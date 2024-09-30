Jacobs 完成先前宣布的拆分與合併，加速策略轉型

Jacobs 將保留其創新的下一代數據解決方案和數碼技術業務

新精簡的投資組合使公司能夠專注發展於先進製造、城市規劃、能源、環境、生命科學、交通和水資源等領域

達拉斯2024年9月30日 /美通社/ -- Jacobs(NYSE: J) 今日宣布完成關鍵任務解決方案和網路情報政府服務業務（「分離業務」）的拆分，並與 Amentum Parent Holdings LLC 合併，組成一家名為 Amentum Holdings, Inc. (NYSE: AMTM)（「Amentum」）的獨立上市公司。此次合併打造了政府先進工程和技術解決方案領域的領導者。

該交易是 Jacobs 轉型為更專注、更高價值公司的重要里程碑。Jacobs 將繼續作為一家頂尖的、基於科學的諮詢和顧問解決方案供應商，專注於解決世界上一些最複雜的關鍵基礎設施和可持續性挑戰，並在高階製造、城市與場所、能源、環境、生命科學、交通和水資源等領域佔據領先地位。Jacobs 還保留其創新、下一代數據解決方案和數碼技術業務，這是為客戶提供數碼化關鍵基礎設施解決方案的核心。

「一個經過簡化的 Jacobs 加速了我們向更具彈性、更專注、更高增長的關鍵基礎設施參與者的演變，使我們能夠開啟高利潤的工作，同時鞏固我們在與長期大趨勢（如關鍵基礎設施、生命科學和半導體）一致的快速增長市場領域的領導地位，」Jacobs 主席兼行政總裁 Bob Pragada 表示，「憑藉我們為客戶和社會解決一些最大挑戰的豐富歷史，我們正在利用我們的經驗挑戰自己。不僅要滿足期望，還要超越期望——重新定義作為這些高增長領域領導者的成功是什麼樣子。」

Jacobs 財務總監 Venk Nathamuni 補充說：「我們堅定地致力於提供高價值的解決方案，並提高利潤率，這得益於我們對卓越運營和執行的重視，以繼續為我們的利害關係者創造價值。我們期待在 2025 年 2 月 18 日在邁阿密舉行的投資者日上分享我們對 Jacobs 未來的戰略計畫。」

如 Amentum 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的 Form 10 登記聲明中包含的資訊聲明中進一步詳述，在完成拆分和合併交易後：Jacobs 的股東將持有 Amentum 約 51% 的已發行及流通普通股，Jacobs 將持有 Amentum 約 7.5% 的股份。另外約 4.5% 的 Amentum 已發行及流通普通股（「或有代價」）已放入託管。這些股份將來會根據分離業務是否達到特定的 2024 財年營業利潤目標，而釋放並交付給 Jacobs 及其股東或 Amentum 的前唯一股權持有人。如果 Jacobs 及其股東有權獲得任何部分的或有代價，則前 0.5% 的 Amentum 流通股將從託管中釋放並交付給 Jacobs。Jacobs 及其股東可能有權獲得的任何進一步或有代價將按比例分配給將來確定的記錄日期時的 Jacobs 股東。Jacobs 及其股東無權獲得的任何或有代價股份將交付給 Amentum 的前股權持有人。

Jacobs 預計將在 2024 年 10 月 3 日或之前向 SEC 提交一份 Form 8-K，其中包含未經審計的初步備考合併財務資料，以反映分離業務作為 Jacobs 終止經營業務的一部分。此外，Jacobs 打算在提交 Form 8-K 的同時，在其網站上自願提供有關獨立 Jacobs 的某些補充財務資料。

在 Jacobs，我們挑戰今天，重塑明天——為世界上最複雜的挑戰提供成果和解決方案。憑藉約 45,000 人的團隊，我們在先進製造、城市規劃、能源、環境、生命科學、交通和水資源等領域提供端到端服務。從諮詢、可行性研究、規劃、設計、項目和生命週期管理，我們正在創造一個更加互聯和可持續發展的世界。請瀏覽 jacobs.com 並在 LinkedIn 、Instagram 、X 和 Facebook 上關注 Jacobs。

