Ispire Technology Inc.、2026年度第3四半期の財務結果を発表

現金は前四半期比46万8000ドル増の1800万ドルとなりました。

2026年下半期にキャッシュフロー・プラスを達成する計画です。

戦略的な体制再構築により、事業は安定化しています。

段階的なロードマップは、世界のベイプ市場（約730億ドル）、米国のフレーバー付きベイプ市場（約500～700億ドル）、世界のG-Meshガラス技術市場（240億ドル超）など、数十億ドル規模の市場を対象としています。

ロサンゼルス, 2026年5月9日 /PRNewswire/ -- Ispire Technology Inc. （ナスダック：ISPR）（以下「Ispire」または「当社」とします）は本日、ベイプ技術と精密な投与技術におけるイノベーターとして、2026年度第3四半期（2026年3月31日終了の3か月間）の財務結果を発表しました。

当社の共同最高経営責任者（Co-CEO）であるMichael Wang氏は次のようにコメントしています。「今四半期は当社事業の安定化に成功し、現金も前四半期比46万8000ドル増の1800万ドルとなりました。これにより、当社は現在、段階的なロードマップに従って実行を進めています。近い将来の収益を牽引する製品はすでに生産段階に入っており、変革をもたらす技術の機会も目前に迫っています。」

マレーシアでの製造は本日より開始されており、約730億ドル規模の世界のベイプ市場において、中国に対して25％の関税優位性を確保しています。 ニコチンパウチのグローバル顧客向け供給は2026年4月に開始されました。

Vapor ODMは、2026年7月に中規模ブランド向けに開始され、大規模ブランドとの提携は2027年を目標としています。

さらにその先（2027年以降）を見据えると： IKE Techによる年齢制限（エイジゲーティング）技術は、現在はアクセスできない米国のフレーバー付きベイプ市場（約500～700億ドル）を開放する可能性を秘めています。 G-Meshガラス技術は、すでに240億ドル超の法的な世界市場において、大手タバコ企業から関心を集めています。



「今四半期にキャッシュを創出し、競合が模倣できない年齢制限技術とG-Mesh技術を備えていることで、当社は数十億ドル規模の市場に対して複数の成功の可能性を持っています。そして、Ispireは株主の皆さまに非常に大きな価値を提供できる独自の立場にあると確信しています。」

巨大な対応可能市場に支えられた複数の成長要因

成長要因（触媒） 時期 市場機会 マレーシア

での製造 現在 世界のベイプ市場は約730億ドルです。

中国に対して25％の関税優位性を持っています。 Vapor ODM 2026年7月 /

2027年 2026年には中規模ブランド向けに、

2027年には大規模ブランドとの提携を予定しています。 年齢制限技術（IKE

Tech） 2027年以降 米国のフレーバー付きベイプ市場は現在、約500～700億ドル規模で閉ざされています。米国の年間総アドレッサブル市場（TAM）は約

60億台です。 G-Mesh技術 2027年以降 世界の法的なベイプ市場は240億ドル超です。大手タバコ企業とのライセンス協議

を進めています。

2026年3月31日終了の第3四半期の財務結果

売上高 は1870万ドルでした。これは2025年度第3四半期の2620万ドル、および前四半期の2030万ドルと比較したものです。前四半期比160万ドル（8％）の減少は、旧正月関連の工場操業停止による典型的な季節影響を反映しており、第2四半期から第3四半期にかけての減少幅としては当社史上最小となります。前年同期比での減少は、低品質の大麻収入から、規制対象のニコチン送達技術およびコンプライアンス技術への戦略的転換を継続していることを反映しています。全体として、事業は引き続き安定しています。

は1870万ドルでした。これは2025年度第3四半期の2620万ドル、および前四半期の2030万ドルと比較したものです。前四半期比160万ドル（8％）の減少は、旧正月関連の工場操業停止による典型的な季節影響を反映しており、第2四半期から第3四半期にかけての減少幅としては当社史上最小となります。前年同期比での減少は、低品質の大麻収入から、規制対象のニコチン送達技術およびコンプライアンス技術への戦略的転換を継続していることを反映しています。全体として、事業は引き続き安定しています。 売上総利益 は200万ドルでした。これは2025年度第3四半期の480万ドル、および前四半期の350万ドルと比較したものです。売上総利益率は、取引を停止した従来の大麻顧客からの一時的な製品返品（約220万ドル）の影響を受けました。売上総利益率は10.7％でした（2025年度第3四半期は18.2％）。これは主に、当社が取引を停止した従来の大麻顧客からの一時的な製品返品（約220万ドル）に起因します。

