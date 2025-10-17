Ispire Technology Inc. 將參與即將舉行之十月會議

洛杉磯 2025年10月17日 /美通社/ -- 電子煙技術及精準劑量領域的創新者 Ispire Technology Inc. （納斯達克股票代碼：ISPR）（下稱「Ispire」、「本公司」或「我們」），今日宣佈其管理團隊預計將參與以下於 2025 年 10 月舉行之投資者會議。

LD Micro 第 19 屆年度主論壇

日期：2025 年 10 月 19 日至 21 日

演講日期及時間： 2025 年 10 月 21 日（星期二）下午 3 時（太平洋時間）

地點：聖地牙哥科羅納多酒店 (Hotel Del Coronado)

網上廣播：https://ldmicrocasts.com/#register

Planet Microcap Showcase：多倫多

日期：2025 年 10 月 21 日至 23 日

演講日期、時間及地點： 2025 年 10 月 22 日（星期三）中午 12 時 30 分（東岸時間）於 Arcadian Loft #2

地點：多倫多 Arcadian Court

網上廣播：https://event.summitcast.com/view/34SFNFBix4cZpKNiohrXeh/abCfndgwqzLQzziKLHHTnG

如欲安排與本公司管理團隊進行一對一會面，請聯絡您在 LD Micro 或 Planet Microcap 的代表，或電郵至 KCSA Strategic Communications ([email protected])。

關於 Ispire Technology Inc.

Ispire 從事品牌電子煙和大麻霧化產品的研發、設計、商業化、銷售、市場營銷和分銷。該公司的營運附屬公司擁有或全球獲得或申請超過 200 項專利。Ispire 的煙草產品以 Aspire 品牌銷售，主要透過全球分銷網絡在世界各地銷售（不包括美國、中華人民共和國和俄羅斯）。該公司的大麻產品以 Ispire 品牌銷售，主要以原廠委託設計代工 (ODM) 方式向其他大麻蒸汽公司銷售。Ispire 僅在美國銷售大麻電子煙硬件，最近在加拿大和歐洲開始市場營銷活動。如需了解更多資料，請瀏覽 www.ispiretechnology.com 或於 Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube 關注 Ispire。本公司網站、任何其他網站或任何社交媒體所載的任何資料或可透過其存取的任何資料，均不屬於本新聞稿的一部份。

