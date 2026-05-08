Ispire Technology Inc. 發佈 2026 財政年度第三季財務業績

現金接連增加 46.8 萬美元，達到 1,800 萬美元

目標於 2026 曆年下半年現金流達至正數

經過策略重整，業務步入平穩

分階段路線圖目標指向數十億美元的可觸及市場，涵蓋約 730 億美元的全球電子煙市場、約 500 至 700 億美元的美國加味電子煙市場，以及 240 億美元以上的全球 G-Mesh 玻璃技術市場

洛杉磯2026年5月9日 /美通社/ -- Ispire Technology Inc. (NASDAQ: ISPR)（「Ispire」、「公司」、「我們」、「我方」或「我們的」）是一家在電子煙技術和精準劑量方面具有創新精神的公司，今天公佈其截至 2026 年 3 月 31 日為止的 2026 財政年度第三季財務業績。

Ispire 聯席行政總裁 Michael Wang 表示：「今季業績反映業務已成功穩定，現金接連增加 46.8 萬美元至 1,800 萬美元，我們正按分階段路線圖推進，短期收益來源已進入生產階段，顛覆破格的技術機遇亦近在眼前：

我們在馬來西亞的生產線現已運作，讓我們在約 730 億美元的全球電子煙市場中，相比中國擁有 25% 的關稅優勢。 尼古丁袋產品已於 2026 年 4 月開始供應給全球客戶。

電子煙原廠委託設計代工 (ODM) 將於 2026 年 7 月推出，主攻中型品牌；並計劃在 2027 年與大型品牌合作。

進一步放眼長遠發展（2027 年及以後）： 透過 IKE Tech 的年齡限制技術，有望打開約值 500 億至 700 億美元的美國加味電子煙市場 在超過 240 億美元的全球合法市場內，G-Mesh 玻璃技術已引起大型煙草公司的興趣。



憑著今季產生的現金流，加上在年齡限制及 G-Mesh 領域上競爭對手無可比擬的專利技術，我們在多個價值數以十億美元計的市場中均具備進展機會，我們相信 Ispire 擁有獨特定位，能為股東帶來超乎預期的價值。」

多個增長推動因素，各擁龐大的可觸及市場作為後盾

推動因素 時間表 機遇 馬來西亞

生產 現在 約 730 億美元的全球電子煙市場；相比

中國擁有 25% 的關稅優勢 電子煙原廠委託設計代工 2026 年 7 月 /

2027 年 2026 年主玫中型品牌；

2027 年 則與大型品牌合作 年齡限制技術（IKE

Tech） 2027 年及以後 目前受限的美國加味電子煙市場約價值 500 億至 700 億美元；

美國可觸及市場每年約 60 億部裝置 G-Mesh 技術 2027 年及以後 逾 240 億美元的全球合法電子煙市場；正與大型煙草公司

展開授權洽談

截至 2026 年 3 月 31 日財政年度第三季財務業績

收益 為 1,870 萬美元，而 2025 財政年度第三季為 2,620 萬美元，上一連續季度為 2,030 萬美元。 按季下跌 160 萬美元（或 8%），是公司史上第二季度到第三季度的最小跌幅，反映出農曆新年相關工廠停工帶來的典型季節性影響。 按年跌幅反映公司持續的策略轉型，由質素較低的大麻收益，轉移至受規管的尼古丁傳輸及合規技術。 整體來說，業務發展漸入平穩。

為 1,870 萬美元，而 2025 財政年度第三季為 2,620 萬美元，上一連續季度為 2,030 萬美元。 按季下跌 160 萬美元（或 8%），是公司史上第二季度到第三季度的最小跌幅，反映出農曆新年相關工廠停工帶來的典型季節性影響。 按年跌幅反映公司持續的策略轉型，由質素較低的大麻收益，轉移至受規管的尼古丁傳輸及合規技術。 整體來說，業務發展漸入平穩。 毛利 為 200 萬美元，而 2025 財政年度第三季為 480 萬美元，上一連續季度為 350 萬美元。 毛利率受約 220 萬美元一次性產品退貨所拖累，該批退貨源於公司已中止業務關係的舊有大麻客戶。 毛利率為 10.7%，相對 2025 財政年度第三季的 18.2%，主要是由於來自已停止合作的舊有大麻客戶約 220 萬美元的一次性產品退貨。