は200万ドルでした。これは2025年度第3四半期の480万ドル、および前四半期の350万ドルと比較したものです。売上総利益率は、取引を停止した従来の大麻顧客からの一時的な製品返品（約220万ドル）の影響を受けました。売上総利益率は10.7％でした（2025年度第3四半期は18.2％）。これは主に、当社が取引を停止した従来の大麻顧客からの一時的な製品返品（約220万ドル）に起因します。 貸倒費用 を除く 営業費用 の合計は590万ドルでした。これは2025年度第3四半期の営業費用930万ドルと比較して36％の減少、前四半期の営業費用610万ドルと比較して3.7％の減少です。貸倒費用は560万ドルでした。これは2025年度第3四半期より50万ドル少なく、前期より140万ドル多い金額です。

を除く の合計は590万ドルでした。これは2025年度第3四半期の営業費用930万ドルと比較して36％の減少、前四半期の営業費用610万ドルと比較して3.7％の減少です。貸倒費用は560万ドルでした。これは2025年度第3四半期より50万ドル少なく、前期より140万ドル多い金額です。 純損失 は950万ドル、1株当たり0.17ドルでした。これは2025年度第3四半期の純損失1090万ドル（1株当たり0.19ドル）と比較して12.3％の減少、前四半期の純損失660万ドルと比較して44.4％の増加です。

は950万ドル、1株当たり0.17ドルでした。これは2025年度第3四半期の純損失1090万ドル（1株当たり0.19ドル）と比較して12.3％の減少、前四半期の純損失660万ドルと比較して44.4％の増加です。 現金：2026年3月31日現在、当社は1800万ドルの現金と90万ドルの運転資本を保有しています。

カンファレンスコール

当社は2026年5月7日（金）午前8時（米国東部時間）よりカンファレンスコールを実施し、その後質疑応答を行います。

決算説明会にお聞きになるには、以下の情報を使用してお電話でご参加ください。電話接続時に案内がありましたら、「Ispire Technology Call」とお申し出ください。

日付：2026年5月7日（木）

時間：午前8時00分（米国東部時間）

ダイヤルイン番号：米国からは844-826-3033、海外からは+1-412-317-5185におかけください。

この電話会議はウェブキャストでライブ配信され、ご関心のある方はどなたでも https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1761477&tp_key=3958311007 からアクセスできます。

通話開始の少なくとも15分前までにリンクにアクセスして登録の上、必要なオーディオソフトウェアのダウンロードおよびインストールを行ってください。

アーカイブ再生は2026年5月21日（金）午後11時59分（米国東部時間）までご利用いただけます。内容をお聞きになるには、1-844-512-2921または1-412-317-6671にダイヤルしてください。アーカイブ再生にアクセスするには、パスコード10208863をご使用ください。

Ispire Technology Inc. について

Ispire は、ブランド電子タバコおよび大麻用ベイピング製品の研究開発、設計、商品化、販売、マーケティング、ならびに流通に従事しています。当社の事業子会社は、世界で400件を超える特許を所有またはライセンスしています。Ispire のブランド電子タバコ製品は「Aspire」の名称で販売されており、米国・中華人民共和国・ロシアを除く世界各国で、主にグローバルな流通ネットワークを通じて提供されています。当社はまた、世界中の電子タバコブランドや小売業者とのODM（受託設計製造）関係にも取り組んでいます。当社の大麻製品は、Ispireのブランド名で、主にODMベースで他の大麻ベイプ企業に販売しています。Ispireは米国、ヨーロッパ、南アフリカで大麻ベイプ用ハードウェアを販売しており、最近カナダとラテンアメリカでもマーケティング活動と顧客対応を開始しました。詳細は www.ispiretechnology.com をご覧いただくか、Instagram、LinkedIn、Twitter、YouTube で Ispire をフォローしてください。

