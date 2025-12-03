IR, 멀티 벤더 UC&C 관측용 대화형 AI 'Iris' 출시

시드니 2025년 12월 3일 /PRNewswire/ -- 글로벌 관측 가능성(Observability) 소프트웨어 선도 기업인 인티그레이티드 리서치(Integrated Research, 이하 IR, ASX:IRI)가 멀티 벤더 통합 커뮤니케이션 및 협업(UC&C) 관측을 위한 유일한 대화형 AI 인텔리전스 레이어인 Iris를 오늘 공개했다.

IR의 선도적인 관측 가능성 플랫폼인 프로그노시스(Prognosis)를 기반으로 구동되는 Iris는 복잡한 모니터링 데이터를 실행 가능한 인사이트로 변환한다. "싱가포르에서 통화 끊김이 급증하는 이유는 무엇인가?", "오늘 Teams 성능 경험이 가장 저조했던 부서는 어디인가?"와 같은 자연어 질문에 대해 상세하고 맥락이 풍부한 답변을 즉시 제공한다.

기업들이 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경을 확장함에 따라 글로벌 운영 중단(Outage) 비용은 지속적으로 증가하고 있으며, 보고된 중단 사고 5건 중 1건은 그 비용이 100만 달러[i]를 초과하는 것으로 나타났다. 관측 가능성을 체계적으로 적용하는 조직은 2026년까지 AI 기반 인사이트와 자동화를 통해 가시적인 경쟁 우위를 확보할 것으로 전망된다.[ii]

Iris는 프로그노시스에 진정한 실시간 인텔리전스 계층으로 탑재되어 IT 팀이 모니터링에 소요하는 시간을 줄이고, 기업의 핵심 성과를 높이는 의사 결정에 집중할 수 있도록 지원한다.

이안 로우(Ian Lowe) IR CEO는 "전 세계 수백 곳의 고객사를 통해 문제 발견 및 해결 시간 단축이 고객 만족도 향상, 서비스 신뢰성 제고, 미션 크리티컬 환경에서의 매출 리스크 감소 등 실질적인 성과로 이어진다는 것을 확인했다"고 말했다. 이어 그는 "지능형 관측 가능성은 이러한 성과를 견인하는 핵심"이라며, "Iris를 통해 복잡한 멀티 벤더 IT 환경은 대기업의 성능 우위 요소로 전환되었으며, IT 전문가뿐만 아니라 모든 사용자가 비즈니스에 중요한 성능 인사이트를 단 몇 초 만에 확보할 수 있게 되었다"고 강조했다.

관측 가능성을 위해 설계된 자연어 AI, Iris의 주요 기능:

인사이트 민주화 (Democratize insight): Iris는 사용자와 데이터 간의 장벽을 제거하여 누구나 현재 상황과 원인을 이해할 수 있도록 지원한다.

해결 가속화 (Accelerate resolution): 원인 분석에 소요되는 시간을 줄이고 실행에 집중할 수 있다. Iris는 핵심 인사이트를 즉시 제공하여 팀이 문제가 확대되기 전에 해결할 수 있도록 돕는다.

더 스마트한 의사 결정 지원(Empower smarter decisions): IR의 수십 년간 축적된 도메인 전문성을 바탕으로, IT 운영팀부터 경영진까지 패턴을 파악하고 리스크를 발견하며 확신을 가지고 조치를 취할 수 있도록 지원한다.

이번 출시는 IR의 주력 관측 가능성 플랫폼 중 가장 혁신적인 버전인 Prognosis 13.2 릴리스의 일환으로 진행됐다. Prognosis 13.2는 대규모 통합 커뮤니케이션, 협업 및 결제 생태계의 성능을 관리하는 IT 팀에게 더 깊이 있는 인사이트와 향상된 경험을 제공한다.

Prognosis 13.2의 새로운 기능:

Iris: UC&C 관측을 위한 자연어 AI 어시스턴트로, 도메인별 구체적인 질문에 대해 인사이트와 권장 조치를 수 초 내에 답변한다.

워크플로 인식 자동화 : 아웃바운드 ITSM 알림(ServiceNow부터 적용)을 통해 수동 분류 작업을 줄이고 평균 해결 시간(MTTR)을 단축한다.

Microsoft Teams 및 Cisco Webex 리포팅 가속화 : 대규모 UC 데이터셋에 대한 속도, 확장성 및 장기적 성능이 향상되었다.

Genesys Cloud 가시성 : 통합 서비스 뷰를 제공하는 IR의 첫 번째 CCaaS(서비스형 컨택센터) 모듈이다.

녹취 상호작용 보증 (Assurance): Genesys Engage 상의 Verint 녹취(Call Recording)와 통합하여 상태, 품질 및 가용성을 검증한다.

Microsoft Teams 커버리지 확대 : Teams Rooms을 포함하도록 모니터링 범위가 확장되었다.

결제 및 용량 관리 강화: SWIFT 및 Fed ISO 스킴에 대한 실시간 가시성, 멀티 워크로드 NonStop 용량 관리, 리눅스(Linux) 기반 BASE24 eps 모니터링, TCP IP 리스너 및 카프카(Kafka)를 통한 벤더 중립적 데이터 수집을 지원한다.

Iris의 출시는 최근 IR이 론칭한 UC&C 생태계용 완전 관리형 서비스(SaaS) 관측 플랫폼인 Prognosis Elevate에 이은 것이다. Prognosis Elevate 고객은 Prognosis 13.2 업그레이드 시 자동으로 Iris를 이용할 수 있다.

자세한 내용은 웹사이트(ir.com/prognosis/iris)에서 확인할 수 있다.

IR(Integrated Research) 소개

IR(ASX: IRI)은 핵심적인 기업 생태계를 위한 실시간 관측 가능성(Observability) 솔루션을 제공한다. IR의 Prognosis 플랫폼은 전 세계 주요 기업에 통합 커뮤니케이션, 협업 및 결제 분야 전반에 걸쳐 실행 가능한 인사이트와 성능 보증을 제공하고 있다.

면책 조항 본 보도자료에 포함된 신제품, 기능 및 가용성에 대한 세부 정보를 포함한 모든 정보는 일반적인 정보 제공 목적으로만 제공되며 사전 예고 없이 변경될 수 있다.