為 200 萬美元，而 2025 財政年度第三季為 480 萬美元，上一連續季度為 350 萬美元。 毛利率受約 220 萬美元一次性產品退貨所拖累，該批退貨源於公司已中止業務關係的舊有大麻客戶。 毛利率為 10.7%，相對 2025 財政年度第三季的 18.2%，主要是由於來自已停止合作的舊有大麻客戶約 220 萬美元的一次性產品退貨。 總營運開支 （不計壞帳開支） 為 590 萬美元，相比 2025 財政年度第三季的 930 萬美元減少 36%，相比上一連續季度的 610 萬美元則減少 3.7%。 壞帳開支為 560 萬美元，比 2025 財政年度第三季少 50 萬美元，比上一個季度多 140 萬美元。

為 590 萬美元，相比 2025 財政年度第三季的 930 萬美元減少 36%，相比上一連續季度的 610 萬美元則減少 3.7%。 壞帳開支為 560 萬美元，比 2025 財政年度第三季少 50 萬美元，比上一個季度多 140 萬美元。 淨虧損 為 950 萬美元（每股 (0.17) 美元），相比 2025 財政年度第三季的淨虧損 1,090 萬美元（每股 (0.19) 美元）減少 12.3%，相比上一連續季度的淨虧損 660 萬美元則增加 44.4%。

為 950 萬美元（每股 (0.17) 美元），相比 2025 財政年度第三季的淨虧損 1,090 萬美元（每股 (0.19) 美元）減少 12.3%，相比上一連續季度的淨虧損 660 萬美元則增加 44.4%。 現金：2026 年 3 月 31 日，公司持有現金 1,800 萬美元，營運資本為 90 萬美元。

電話會議

公司將於 2026 年 5 月 7 日（星期五）上午 8:00（美國東部時間）進行電話會議，討論業績，隨後進行問答環節。

如欲收聽電話會議，請使用以下資料致電。 致電時，請依照指示要求加入「Ispire Technology 電話會議」。

日期：2026 年 5 月 7 日（星期四）

時間：上午 8:00（美國東部時間）

電話號碼：844-826-3033（美國）或 + 1-412-317-5185（國際）

本電話會議將安排網絡直播，如有興趣即可參加：https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1761477&tp_key=3958311007

請在電話會議開始前至少 15 分鐘存取連結以便註冊、下載和安裝任何必要的音訊軟件。

重播服務將於 2026 年 5 月 21 日（星期五）晚上 11:59（美國東部時間）前結束。 如要收聽，請致電：1-844-512-2921 或 1-412-317-6671。 使用密碼 10208863 存取重播內容。

關於 Ispire Technology Inc.