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、1933年証券法（「証券法」）第27A条、1934年証券取引所法（「証券取引所法」）第21E条、および1995年私募証券訴訟改革法（「私募証券訴訟改革法」）に規定される将来見通しに関する記述が含まれています。将来見通しに関する記述は、一定の仮定に基づき、当社の将来の計画、戦略、期待を述べたものです。一般的には、「信じる」「期待する」「かもしれない」「だろう」「すべきである」「であろう」「できる」「努める」「意図する」「計画する」「目標とする」「見積もる」「予想する」「戦略」「将来」「可能性が高い」などの将来見通しに関する用語、またはその他の類似の用語を使用することで識別できます。ただし、すべての将来見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。本プレスリリースに記載された、当社の戦略、見通し、財務状況、事業運営、コスト、計画および目標に関する記述のうち、過去の事実に関するものを除くすべては、将来見通しに関する記述です。当社の実際の業績および財務状況が将来見通しに関する記述で示された内容と大きく異なる可能性のある重要な要因には、以下のものが含まれます。そのような将来見通しに関する記述には、以下を含むがこれらに限定されないリスクや不確実性が含まれます。当社が米国のENDS市場への再参入に成功するかどうか、当社が提出したPMTAの承認または却下、当社がアフリカ市場へのさらなる進出計画を成功させられるかどうか、Touch Point Worldwide Inc.（d/b/a Berify）およびChemular Inc.との合弁事業（以下「合弁事業」）がその目標を達成できるかどうか（異なる条件で、またはまったく達成できないかどうか）、合弁事業が電子タバコ技術分野で革新を起こす能力、またはニコチンベイピングデバイス用の年齢制限技術もしくは年齢確認技術を開発する能力、当社の売掛金を適時に回収する能力、当社の事業戦略、当社がIspire ONE™を販売する能力、Ispire ONE™がその目標を達成できるかどうか、顧客がIspire ONE™の期待される利益を得る能力および市場における製品の成功、Ispire ONE™の安全性の証明、ならびに「リスク要因」、「経営陣による財務状況および経営成績の分析」、「将来見通しに関する記述に関する注意事項」に記載されているリスクと不確実性、および2025年6月30日を期末とするIspireのForm 10-K年次報告書、ならびにIspireがSECに提出するその後の提出書類に記載されている追加のリスクが含まれます。将来見通しに関する記述を将来の出来事に関する予測として信頼すべきではありません。本プレスリリースにおける将来見通しに関する記述は、本リリースに記載された日付時点の出来事または情報のみに関連しています。当社は、適用法により求められる場合を除き、新たな情報、将来の出来事、またはその他の理由により、本プレスリリースに記載された日付以降に将来見通しに関する記述を更新または修正する義務を一切負いません。本プレスリリースは、当社の将来の実際の業績が当社の予想と大きく異なる可能性があることを理解した上でお読みください。

問い合わせ先：

HAYDEN IR:

James Carbonara

(646)-755-7412

[email protected]

Brett Maas

(646) 536-7331

/ [email protected]

-- 以下の表に続きます --

Ispire Technology Inc. 未監査要約連結貸借対照表 （単位：米ドル、ただし株式数および1株当たりデータを除く）









2026年3月31日

現在



2025年6月30日

現在

資産











流動資産：











現金

$ 18,033,652



$ 24,351,765

使途制限付現金



50,000





-

売掛金（純額）



28,651,558





39,664,145

棚卸資産



5,480,044





6,647,970

前払費用およびその他の流動資産



3,523,741





2,244,505

流動資産合計



55,738,995





72,908,385

非流動資産：















売掛金（1年内回収予定分を除く）



-





7,367,158

有形固定資産（純額）



2,665,534





2,952,800

無形資産（純額）



2,601,408





2,232,620

使用権資産（オペレーティング・リース）



3,855,373





5,030,005

その他の投資



2,000,000





2,000,000

持分法による投資



8,839,130





9,515,546

その他の非流動資産



210,617





210,617

非流動資産合計



20,172,062





29,308,746

総資産

$ 75,911,057



$ 102,217,131

負債および株主資本（欠損／資本）















流動負債















買掛金

$ 5,005,033



$ 4,172,476

買掛金（関連当事者）



38,159,288





52,420,256

契約負債



3,043,470





4,861,250

未払費用およびその他の未払金



6,003,509





8,099,991

借入金（1年内返済予定分）



1,092,052





1,146,766

オペレーティング・リース債務（1年内返済予定分）



1,546,770





1,838,815

流動負債合計



54,850,122





72,539,554



















非流動負債：















関連当事者に対する債務



35,000,000





25,000,000

借入金（1年内返済予定分控除後）



-





805,361

オペレーティング・リース債務（1年内返済予定分控除後）



2,265,347





3,267,522

非流動負債合計



37,265,347





29,072,883

負債合計



92,115,469





101,612,437



















コミットメントおよび偶発債務

































株主資本（欠損）：















普通株式（1株当たりの額面金額は0.0001ドルです。発行可能株式数は140,000,000株です。

2026年3月31日現在

および2025年6月30日現在の発行済み株式数は、それぞれ57,399,396株および57,193,734株です。）



5,740





5,719

自己株式（原価法）



(60,488)





