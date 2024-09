Jacobs booste sa transformation stratégique en finalisant le spin-off et la fusion annoncés précédemment

Jacobs conserve son activité de solutions de données et de technologies numériques de prochaine génération

Le nouveau portefeuille rationalisé permet à l'entreprise de se concentrer sur des stratégies distinctes dans les domaines de la fabrication avancée, des villes et des lieux, de l'énergie, de l'environnement, des sciences de la vie, des transports et de l'eau.

DALLAS, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Jacobs (NYSE : J) annonce aujourd'hui la finalisation du spin-off de ses activités de services gouvernementaux Critical Mission Solutions et Cyber & Intelligence (l'« activité cédée ») et la fusion avec Amentum Parent Holdings LLC, formant une société indépendante cotée en bourse appelée Amentum Holdings, Inc. (NYSE : AMTM) (« Amentum »). Le regroupement crée une entreprise solide et de premier plan dans le domaine de l'ingénierie avancée et des solutions technologiques pour les gouvernements.

Cette opération marque une étape importante dans le parcours de Jacobs, qui souhaite devenir une entreprise plus ciblée et à plus forte valeur ajoutée. Jacobs continuera d'être un fournisseur de premier plan de solutions de conseil et d'expertise scientifique visant à relever certains des défis les plus complexes du monde en matière d'infrastructures essentielles et de développement durable, avec des positions de premier plan dans les secteurs attrayants de la fabrication avancée, des villes et des lieux, de l'énergie, de l'environnement, des sciences de la vie, des transports et de l'eau. Jacobs conserve également son activité innovante de solutions de données et de technologies numériques de nouvelle génération, qui est essentielle pour fournir à ses clients des solutions d'infrastructures critiques basées sur le numérique.

« La simplification de Jacobs accélère notre évolution vers un acteur plus résilient, plus ciblé et à plus forte croissance dans le domaine des infrastructures critiques, ce qui nous permet de débloquer des travaux à forte marge tout en consolidant notre leadership dans des secteurs de marché à croissance rapide alignés sur des mégatendances à long terme telles que les infrastructures critiques, les sciences de la vie et les semiconducteurs », déclare Bob Pragada, président et CEO de Jacobs. « Forts de notre longue expérience dans la résolution de certains des plus grands défis pour nos clients et la société, nous nous appuyons sur notre expérience et nous nous mettons au défi de ne pas nous contenter de répondre aux attentes, mais de les dépasser - en redéfinissant ce qu'est la réussite en tant que leader dans ces secteurs à forte croissance. »

Venk Nathamuni, directeur financier de Jacobs, a ajouté : "Nous restons fidèles à notre engagement de fournir des solutions de grande valeur avec des marges améliorées, en mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle et l'exécution afin de continuer à créer de la valeur pour nos parties prenantes. Nous nous réjouissons à la perspective de partager notre plan stratégique pour l'avenir de Jacobs lors de notre prochaine journée des investisseurs qui se tiendra le 18 février 2025 à Miami ».

Comme le précise la déclaration d'information incluse dans la déclaration d'enregistrement sur le formulaire 10 déposée par Amentum auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC"), immédiatement après la finalisation des opérations de spin-off et de fusion, les actionnaires de Jacobs détenaient environ 51 % des actions ordinaires émises et en circulation d'Amentum, et Jacobs en détenait environ 7,5 %. Un montant supplémentaire d'environ 4,5 % des actions ordinaires émises et en circulation d'Amentum (la « contrepartie conditionnelle ») a été placé sous séquestre, devant être libéré et remis à l'avenir à Jacobs et à ses actionnaires ou à l'ancien détenteur unique des capitaux propres d'Amentum, en fonction de la réalisation de certains objectifs de bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2024 par l'activité cédée. Dans la mesure où Jacobs et ses actionnaires ont droit à une partie de la contrepartie conditionnelle, les premiers 0,5 % des actions en circulation d'Amentum seront libérés de l'entiercement et remis à Jacobs. Toute contrepartie conditionnelle supplémentaire à laquelle Jacobs et ses actionnaires pourraient avoir droit sera distribuée au prorata aux actionnaires de Jacobs à une date d'enregistrement qui sera déterminée à l'avenir. Toutes les actions de la contrepartie conditionnelle auxquelles Jacobs et ses actionnaires n'ont pas droit seront remises à l'ancien actionnaire d'Amentum.

Jacobs prévoit de déposer un formulaire 8-K auprès de la SEC contenant des informations financières consolidées pro forma préliminaires non vérifiées afin de refléter l'activité cédée comme faisant partie des activités abandonnées de Jacobs au plus tard le 3 octobre 2024. En outre, Jacobs a l'intention de mettre à disposition, sur une base volontaire, essentiellement en même temps que le dépôt du formulaire 8-K, certaines informations financières supplémentaires concernant Jacobs indépendant sur son site web.

Chez Jacobs, nous innovons aujourd'hui pour réinventer demain, en fournissant des résultats et des solutions pour les défis les plus complexes du monde. Avec une équipe d'environ 45 000 personnes, nous fournissons des services de bout en bout dans les domaines de la fabrication avancée, des villes et des lieux, de l'énergie, de l'environnement, des sciences de la vie, des transports et de l'eau. Qu'il s'agisse de conseil, de faisabilité, de planification, de conception, de programme ou de gestion du cycle de vie, nous créons un monde plus connecté et plus durable. Découvrez comment sur jacobs.com et connectez-vous avec nous sur LinkedIn , Instagram, X et Facebook.

