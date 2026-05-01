Ispire Technology Inc. 舉行 2026 財政年度第三季度財報電話會議

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Ispire Technology Inc.

02 5月, 2026, 00:23 CST

洛杉磯2026年5月2日 /美通社/ -- Ispire Technology Inc.（「Ispire」或「公司」）(NASDAQ: ISPR) 是電子煙技術和精準劑量領域的開拓者，今天宣佈將於 2026 年 5 月 7 日（星期四）上午 8:00（美國東部時間）召開財報電話會議，討論公司截至 2026 年 3 月 31 日的第三季度財務業績。

如欲收聽電話會議，請使用以下資料致電。 致電時，請依照指示要求加入「Ispire Technology 電話會議」。

  • 日期：2026 年 5 月 7 日（星期四）

  • 時間：上午 8:00（美國東部時間）

  • 電話號碼：844-826-3033（美國）或 + 1-412-317-5185（國際）

本電話會議將安排網絡直播，如有興趣即可參加：https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1761477&tp_key=3958311007

請在電話會議開始前至少 15 分鐘存取連結以便註冊、下載和安裝任何必要的音訊軟件。

重播服務將於 2026 年 5 月 21 日（星期五）晚上 11:59（美國東部時間）前結束。 如要收聽，請致電：1-844-512-2921 或 1-412-317-6671。 使用密碼 10208863 存取重播內容。

關於 Ispire Technology Inc.
Ispire 從事品牌電子煙及大麻霧化產品的研發、設計、商業化、銷售、市場推廣及分銷。 公司旗下營運子公司在全球擁有或授權使用超過 400 項專利。 Ispire 的品牌電子煙產品以 Aspire 的名義銷售，主要透過其全球分銷網絡在全球銷售（美國、中華人民共和國和俄羅斯除外）。 公司也與全球電子煙品牌和零售商建立原廠委託設計代工 (ODM) 合作關係。 公司的大麻產品主要以 ODM 模式向其他大麻電子煙公司銷售，並以 Ispire 品牌銷售。 Ispire 在美國、歐洲和南非銷售其大麻電子煙硬件，最近開始在加拿大和拉丁美洲開展市場推廣活動和客戶互動。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ispiretechnology.com ，或到 InstagramLinkedInTwitterYouTube 關注 Ispire。

投資者可聯絡：

Hayden IR
Brett Maas (646) 536-7331
[email protected]

Hayden IR
James Carbonara (646)-755-7412
[email protected]

SOURCE Ispire Technology Inc.

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