Ispire 從事品牌電子煙和大麻霧化產品的研發、設計、商業化、銷售、市場推廣和分銷。 公司旗下營運子公司在全球擁有或授權使用超過 400 項專利。 Ispire 的品牌電子煙產品以 Aspire 的名義銷售，主要透過其全球分銷網絡在全球銷售（美國、中華人民共和國和俄羅斯除外）。 公司也與全球電子煙品牌和零售商建立原廠委託設計代工 (ODM) 合作關係。 公司的大麻產品主要以 ODM 模式向其他大麻電子煙公司銷售，並以 Ispire 品牌銷售。 Ispire 在美國、歐洲和南非銷售其大麻電子煙硬件，最近開始在加拿大和拉丁美洲開展市場推廣活動和客戶互動。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ispiretechnology.com，或到 Instagram、LinkedIn、Twitter 及 YouTube 關注 Inspire。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933 年證券法》（經修訂）第 27A 條、《1934 年證券交易法》（經修訂）第 21E 條以及《1995 年私人證券訴訟改革法》（經修訂）所指的前瞻性陳述，旨在受到上述條款所建立的安全港條款的保護。 前瞻性陳述是基於某些假設，描述公司未來的計劃、策略和預期，通常可以透過使用「相信」、「預期」、「也許」、「將」、「應該」、「會」、「可以」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「目標」、「預測」、「估計」、「預計」、「策略」、「未來」、「可能」或其他類似術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。 本新聞稿除歷史事實陳述外，有關公司策略、前景、財務狀況、營運、成本、計劃和目標的所有陳述均為前瞻性陳述。 可能導致公司實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中所示業績和財務狀況有重大差異的重要因素。 此類前瞻性陳述包括但不限於風險和不確定性，包括以下方面：公司能否成功重返美國電子尼古丁傳送系統市場；公司提交的任何煙草產品上市前申請 (PMTA) 是否獲得批准或拒絕；公司能否成功落實進一步拓展非洲市場的計劃；公司與 Touch Point Worldwide Inc.（以 Berify 名義開展業務）和 Chemular Inc.（下稱「合資企業」）的合資企業能否按照目前設想的方式、以不同的條款或根本無法實現目標；合資企業在電子煙技術領域進行創新或開發尼古丁電子煙裝置的年齡限制或年齡驗證技術的能力；公司及時收回應收帳款的能力；公司的商業策略；公司向 Ispire ONE™ 進行市場推廣的能力；Ispire ONE™ 實現其目標的成功情況；客戶能否獲得 Ispire ONE™ 的預期收益以及其產品在市場是否成功；Ispire ONE™ 被證明是安全；以及「風險因素」、「管理階層對財務狀況和經營業績的討論與分析」、「關於前瞻性陳述的警示性說明」中所述的風險和不確定性，以及 Ispire 截至 2025 年 6 月 30 日止年度的 10-K 表格年度報告和 Ispire 隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中所述的其他風險。 前瞻性陳述不應視作對未來事件的預測。 本新聞稿中所作的前瞻性陳述僅與本新聞稿發佈之日發生的事件或資訊有關。 除適用法律另有規定外，我們不承擔在聲明發佈之日後因新資訊、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務，也不承擔反映意外事件發生的義務。 閱讀本新聞稿時應理解，我們未來的實際業績可能與我方預期有重大差異。

聯絡人：

HAYDEN IR：

James Carbonara

(646)-755-7412

[email protected]

Brett Maas

(646) 536-7331

[email protected]

-- 附表如下 –

ISPIRE TECHNOLOGY INC. 未經審核簡明綜合資產負債表 （以美元計算，股份及每股數據除外）









2026 年

3 月 31 日



2025 年

6 月 30 日

資產











流動資產：











現金

$ 18,033,652



$ 24,351,765

受限制現金



50,000





-

應收帳款淨額



28,651,558





39,664,145

庫存



5,480,044





6,647,970

預付費用及其他流動資產



3,523,741





2,244,505

流動資產總額



55,738,995





72,908,385

非流動資產：















應收帳款，扣除流動部分



-





7,367,158

物業、廠房及設備淨額



2,665,534





2,952,800

無形資產淨值



2,601,408





2,232,620

使用權資產 - 經營租賃



3,855,373





5,030,005

其他投資



2,000,000





2,000,000

權益法投資



8,839,130





9,515,546

其他非流動資產



210,617





210,617

非流動資產總值



20,172,062





29,308,746

總資產

$ 75,911,057



$ 102,217,131

負債及股東（赤字）/ 權益















流動負債















應付帳款

$ 5,005,033



$ 4,172,476

應付帳款 - 關聯方



38,159,288





52,420,256

合約負債



3,043,470





4,861,250

應計負債及其他應付款項



6,003,509





8,099,991

借款 － 流動部分



1,092,052





1,146,766

營運租賃負債－流動部分



1,546,770





1,838,815

流動負債總額



54,850,122





72,539,554



















非流動負債：















應付關聯方款項



35,000,000





25,000,000

借款 - 扣除流動部分



-





805,361

營運租賃負債－扣除流動部分



2,265,347





3,267,522

非流動負債總額



37,265,347





29,072,883

負債總額



92,115,469





101,612,437



















承付款項及或有負債

































股東（赤字）/ 權益：















普通股，每股面額 0.0001 美元；已授權發行 1.4 億股；

截至 2026 年 3 月 31 日

及 2025 年 6 月 30 日已發行及流通在外的股票分別為 57,399,396 股及 57,193,734 股



5,740





5,719

庫存股（按成本計）



(60,488)





