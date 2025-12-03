認識Iris：專為多廠商UC&C可觀測性打造的獨家對話式AI智能層

隨著企業不斷擴展混合雲和多雲環境，全球系統中斷造成的損失持續攀升，每五起系統中斷事件中，就有一例造成的損失超過100萬美元[i]。預計到2026年，系統化運用可觀測性技術的企業將通過AI輔助洞察與自動化功能獲得可量化的競爭優勢[ii]。

Iris作為真正的實時智能層嵌入到Prognosis平台中，使IT團隊能夠減少監控時間，將更多精力用於制定驅動企業卓越績效的決策。

IR首席執行官Ian Lowe表示：「我們從全球數百家客戶實踐中瞭解到，更快速的問題發現與修復能為企業帶來實質性成果，包括提升客戶滿意度評分、提高服務可靠性，並在關鍵業務環境中降低營收風險。智能可觀測性對於推動這些領域的效能提升至關重要。通過Iris，複雜的多廠商IT環境現已轉變為大型企業的性能優勢——不僅限於IT專家，企業全員都能在數秒內獲取業務關鍵性能洞察。」

認識Iris：專為可觀測性打造的自然語言人工智能

普及洞察 - Iris打破了人員與數據之間的壁壘，讓每個人都能夠理解當前狀況及其成因。

- Iris打破了人員與數據之間的壁壘，讓每個人都能夠理解當前狀況及其成因。 加速問題解決 - 減少排查時間，專注執行要務。Iris即刻提供關鍵洞察，助力團隊在問題升級前迅速解決。

- 減少排查時間，專注執行要務。Iris即刻提供關鍵洞察，助力團隊在問題升級前迅速解決。 賦能智能決策 - 從IT運維到高管決策，Iris依托IR數十年的領域專業知識，助您識別規律、發現風險，從容採取行動。

此次發佈的產品是Prognosis 13.2正式版本的一部分。作為IR旗艦可觀測性平台迄今最具創新性的版本，Prognosis 13.2為管理大型統一通信、協作及支付生態系統的IT團隊提供更深入的洞察與更卓越的使用體驗。

Prognosis 13.2平台的新功能

Iris：面向UC&C可觀測性的自然語言AI助理 – 可在數秒內針對專業領域問題提供深度洞察與行動建議。

– 可在數秒內針對專業領域問題提供深度洞察與行動建議。 工作流感知自動化 ：支持對外IT服務管理提醒（首先集成ServiceNow），減少人工分診環節，縮短平均修復時間。

：支持對外IT服務管理提醒（首先集成ServiceNow），減少人工分診環節，縮短平均修復時間。 Microsoft Teams與Cisco Webex報告生成提速 ：針對大規模UC數據集的查詢速度、可擴展性及長期性能表現全面提升。

：針對大規模UC數據集的查詢速度、可擴展性及長期性能表現全面提升。 Genesys Cloud可視化 ：首款CCaaS模塊，提供統一服務視圖。

：首款CCaaS模塊，提供統一服務視圖。 錄製交互保障 ：在Genesys Engage中集成Verint呼叫錄音系統，實時驗證錄音狀態、質量與可用性。

：在Genesys Engage中集成Verint呼叫錄音系統，實時驗證錄音狀態、質量與可用性。 擴展 Microsoft Teams監控範圍 ：新增對Teams會議室的監控支持。

：新增對Teams會議室的監控支持。 支付與容量管理增強：支持SWIFT及美聯儲ISO標準體系的實時可視化、多工作負載NonStop容量管理、Linux環境BASE24 eps監控，以及通過TCP IP監聽器與Kafka實現廠商中立的數據接入。

在發佈Iris之前， IR近期推出了Prognosis Elevate，這是該公司面向UC&C生態系統打造的全新全托管式可觀測性即服務平台。使用Prognosis Elevate的客戶在升級至Prognosis 13.2版本後，將自動獲得Iris功能。

如需瞭解更多信息，請訪問：ir.com/prognosis/iris

關於IR

Integrated Research（ASX:IRI）為企業核心生態系統提供實時可觀測性解決方案。其Prognosis平台為全球大型機構的統一通信、協作及支付系統提供切實可行的洞察與性能保障。

免責聲明

本新聞稿中所提供的信息，包括與新產品、功能和可用性有關的詳細信息，僅作一般性信息參考之用，相關內容可能隨時調整，恕不另行通知。

[i] Uptime Institute（2024年）。《2024年系統中斷分析報告》。

[ii] Gartner（2024年）。《可觀測性平台新興趨勢：AI助理與自然語言查詢》（G00792314）。Gartner研究簡報。

SOURCE Integrated Research (IR)