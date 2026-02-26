高德智感亮相德國IWA戶外用品展 樹立行業新標桿

ApexVision是高德智感歷經二十余載，在軟硬件領域持續攻堅的技術結晶，目前已全面應用於狩獵系列產品，其中旗艦機型TU1260MS的表現尤為亮眼，為用戶帶來標桿級的超清觀測體驗。該技術搭載全新ApexCore S1探測器，熱靈敏度達＜15mK的超高水准，即便溫度出現細微變化也能精准識別。為配合這一全新高靈敏度傳感器，高德智感還研發了多項核心軟件技術以實現性能進階：全新Nexus 1.0圖像處理平台，以及基於人工智能的Hyper-Light 2.0場景優化算法。後者可針對全黑、低光環境專門調校，能提升畫面細節、強化邊緣輪廓並抑制噪點。

軟硬件的雙重升級，讓產品在各類天氣條件下均可實現變焦性能提升，細節保留更完整，動態場景下的延遲與模糊問題也得以改善，且能夠對目標進行實時觀測，呈現高對比度、低噪點的清晰畫面。高德智感並非止步於技術宣講，更希望通過現場實景讓各界感受到ApexVision的實力。

IWA展會體驗環節

本屆IWA戶外用品展期間，到訪嘉賓可前往4A-511展位，親身體驗搭載ApexVision技術的全新Orion C系列緊湊型熱成像儀。該系列產品作為日間瞄准鏡的外接配件，僅重285克，兼具堅固耐用、整夜續航、快速啟動、卓越畫質等優勢。

依托輕量化機身與新一代ApexVision成像技術，Orion C系列可輸出清晰、穩定的熱成像畫面，讓目標識別精准可靠。作為市面上最輕的前串式熱成像儀之一，它大幅縮短裝配時間，帶來更平衡、更穩定、更舒適的狩獵體驗。其簡約流暢的設計與堅固耐用的做工，更保障了產品在各類天氣下的使用性能與可靠性。產品支持3秒快速啟動，在野外突發場景下也能即刻投入使用；低至26ms的超低延遲，確保追蹤與瞄准過程畫面實時同步、無卡頓、無明顯延遲。

Orion C系列專為整夜續航、全天候、全場景使用而打造，誠邀您蒞臨IWA展會現場親身體驗。

參會嘉賓、媒體記者、狩獵愛好者、經銷商及分銷商均可現場親身體驗搭載ApexVision技術的Orion C系列產品及高德智感旗下多款其他產品，直觀感受紅外成像技術的新一代跨越式升級。

更多詳情，可訪問高德智感官網：www.guideoutdoor.com，或聯系[email protected]。

SOURCE Guide