(60,488)

額外實收資本



51,541,046





48,833,601

累積赤字



(67,450,024)





(48,065,267)

累計其他綜合虧損



(240,686)





(108,871)

股東（赤字）/ 權益總額



(16,204,412)





604,694

負債及股東（赤字）/ 權益總額

$ 75,911,057



$ 102,217,131



ISPIRE TECHNOLOGY INC. 未經審核簡明綜合經營業績及

綜合虧損表 （以美元計算，股份及每股數據除外）





截至 3 月 31 日止

三個月，



截至 3 月 31 日止

九個月，





2026



2025



2026



2025



























收益

$ 18,685,501



$ 26,190,725



$ 69,322,941



$ 107,356,898



































營業成本



16,694,576





21,414,820





58,710,643





87,184,044



































毛利



1,990,925





4,775,905





10,612,298





20,172,854



































營運開支：































銷售及市場推廣費用



1,091,907





1,656,527





4,133,079





6,710,438

信貸減值支出



5,564,497





6,103,688





11,537,950





13,389,767

一般及行政開支



4,818,256





7,601,131





13,995,180





23,281,014



































總營運開支



11,474,660





15,361,346





29,666,209





43,381,219



































營運虧損



(9,483,735)





(10,585,441)





(19,053,911)





(23,208,365)



































其他收入（開支）：































利息收入



52,971





3,480





253,365





63,321

利息支出



(87,215)





(35,646)





(299,582)





(60,183)

匯兌（虧損）收益淨額



(30,294)





24,341





269,745





(103,247)

其他收益（支出）淨額



202,697





(86,239)





215,688





(47,906)



































其他收益（支出）淨總額



138,159





(94,064)





439,216





(148,015)



































扣除入息稅前虧損



(9,345,576)





(10,679,505)





(18,614,695)





(23,356,380)



































入息稅



(177,407)





(176,990)





(770,062)





(1,093,774)



































淨虧損

$ (9,522,983)



$ (10,856,495)



$ (19,384,757)



$ (24,450,154)



































其他綜合虧損































外幣報表折算差額



(10,490)





(2,860)





(131,815)





(84,327)

綜合虧損

$ (9,533,473)



$ (10,859,355)



$ (19,516,572)



$ (24,534,481)



































每股淨虧損































基本及攤薄

$ (0.17)



$ (0.19)



$ (0.34)



$ (0.43)



































加權平均流通在外股數：































基本及攤薄



57,293,826





57,003,488





57,269,726





56,752,454



ISPIRE TECHNOLOGY INC. 未經審核簡明綜合現金流表 （以美元計算，股份及每股數據除外）





截至 3 月 31 日止

九個月，





2026



2025















淨虧損

$ (19,384,757)



$ (24,450,154)

將淨虧損調整為營運活動（所用）／所提供現金淨額的項目：















折舊及攤銷



691,894





592,280

信貸減值支出



11,537,950





13,389,767

使用權資產攤銷



1,172,118





1,001,101

以股票為基礎的報酬開支



2,752,467





4,923,751

存貨減值



2,386,751





73,692

權益法投資虧損



676,416





407,028

債務發行成本攤銷



96,937





-

營運資產與負債的變動：















應收帳款



6,841,795





(14,080,837)

庫存



(1,218,825)





(1,485,433)

預付費用及其他流動資產



(1,332,448)





(715,969)

應付帳款及應付帳款 - 關聯方



(3,428,411)





10,962,439

合約負債



(1,817,780)





(756,872)

應計負債及其他應付款項



(876,774)





(969,068)

營運租賃負債



(1,291,706)





(961,244)

營運活動所用的現金淨額



(3,194,373)





(12,069,519)



















投資活動現金流：















物業、廠房及設備購置



(324,225)





(140,956)

專利資本化成本



(449,191)





(781,254)

合資企業投資



(1,298,311)





(767,285)

投資活動所用的現金淨額



(2,071,727)





(1,689,495)



