前瞻性聲明免責聲明

本新聞稿中包含的部分聲明構成 1995 年《美國私人證券訴訟改革法》所涵義的前瞻性聲明。前瞻性陳述是與任何歷史或當前事實無直接相關的聲明。在此處使用時，如「預期」、「預期」、「相信」、「尋求」、「估計」、「計劃」、「打算」、「未來」、「將」、「會」、「可能」，「可以」、「目標」、「目的」和類似的詞彙旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括但不限於我們就未來增長、前景、財務展望和業務戰略所做的預期陳述，包括我們對通過分離業務的拆分和合併實現的利益的預期，以及上述任何假設的基礎。儘管這些陳述基於管理層當前的估計和預期，和/或當前可用的競爭、財務和經濟數據，但前瞻性陳述本質上是不確定的，你不應過度依賴這些陳述，因為實際結果可能存在重大差異。我們提醒讀者，存在各種風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中包含、預測或暗示的內容存在重大差異。這些因素包括最近完成的分離交易（以下簡稱「分離交易」）對 Jacobs 和新 Amentum 業務的影響的不確定性，包括對 Jacobs 信用狀況的可能影響，以及 Jacobs 和/或新 Amentum 股票交易價格可能下跌的不確定性，根據分離業務實現 2024 財年特定利潤目標，託管的新 Amentum 股份的最終分配以及出售 Jacobs 在新 Amentum 的股份所獲得的價值的不確定性，與提供過渡服務相關的意外成本、費用或開支，業務和管理策略以及新 Amentum 的增長預期。此外，這些因素可能包括與我們業務相關的其他因素，例如我們充分執行公司戰略的能力，包括我們投資於實施戰略所需工具的能力，來自目標市場現有和未來競爭對手的競爭，我們在預期時間內實現近期收購所設想的成本節約和協同效應或充分實現這些節約和協同效應並成功整合收購業務的能力，收購、戰略聯盟、資產剝離和其他戰略事件對不斷發展的業務戰略的影響，包括公司作為一家獨立的上市公司營運的能力，而不受益於作為分離業務一部分剝離的資源和能力，或維持其文化並留住關鍵人員、客戶或供應商的能力，任何流行病的影響，以及由此產生的經濟衰退對我們的業績、前景和機會的影響，政府和衛生官員為應對流行病而採取的措施或限制，《基礎設施投資和就業法案》規定的項目和資金撥款的時間以及潛在的金額變化，以及與政府支出相關的其他立法，美國或外國稅法、法規、規則、條例或法令的任何變化，可能對我們未來的財務狀況或經營業績產生不利影響，可能影響公司的金融市場風險，包括影響公司獲得資本的能力、此類資本的成本和/或公司根據確定福利養老金和退休後計劃的融資義務，以及總體經濟狀況，包括通貨膨脹和貨幣當局為應對通貨膨脹而採取的行動，利率和外幣匯率的變化，資本市場的變化，銀行業的不穩定，或可能的經濟衰退或經濟下滑對我們的業績、前景和機會的影響，以及地緣政治事件和衝突等。這些事項的影響包括但不限於：由於客戶和供應商的財務狀況，或政府預算限制或預算優先事項的變化，可能導致對我們某些產品解決方案和服務的需求減少，以及正在進行或預期的項目延遲或取消；客戶可能無法及時或完全履行付款義務；大部分員工遠距工作帶來的潛在問題和風險；疾病、旅行限制和其他勞動力中斷已經並可能繼續對我們的供應鏈和及時、滿意地完成客戶項目的能力產生負面影響；我們經營所在的某些國家的政府可能無法有效減輕任何未來流行病或傳染病爆發對其經濟、勞動力以及我們在那裡業務的財務或其他影響。上述因素和潛在的未來發展本質上是不確定的、不可預測的，並且在許多情況下超出我們的控制。關於這些因素以及可能發生的其他可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述不同的因素的描述，請參閱我們截至 2023 年 9 月 29 日的 Form 10-K 年度報告，特別是其中包含的第 1 項「業務」、第 1A 項「風險因素」、第 3 項「法律訴訟」以及第 7 項「管理階層對財務狀況和營運結果的討論和分析」，以及本公司最近提交的 Form 10-Q 季度報告的第二部分第 1A 項「風險因素」，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。除非適用法律另有規定，否則本公司並無義務在本新聞稿發佈之日後更新任何前瞻性陳述，使其符合實際結果。

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SOURCE Jacobs