(60,488)

資本剰余金



51,541,046





48,833,601

累積赤字



(67,450,024)





(48,065,267)

その他の包括損失累計額



(240,686)





(108,871)

株主資本（欠損）合計



(16,204,412)





604,694

負債および株主資本（欠損）合計

$ 75,911,057



$ 102,217,131



Ispire Technology Inc. 未監査要約連結損益計算書および

包括損失計算書 （単位：米ドル、ただし株式数および1株当たりデータを除く）





3月31日終了

の3か月間



3月31日終了

の9ヶ月間





2026



2025



2026



2025



























売上高

$ 18,685,501



$ 26,190,725



$ 69,322,941



$ 107,356,898



































売上原価



16,694,576





21,414,820





58,710,643





87,184,044



































売上総利益



1,990,925





4,775,905





10,612,298





20,172,854



































営業費用：































販売費およびマーケティング費用



1,091,907





1,656,527





4,133,079





6,710,438

貸倒費用



5,564,497





6,103,688





11,537,950





13,389,767

一般管理費



4,818,256





7,601,131





13,995,180





23,281,014



































営業費用合計



11,474,660





15,361,346





29,666,209





43,381,219



































営業損失



(9,483,735)





(10,585,441)





(19,053,911)





(23,208,365)



































その他の収入（費用）：































受取利息



52,971





3,480





253,365





63,321

支払利息



(87,215)





(35,646)





(299,582)





(60,183)

為替差損益（純額）



(30,294)





24,341





269,745





(103,247)

その他の収益（費用）（純額）



202,697





(86,239)





215,688





(47,906)



































その他の収入および費用（純額）合計



138,159





(94,064)





439,216





(148,015)



































税引前損失



(9,345,576)





(10,679,505)





(18,614,695)





(23,356,380)



































所得税



(177,407)





(176,990)





(770,062)





(1,093,774)



































当期純損失

$ (9,522,983)



$ (10,856,495)



$ (19,384,757)



$ (24,450,154)



































その他の包括損失































為替換算調整額



(10,490)





(2,860)





(131,815)





(84,327)

包括損失

$ (9,533,473)



$ (10,859,355)



$ (19,516,572)



$ (24,534,481)



































1株当たり当期純損失































基本的および希薄化後

$ (0.17)



$ (0.19)



$ (0.34)



$ (0.43)



































加重平均発行済株式数：































基本的および希薄化後



57,293,826





57,003,488





57,269,726





56,752,454



Ispire Technology Inc. 未監査要約連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：米ドル、ただし株式数および1株当たりデータを除く）





3月31日終了

の9ヶ月間





2026



2025















当期純損失

$ (19,384,757)



$ (24,450,154)

当期純損失を営業活動による現金（使用額）または現金（提供額）に調整するための調整項目：















減価償却費および償却費



691,894





592,280

貸倒費用



11,537,950





13,389,767

使用権資産の償却額



1,172,118





1,001,101

株式報酬費用



2,752,467





4,923,751

棚卸資産の減損損失



2,386,751





73,692

持分法による投資損失



676,416





407,028

債券発行費の償却額



96,937





-

営業資産および負債の変動：















売掛金



6,841,795





(14,080,837)

棚卸資産



(1,218,825)





(1,485,433)

前払費用およびその他の流動資産



(1,332,448)





(715,969)

買掛金および関連当事者に対する買掛金



(3,428,411)





10,962,439

契約負債



(1,817,780)





(756,872)

未払費用およびその他の未払金



(876,774)





(969,068)

オペレーティング・リース債務



(1,291,706)





(961,244)

営業活動により使用された現金（純額）



(3,194,373)





(12,069,519)



















投資活動によるキャッシュ・フロー：















有形固定資産の取得による支出



(324,225)





(140,956)

特許関連の資産化支出



(449,191)





(781,254)

合弁事業への投資による支出



(1,298,311)





(767,285)

投資活動により使用された現金（純額）



(2,071,727)





(1,689,495)



















