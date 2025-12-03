Irisの紹介：マルチベンダーのUC&Cにおけるオブザーバビリティに特化した唯一の対話型AIインテリジェンスレイヤー

シドニー、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- グローバルなオブザーバビリティソフトウェア企業であるIntegrated Research（ASX:IRI、以下「IR」）は本日、マルチベンダーのユニファイドコミュニケーション＆コラボレーション（UC&C）におけるオブザーバビリティに特化した唯一の対話型AIインテリジェンスレイヤーであるIrisを発表しました。

IRの先進的なオブザーバビリティプラットフォームであるPrognosisを基盤とするIrisは、複雑な監視データを実用的なインサイトへと変換し、「シンガポールで通話切断が急増している理由は何か」、「今日、最も悪いTeams体験をした部署はどこか」といった平易な言語による質問に対して、詳細かつコンテキストに富んだ回答を提示するように設計されています。

企業がハイブリッドおよびマルチクラウド環境を拡大する中、グローバルな障害発生時のコストは引き続き上昇しており、5件に1件の障害で100万ドルを超えるコストが報告されています[i]。2026年までに、体系的にオブザーバビリティを適用する組織は、AIによるインサイトおよび自動化を通じて、測定可能な競争優位性を獲得すると予測されています[ii]。

IrisはPrognosisに真のリアルタイムインテリジェンスレイヤーとして組み込まれており、ITチームが監視に費やす時間を減らし、エンタープライズの高度なパフォーマンスを実現するための意思決定により多くの時間を割けるようにするものです。

IRの最高経営責任者であるIan Lowe氏は次のように述べています。「世界中にいる数百の顧客企業から、障害の早期発見と迅速な復旧が、顧客満足度の向上、サービス信頼性の向上、そしてミッションクリティカルな環境における収益リスクの低減など、企業に実質的な成果をもたらすことを私たちは理解しています。こうした領域において優れたパフォーマンスを実現するためには、インテリジェントなオブザーバビリティが不可欠です。Irisにより、複雑なマルチベンダーのIT環境は大企業にとってパフォーマンス上の優位性へと変わり、ITスペシャリストだけでなく、すべての関係者が数秒でビジネスに不可欠なパフォーマンスインサイトへアクセスできるようになります。」

Irisの紹介：オブザーバビリティのために構築された自然言語AI

インサイトの民主化 – Irisは人とデータの間にある障壁を取り除き、誰もが「何が起きているのか、なぜ起きているのか」を理解できる力を提供します。

Irisは人とデータの間にある障壁を取り除き、誰もが「何が起きているのか、なぜ起きているのか」を理解できる力を提供します。 解決の迅速化 – 調査に費やす時間を減らし、実行に充てる時間を増やします。Irisは重要なインサイトを即座に提供し、問題が深刻化する前にチームが解決できるよう支援します。

調査に費やす時間を減らし、実行に充てる時間を増やします。Irisは重要なインサイトを即座に提供し、問題が深刻化する前にチームが解決できるよう支援します。 よりスマートな意思決定を促進 – IT運用担当者から経営層まで、Irisはパターンの把握やリスクの特定を可能にし、自信を持った判断を支援します。これはすべて、IRが数十年にわたり蓄積してきたドメイン専門性により実現されています。

このリリースは、IRのフラッグシップであるオブザーバビリティプラットフォームの中で最も革新的なバージョンとなるPrognosis 13.2の一般提供開始の一環であり、大規模なユニファイドコミュニケーション、コラボレーション、決済エコシステムのパフォーマンスを管理するITチームに、より深いインサイトと優れたユーザー体験を提供するものです。

Prognosis 13.2の新機能とは

Iris ：UC&C オブザーバビリティのための自然言語AI アシスタント – ドメイン固有の質問に対し、インサイトおよび推奨アクションを数秒で提示します。

ドメイン固有の質問に対し、インサイトおよび推奨アクションを数秒で提示します。 ワークフロー対応の自動化 – 手動のトリアージや平均復旧時間を削減するため、ITSMへのアウトバウンドアラート（ServiceNowを皮切りに）に対応します。

手動のトリアージや平均復旧時間を削減するため、ITSMへのアウトバウンドアラート（ServiceNowを皮切りに）に対応します。 Microsoft Teams およびCisco Webex 向けのレポート高速化 – 大規模なUCデータセットにおいて、速度、スケーラビリティ、長期的なパフォーマンスを向上します。

大規模なUCデータセットにおいて、速度、スケーラビリティ、長期的なパフォーマンスを向上します。 Genesys Cloud の可視化 – 初のCCaaSモジュールとして、統合されたサービスビューを提供します。

初のCCaaSモジュールとして、統合されたサービスビューを提供します。 録音インタラクションのアシュアランス – Genesys Engage上のVerint通話録音との連携により、ステータス、品質、可用性を検証します。

Genesys Engage上のVerint通話録音との連携により、ステータス、品質、可用性を検証します。 Microsoft Teams の対応範囲拡大 – Teams Roomsを含むMicrosoft Teamsモニタリングを強化します。

– Teams Roomsを含むMicrosoft Teamsモニタリングを強化します。 決済およびキャパシティ向上 – SWIFTおよびFed ISOスキームに対するリアルタイム可視化、複数ワークロードのNonStopキャパシティ管理、Linux上でのBASE24 eps監視、さらにTCP IP ListenerおよびKafkaを介したベンダーニュートラルなインジェストに対応します。

Irisのリリースは、同社が最近発表したPrognosis Elevateに続くものです。これは、UC&Cエコシステム向けのIRの新たなフルマネージド型オブザーバビリティ・アズ・ア・サービスプラットフォームです。Prognosis Elevateを利用する顧客は、Prognosis 13.2へのアップグレードにより、自動的にIrisへアクセス可能になります。

詳細については、以下をご覧ください：ir.com/prognosis/iris

IRについて

Integrated Research（ASX: IRI）は、重要なエンタープライズエコシステムに対してリアルタイムのオブザーバビリティを提供しています。同社のPrognosisプラットフォームは、世界有数の大規模組織におけるユニファイドコミュニケーション、コラボレーション、決済領域全般において、実用的なインサイトとパフォーマンスアシュアランスを提供します。

[i] Uptime Institute（2024年）。2024年年次障害分析（Annual Outage Analysis 2024）。

[ii] Gartner（2024年）。オブザーバビリティプラットフォームにおける新たなトレンド：AIアシスタントと自然言語クエリ（Emerging Trends in Observability Platforms: AI Assistants and Natural-Language Query (G00792314)）。Gartnerリサーチノート。

