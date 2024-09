Jacobs bevordert strategische transformatie met voltooiing van eerder aangekondigde spin-off en fusie

Jacobs behoudt zijn innovatieve activiteiten op het gebied van dataoplossingen en digitale technologieën van de volgende generatie

Met nieuw gestroomlijnde portfolio kan het bedrijf zich richten op verschillende strategieën in geavanceerde productie, steden en plaatsen, energie, milieu, biowetenschappen, transport en water

DALLAS, 30 september 2024 /PRnieuwswire/ -- Jacobs (NYSE: J) kondigde vandaag aan dat het de afsplitsing van zijn overheidsdiensten op het gebied van Critical Mission Solutions en Cyber & Intelligence (de "Afgesplitste Activiteiten") en fusie met Amentum Parent Holdings LLC heeft afgerond. Hierdoor ontstaat een onafhankelijk, beursgenoteerd bedrijf genaamd Amentum Holdings, Inc. (NYSE: AMTM) ("Amentum"). De combinatie creëert een robuust en toonaangevend bedrijf op het gebied van geavanceerde engineering- en technologieoplossingen voor de overheid.

De transactie markeert een belangrijke mijlpaal in de reis van Jacobs om een meer gefocust en waardevoller bedrijf te worden. Jacobs blijft een vooraanstaande leverancier van op wetenschap gebaseerde advies- en consultancyoplossingen gericht op het aanpakken van enkele van 's werelds meest complexe kritieke infrastructuur- en duurzaamheidsuitdagingen met leidende posities in de aantrekkelijke sectoren geavanceerde productie, steden en plaatsen, energie, milieu, biowetenschappen, transport en water. Jacobs behoudt ook zijn innovatieve dataoplossingen en digitale technologieën van de volgende generatie, die essentieel zijn voor het leveren van digitale kritieke infrastructuuroplossingen aan zijn klanten.

"Een vereenvoudigde Jacobs versnelt onze evolutie naar een veerkrachtigere, meer gefocuste, speler met een grotere ontwikkeling in kritieke infrastructuur. Dit stelt ons in staat om hoge marges te ontsluiten terwijl we ons leiderschap versterken in snelgroeiende marktsectoren die zijn afgestemd op megatrends op lange termijn, zoals kritieke infrastructuur, biowetenschappen en halfgeleiders," aldus Bob Pragada, voorzitter & CEO van Jacobs. "Met onze rijke geschiedenis in het oplossen van enkele van de grootste uitdagingen voor onze klanten en de samenleving, bouwen we voort op onze ervaring en dagen we onszelf uit om niet alleen aan de verwachtingen te voldoen, maar deze te overtreffen. Als leider in deze snelgroeiende sectoren kunnen we dan opnieuw definiëren welke successen ons in de toekomst wachten.

Venk Nathamuni, CFO van Jacobs, voegde hieraan toe: "We blijven ons inzetten voor het leveren van hoogwaardige oplossingen met verbeterde marges, ondersteund door onze focus op operationele uitmuntendheid en uitvoering om waarde te blijven creëren voor onze belanghebbenden. We kijken ernaar uit om ons strategisch plan voor de toekomst van Jacobs te delen op onze komende Investor Day op 18 februari 2025 in Miami."

Zoals verder gedetailleerd in de informatieverklaring die deel uitmaakt van de registratieverklaring op Form 10 die Amentum heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC"), zijn de aandeelhouders van Jacobs onmiddellijk na de voltooiing van de spin-off en fusietransacties eigenaars van ongeveer 51% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Amentum, terwijl Jacobs ongeveer 7,5% behoudt. Een bijkomend bedrag van ongeveer 4,5% van de uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van Amentum (de "voorwaardelijke vergoeding") is in escrow geplaatst en zal in de toekomst worden vrijgegeven en geleverd aan Jacobs en zijn aandeelhouders of aan de voormalige enige aandeelhouder van Amentum, afhankelijk van het bereiken van bepaalde bedrijfswinstdoelstellingen voor het boekjaar 2024 door de Afgesplitste Activiteiten. Voor zover Jacobs en zijn aandeelhouders recht hebben op een deel van de voorwaardelijke vergoeding, wordt de eerste 0,5% van de uitstaande aandelen van Amentum vrijgegeven uit escrow en aan Jacobs geleverd. Eventuele verdere voorwaardelijke vergoedingen waarop Jacobs en zijn aandeelhouders recht kunnen hebben, worden pro rata verdeeld onder de aandeelhouders van Jacobs vanaf een registratiedatum die in de toekomst wordt vastgesteld. Alle aandelen van de voorwaardelijke vergoeding waarop Jacobs en zijn aandeelhouders geen recht hebben, worden aan de voormalige aandeelhouder van Amentum overgedragen.

Jacobs verwacht uiterlijk op 3 oktober 2024 een Form 8-K in te dienen bij de SEC met niet-gecontroleerde voorlopige pro forma geconsolideerde financiële informatie om de Afgesplitste Activiteiten weer te geven als onderdeel van de onderbroken bedrijfsactiviteiten van Jacobs. Bovendien is Jacobs van plan om op vrijwillige basis, grotendeels gelijktijdig met de indiening van het Form 8-K, bepaalde aanvullende financiële informatie met betrekking tot onafhankelijke Jacobs beschikbaar te stellen op zijn website.

