款有著親民的價格，卻具備旗艦級體驗的智能手機。iQOO對產品質量的高要求和對用戶體驗的精準把控體現在了這款產品的方方面面。很高興通過雙方團隊的精細打磨，讓差異化的插幀策略，不同風格的遊戲濾鏡在iQOO Z9 Turbo上得以實現。 希望未來我們雙方能夠繼續緊密協作，為更多iQOO 用戶豐富移動端的視覺體驗。」

vivo簡介

vivo是一家以設計驅動創造偉大產品，以智能終端和智慧服務為核心的科技公司，致力於成為聯接人與數字化世界的橋樑。vivo以獨特的創造力，為用戶提供更加便捷的個人移動數字化生活。秉承「本分、設計驅動、用戶導向、學習、團隊」等企業核心價值觀，vivo在整個價值鏈中遵循並貫徹可持續發展策略，致力於成為一家更健康、更長久的世界一流企業。

vivo總部位於中國東莞，充分吸納、發展本地的人才資源，佈局了廣泛的研發網絡，覆蓋深圳、東莞、南京、北京、杭州、上海、西安等城市，範圍包括5G通信、人工智能、工業設計、影像技術等眾多個人消費電子產品和服務的前沿領域。目前，vivo還佈局了智能製造網絡（含品牌授權），截至目前，vivo年生產能力近2億台，銷售網絡覆蓋60+國家和地區，用戶超過5億。

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逐點半導體公司簡介：

逐點半導體成立於2004年，是納斯達克上市公司Pixelworks, Inc.（Nasdaq：PXLW）在中國的控股子公司。逐點半導體專注於手機視覺處理芯片，視頻轉碼芯片和3LCD投影儀主控芯片及實施方案的開發和設計，是業內先進的創新視頻和顯示處理解決方案提供商。

Pixelworks提供業界先進的內容創作、視頻傳輸和顯示處理解決方案和技術，可在從影院到智能手機的所有屏幕上提供真實的視覺體驗和優越畫質。該公司擁有20多年的歷史，為領先的消費電子產品、專業顯示器和視頻流媒體服務的供應商提供圖像處理創新方案。欲瞭解更多信息，請訪問公司官網www.pixelworks.com。

敬請注意：Pixelworks，IRX以及Pixelworks標誌是Pixelworks, Inc.的商標。MotionEngine為Pixelworks, Inc.的商標。高通和驍龍是高通公司在美國和其他國家/地區註冊的商標。高通驍龍是高通技術和/或其子公司的產品。所有提及的其他商標均屬於其各自所有者。

SOURCE Pixelworks, Inc.