Guide établit de nouvelles normes industrielles avec l'IWA Outdoor Classics Hands-on

NUREMBERG, Allemagne, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Guide, pionnier de l'imagerie thermique, est ravi de présenter ses nouveaux produits d'extérieur équipés de l'ApexVision à l'occasion du salon IWA OutdoorClassics. Cette nouvelle technologie révolutionne la qualité visuelle de l'infrarouge, mais nous sommes impatients d'aller bien au-delà des mots lors de notre démonstration sur place de ses caractéristiques et de ses capacités, avec des sessions d'expérience en direct disponibles. Rendez-vous sur notre stand (4A-511) pour une démonstration pratique de notre nouvelle série Orion C d'accessoires d'imagerie thermique à clipser.

La nouvelle génération de l'infrarouge : ApexVision

ApexVision est l'aboutissement de plus de deux décennies d'efforts d'ingénierie en matière de logiciels et de matériel, qui ont été largement intégrés dans notre gamme de chasseurs, notamment dans le modèle phare TU1260MS, afin d'offrir une expérience de visualisation ultra-claire définitive. Construit à partir de notre nouveau détecteur ApexCore S1, ApexVision offre une sensibilité thermique ultra-élevée <15mK, permettant de distinguer facilement les changements de température les plus infimes. Ce nouveau capteur haute sensibilité s'accompagne de plusieurs technologies logicielles clés qui améliorent encore les performances, notamment notre plateforme de traitement d'images Nexus 1.0 et notre nouvel algorithme Hyper-Light 2.0 optimisé par l'IA pour les situations d'obscurité totale et de faible luminosité afin de rehausser les détails, d'accentuer les contours et de supprimer le bruit.

Ces améliorations matérielles et logicielles se combinent pour offrir de meilleures performances de zoom, la préservation des détails, la réduction du décalage et du flou dans les situations dynamiques, l'observation des cibles en temps réel, avec un contraste élevé et un faible bruit, dans toutes les conditions météorologiques. Mais nous ne voulons pas seulement vous parler des capacités de notre ApexVision, nous voulons vous les montrer.

Sessions d'expérience de l'IWA

Les visiteurs de l'IWA OutdoorClassics sont invités à se rendre sur notre stand (4A-511) pour découvrir l'ApexVision par eux-mêmes avec notre nouvelle série Orion C d'accessoires d'imagerie thermique compacts - des accessoires pour les lunettes de jour pesant seulement 285 g avec une capacité robuste, une autonomie faisant durer la batterie toute la nuit, un démarrage instantané et une qualité d'image exceptionnelle.

Grâce à sa construction légère et à l'imagerie ApexVision de nouvelle génération, la série Orion C fournit des images thermiques claires et stables permettant d'identifier les cibles en toute confiance. C'est l'un des clip-ons thermiques les plus légers du marché, réduisant le temps d'installation et offrant une expérience de chasse mieux équilibrée, plus stable et plus confortable. Son design épuré et sa qualité de fabrication robuste garantissent également des performances et une fiabilité par tous les temps. Avec un démarrage rapide de 3 secondes, il est prêt presque instantanément lors de rencontres soudaines sur le terrain, et une latence extrêmement faible de seulement 26 ms assure des visuels en temps réel, sans décalage perceptible pendant le suivi et la visée.

L'Orion C est conçue pour fonctionner toute la nuit, par tous les temps et dans toutes les situations, et elle est prête pour votre expérience pratique à l'IWA.

Les participants, les journalistes, les chasseurs, les revendeurs et les distributeurs pourront assister à des démonstrations en direct de la série Orion C équipée de la technologie ApexVision, ainsi que de plusieurs autres produits de Guide, et découvrir par eux-mêmes cette nouvelle génération de performances en matière d'imagerie infrarouge.

Pour en savoir plus, consultez le site www.guideoutdoor.com ou contactez [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2921091/Apex_____________1600_1000.jpg