融資活動現金流：















普通股回購



(45,001)





(60,488)

長期債務所得資金



-





2,339,362

償還借款



(957,012)





-

融資活動（所用）/ 所提供的現金淨額



(1,002,013)





2,278,874



















現金減少淨額



(6,268,113)





(11,480,140)

現金 – 期初金額



24,351,765





35,071,294

現金及受限制現金 – 期末金額

$ 18,083,652



$ 23,591,154

現金及受限制現金的對帳















現金



18,033,652





23,518,560

受限制現金



50,000





72,594

現金及受限制現金總額

$ 18,083,652



$ 23,591,154

補充非現金投資及融資活動















應收帳款 – 由非流動重新分類為流動應收帳款

$ 6,934,364



$ -

應付帳款 – 由關聯方重新分類至應付關聯方款項

$ 10,000,000



$ -

因承擔營運租賃負債換取的租賃資產

$ -



$ 2,771,082

計入應計負債及其他應付款項的未付長期投資

$ -



$ 8,232,715

補充披露















所得稅現金支付額

$ 1,614,273



$ 1,413,533

利息現金支付額

$ 299,582



$ 60,183



ISPIRE TECHNOLOGY INC. 未經審核簡明綜合現金流表 （以美元計算，股份及每股數據除外）



截至

3 月 31 日止三個月，

2026



2025 淨虧損 $ (9,522,983)



$ (10,856,495) 將淨虧損調整為營運

活動所用/ 所提供現金淨額的項目： $ -



$ - 折舊及攤銷 $ 210,652



$ 198,955 信貸減值支出 $ 5,564,497



$ 6,103,688 使用權資產攤銷 $ 479,982



$ 371,717 以股票為基礎的報酬開支 $ 992,478



$ 1,470,877 存貨減值 $ 849,313



$ - 權益法投資虧損 $ 290,083



$ 230,360 債務發行成本攤銷 $ 32,312



$ - 營運資產與負債的變動： $ -



$ - 應收帳款 $ 3,662,298



$ 1,170,940 庫存 $ (1,291,943)



$ 181,075 預付費用及其他流動資產 $ (363,641)



$ 139,686 應付帳款及應付帳款 - 關聯方 $ 3,582,462



$ (9,743,313) 合約負債 $ (1,927,665)



$ (549,992) 應計負債及其他應付款項 $ (99,500)



$ (838,174) 營運租賃負債 $ (489,737)



$ (376,953) 應課税入息 $ (12,590)



$ - 營運活動所提供的現金淨額 $ 1,956,018



$ (12,497,629)

$ -





投資活動現金流： $ -





物業、廠房及設備購置 $ (247,347)



$ 181,808 專利資本化成本 $ (156,349)



$ - 合資企業投資 $ (765,000)



$ (767,285) 投資活動所用的現金淨額 $ (1,168,696)



$ (585,477)

$ -





融資活動現金流： $ -





普通股回購 $ -



$ (60,488) 長期債務所得資金 $ -



$ 2,339,362 償還借款 $ (319,004)



$ - 融資活動所用的現金淨額 $ (319,004)



$ 2,278,874

$ -





現金增加淨額 $ 468,318



$ (10,804,232) 現金 – 期初金額 $ 17,615,334



$ 34,395,386 現金及受限制現金 – 期末金額 $ 18,083,652



$ 23,591,154 現金及受限制現金的對帳







現金 $ 18,033,652



$ 23,518,560 受限制現金 $ 50,000



$ 72,594 現金及受限制現金總額 $ 18,083,652



$ 23,591,154 補充非現金投資及融資活動







應收帳款 – 由非流動重新分類為流動應收帳款 $ -



$ - 應付帳款 – 由

關聯方重新分類至應付關聯方款項 $ 6,000,000



$ - 因承擔營運租賃負債換取的租賃資產 $ -



$ 2,771,082 計入應計負債及其他應付款項的未付長期投資 $ -



$ 8,232,715 補充披露 $ -



$ - 所得稅現金支付額 $ 3,081 -



$ - 利息現金支付額 $ 87,215



$ 35,646

SOURCE Ispire Technology Inc.