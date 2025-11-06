Ispire Technology Inc. 安排 2026 財政年度第一季年報電話會議

洛杉磯 2025年11月5日 /美通社/ --Ispire Technology Inc. （簡稱「Ispire」或「公司」）（納斯達克股票代號：ISPR）是電子煙科技與精準劑量開拓者，今天宣佈將於 2025 年 11 月 6 日星期四上午 8:00（美國東部時間）召開業績電話會議，討論截至 2025 年 9 月 30 日的第一季財務業績。

如欲收聽電話會議，請按以下資料致電。致電期間，請按照指示要求「Ispire Technology Call」。

日期：2025 年 11 月 6 日（星期四）

時間：上午 8:00（美國東部時間）

致電號碼：美國 844-826-3033 或國際 +1 412-317-5185

本電話會議將於網絡直播，全部感興趣人士均可於以下網站觀看： https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1738889&tp_key=82f919c8ba。

請於通話開始前最少十五分鐘進入該連結，然後註冊、下載和安裝任何必要音訊軟件。

該電話會議重溫，將於 2025 年 11 月 20 日星期四午夜 12:00（美國東部時間）提供。如欲收聽，請致電 844-512-2921 或 +1 412-317-6671。如欲重溫，請輸入密碼 10203874。

關於 Ispire Technology Inc.

Ispire 從事品牌電子煙和電子煙產品的研發、設計、商業化、銷售、市場營銷和分銷。該公司旗下營運子公司，全球擁有或授權使用超過 400 項專利。Ispire 的品牌電子煙產品均以 Aspire 的名義作銷售，並主要透過全球分銷網絡作全球銷售（不包括美國、中華人民共和國和俄羅斯）。該公司也與全球電子煙品牌和零售商，建立原廠委託設計代工 (ODM) 合作關係。該公司的大麻產品主要以 ODM 模式向其他大麻電子煙公司銷售，並以 Ispire 品牌銷售。Ispire 在美國、歐洲和南非銷售大麻電子煙裝置，最近開始在加拿大和拉丁美洲進行市場銷售活動與客戶互動。如欲查看更多資料，請瀏覽 www.ispiretechnology.com 或於 Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube 關注我們。

前瞻性陳述

本新聞稿載有經修訂的《1933 年證券法》（簡稱「證券法」）第 27A 節，以及經修訂的《1934 年證券交易法》第 21E 節和經修訂的《1995 年私人證券訴訟改革法》所定義的「前瞻性陳述」，旨在涵蓋該等章節所建立的安全港。前瞻性陳述均基於某些假設，並描述本公司的未來計劃、策略和期望，通常可以透過使用前瞻性術語（例如「相信」、「預期」、「可能」、「預期」、「應該」、「會」、「可以」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「目標」、「預期」、「估計」、「預期」、「策略」、「未來」、「可能」或其他類似術語）來識別。雖然並非全部前瞻性陳述均載有這些識別詞，但也視為前瞻性陳述。本新聞稿中載有的全部陳述（歷史事實陳述除外），而關於本公司的策略、前景、財務狀況、營運、成本、計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。許多重要因素，可能導致本公司的實際結果與那些前瞻性陳述指出的結果大相徑庭。此類前瞻性陳述包括但不限於以下風險和不確定性：該公司能否按計劃，而部份或完全實現馬來西亞投資目標。該公司能否於運營所在司法管轄區內，持續遵守適用法律法規。該公司已提交的任何 PMTA 申請，能否得到批准或拒絕。該公司與 Touch Point Worldwide Inc.（以 Berify 和 Chemular Inc. 名義開展業務）（以下簡稱「合資企業」）的合資企業能否成功實現年齡把關科技目標（或者，按照目前計劃的其他方式、以不同條款或根本無法實現），目前不得而知。該合資企業在電子煙科技方面的創新能力，或發展尼古丁電子煙裝置年齡限制或年齡驗證科技的能力。該公司的業務策略，以及 Ispire 截至 2025 年 6 月 30 日年度完結的 10-K 表格年度報告所述的「風險因素」、「管理層對財務狀況與經營業績的討論與分析」或「前瞻性陳述的注意事項」中所述的風險與不確定性，以及 Ispire 隨後向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的任何文件，包括 Ispire 截至 2025 年 3 月 31 日期間完結的 10-Q 表格季度報告。您不應依賴前瞻性陳述，而預測未來事件。本新聞稿中的前瞻性陳述，僅與本新聞稿發佈當日的事件或資料相關。除適用法律要求外，我們不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。無論其是否由於新資料、未來事件或其他原因、在作出聲明之日之後或反映意外事件的發生。您閱讀本新聞稿時，應該理解我們的實際未來結果可能與我們的預期大相徑庭。

投資者關係聯絡：

KCSA Strategic Communications

Phil Carlson

212.896.1233

[email protected]

公關聯絡：

Ellen Mellody

570.209.2947

[email protected]

