Guide establece nuevos estándares en la industria con la experiencia práctica de IWA Outdoor Classics

NUREMBERG, Alemania, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Guide, pionero en termografía, se complace en presentar sus nuevos productos para exteriores con tecnología ApexVision en IWA OutdoorClassics. Esta nueva tecnología ofrece una revolución ultranítida en la calidad visual infrarroja, pero nos entusiasma ir más allá de las palabras en nuestra demostración in situ de sus características y capacidades, con sesiones de experiencia en vivo disponibles. Visite nuestro stand 4A-511 para una demostración práctica de nuestra nueva y ligera serie Orion C de accesorios de termografía con clip.

Guide showcases Apexvision at IWA 2026

La próxima generación de infrarrojos: ApexVision

ApexVision es la culminación de más de dos décadas de ingeniería en software y hardware, que se ha integrado ampliamente en nuestra gama de productos de caza, especialmente en el modelo insignia TU1260MS, para ofrecer una experiencia de visión ultranítida definitiva. Desarrollado con nuestro nuevo detector ApexCore S1, ApexVision ofrece una sensibilidad térmica ultraalta de <15 mK, que distingue fácilmente incluso pequeños cambios de temperatura. Junto con este nuevo sensor de alta sensibilidad, se incorporan varias tecnologías de software clave que mejoran aún más el rendimiento, incluyendo nuestra plataforma de procesamiento de imágenes Nexus 1.0 y nuestro nuevo algoritmo Hyper-Light 2.0 optimizado para escenarios, basado en IA, optimizado para situaciones de oscuridad total y poca luz para realzar los detalles, mejorar los bordes y suprimir el ruido.

Estas mejoras de hardware y software se combinan para ofrecer un mejor rendimiento del zoom, conservación de detalles, reducción del retardo y el desenfoque en situaciones dinámicas, observación de objetivos en tiempo real, con alto contraste y bajo ruido, en cualquier condición climática. Pero no solo queremos contarle las capacidades de ApexVision; queremos mostrárselas.

Sesiones de Experiencia IWA

Los asistentes a IWA OutdoorClassics están invitados a visitar nuestro stand 4A-511 para experimentar ApexVision con nuestra nueva serie Orion C de accesorios compactos de imagen térmica: accesorios para telescopios diurnos de tan solo 285 g con capacidad robusta, batería que dura toda la noche, inicio instantáneo y una calidad de imagen excepcional.

Con una construcción ligera y tecnología ApexVision de última generación, la serie Orion C ofrece imágenes térmicas nítidas y estables para una identificación de objetivos segura. Es uno de los visores térmicos acoplables más ligeros del mercado, lo que reduce el tiempo de configuración y proporciona una experiencia de caza más equilibrada, estable y cómoda. Su diseño aerodinámico y su robusta construcción garantizan un rendimiento y una fiabilidad excepcionales en cualquier condición climática. Con un arranque rápido de 3 segundos, está listo casi al instante ante cualquier imprevisto en el campo, y su baja latencia de tan solo 26 ms garantiza imágenes en tiempo real sin retardos perceptibles durante el seguimiento y la puntería.

El Orion C está diseñado para ofrecer rendimiento durante toda la noche, en cualquier condición climática y en cualquier situación, y está listo para su experiencia práctica en IWA.

Los asistentes, periodistas, cazadores, comerciantes y distribuidores podrán experimentar demostraciones prácticas en vivo de la serie Orion C con tecnología ApexVision, así como de varios otros productos Guide, y experimentar por sí mismos este nuevo salto generacional en el rendimiento de imágenes infrarrojas.

Más información en www.guideoutdoor.com o contacte con [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921091/Apex_____________1600_1000.jpg