財務活動によるキャッシュ・フロー：















普通株式の買戻しによる支出



(45,001)





(60,488)

長期借入金の調達による収入



-





2,339,362

借入金の返済による支出



(957,012)





-

財務活動により使用された現金（純額） / 提供された現金（純額）



(1,002,013)





2,278,874



















現金の純減少額



(6,268,113)





(11,480,140)

現金（期首残高）



24,351,765





35,071,294

現金および使途制限付現金（期末残高）

$ 18,083,652



$ 23,591,154

現金および使途制限付現金の調整















現金



18,033,652





23,518,560

使途制限付現金



50,000





72,594

現金および使途制限付現金の合計

$ 18,083,652



$ 23,591,154

現金支出を伴わない投資活動および財務活動に関する補足情報















売掛金（非流動）から売掛金（流動）への振替

$ 6,934,364



$ -

関連当事者に対する買掛金から関連当事者に対する債務への振替

$ 10,000,000



$ -

オペレーティング・リース債務と交換に取得したリース資産

$ -



$ 2,771,082

未払費用およびその他の未払金に含まれる長期投資の未払額

$ -



$ 8,232,715

補足開示事項















所得税の支払額

$ 1,614,273



$ 1,413,533

利息の支払額

$ 299,582



$ 60,183



Ispire Technology Inc. 未監査要約連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：米ドル、ただし株式数および1株当たりデータを除く）



3ヶ月間終了

3月31日

2026



2025 当期純損失 $ (9,522,983)



$ (10,856,495) 当期純損失を営業活動による現金（使用額）または現金（提供額）に調整するための

調整項目： $ -



$ - 減価償却費および償却費 $ 210,652



$ 198,955 貸倒費用 $5,564,497



$ 6,103,688 使用権資産の償却額 $ 479,982



$ 371,717 株式報酬費用 $ 992,478



$ 1,470,877 棚卸資産の減損損失 $ 849,313



$ - 持分法による投資損失 $ 290,083



$ 230,360 債券発行費の償却額 $ 32,312



$ - 営業資産および負債の変動： $ -



$ - 売掛金 $ 3,662,298



$ 1,170,940 棚卸資産 $ (1,291,943)



$ 181,075 前払費用およびその他の流動資産 $ (363,641)



$ 139,686 買掛金および関連当事者に対する買掛金 $ 3,582,462



$ (9,743,313) 契約負債 $ (1,927,665)



$ (549,992) 未払費用およびその他の未払金 $ (99,500)



$ (838,174) オペレーティング・リース債務 $ (489,737)



$ (376,953) 未払法人税等 $ (12,590)



$ - 営業活動による現金（提供額） $ 1,956,018



$ (12,497,629)

$ -





投資活動によるキャッシュ・フロー： $ -





有形固定資産の取得による支出 $ (247,347)



$ 181,808 特許関連の資産化支出 $ (156,349)



$ - 合弁事業への投資による支出 $ (765,000)



$ (767,285) 投資活動により使用された現金（純額） $ (1,168,696)



$ (585,477)

$ -





財務活動によるキャッシュ・フロー： $ -





普通株式の買戻しによる支出 $ -



$ (60,488) 長期借入金の調達による収入 $ -



$ 2,339,362 借入金の返済による支出 $ (319,004)



$ - 財務活動により使用された現金（純額） $ (319,004)



$2,278,874

$ -





現金の純増加額 $ 468,318



$ (10,804,232) 現金（期首残高） $ 17,615,334



$ 34,395,386 現金および使途制限付現金（期末残高） $ 18,083,652



$ 23,591,154 現金および使途制限付現金の調整







現金 $ 18,033,652



$ 23,518,560 使途制限付現金 $ 50,000



$ 72,594 現金および使途制限付現金の合計 $ 18,083,652



$ 23,591,154 現金支出を伴わない投資活動および財務活動に関する補足情報







売掛金（非流動）から売掛金（流動）への振替 $ -



$ - 関連当事者に対する買掛金から

関連当事者に対する債務への振替 $ 6,000,000



$ - オペレーティング・リース債務と交換に取得したリース資産 $ -



$ 2,771,082 未払費用およびその他の未払金に含まれる長期投資の未払額 $ -



$ 8,232,715 補足開示事項 $ -



$ - 所得税の支払額 $ 3,081 -



$ - 利息の支払額 $ 87,215



$ 35,646

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2974247/Ispire_Logo.jpg

SOURCE Ispire Technology Inc.