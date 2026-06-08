Armen Pogossian 代表亞美尼亞亮相福布斯中國 30 歲以下精英榜峰會，賦能全球新生代創業者

為期兩天的峰會以極具前瞻性的「啟動未來」（Jumpstarting the Future）為主題，匯聚了歷屆與現任福布斯中國 U30 上榜者、全球金融及商界領袖、遠見卓識的投資者、業界評審、學術先鋒，以及福布斯中國高層管理團隊。

峰會於鄭州西亞斯學院的法國花園舉辦專屬歡迎酒會，並由福布斯中國國際業務主管 Herman Chik 及鄭州西亞斯學院黨委書記 Niu Xiaoyu 致辭揭開序幕。現場氛圍熱烈，為新一代領袖之間的對話、創新與連結，營造了強而有力的交流場域。

在峰會的高層對話環節中，Armen Pogossian 深入探討了年輕企業家在塑造全球商業未來格局中的關鍵角色。他表示：「未來的企業家從不盲從潮流，而是在風雲變幻的市場中親手締造潮流。當志同道合、追求卓越的人聚首一堂，深遠的變革便勢在必行。我在福布斯 U30 峰會的經歷印證，只要交流觀點、擁抱創新並保持開放態度進行無國界合作，我們就能在未來真正到來之前，率先看見並塑造其雛形。」

峰會期間，Pogossian 與來自中國及海外的頂尖企業家、創新人士、投資者及商界領袖展開了深入交流。他的參與彰顯了更宏大的願景：將亞美尼亞的卓越成就，與那些賞識才華、抱負及未來視野的國際舞台緊密接軌。

峰會主議程設有五場主題演講及三場專題圓桌論壇，議題涵蓋 AI 驅動的智能硬件、國內算力生態系統、新消費品牌邏輯，以及具身智能機器人等前沿領域。

全場焦點之一的「U30 頒獎盛典」（Under 30 Awards Gala）更是令人翹首以待，盛會向 2024 及 2025 年福布斯中國 U30 的榮譽得主致以崇高敬意。當晚的焦點，正是推動中國新一代商業領袖前行的多元特質、遠大抱負及宏大願景。

峰會期間，設計典雅的 Jardins d'Arménie 展位吸引眾多嘉賓駐足。現場提供令人沉醉的品酒體驗，讓與會者親身感受這款皇家白蘭地的獨特個性及深厚歷史底蘊。此舉進一步鞏固了亞美尼亞在福布斯 U30 盛會中的文化底蘊及奢華氣息。

Pogossian Luxury Brand House 聯同多家備受推崇的企業夥伴，包括 iSoftStone、Plug and Play China、Dreame AI Smart Ring 及 MarcumAsia，攜手支持峰會順利舉行。

關於 Armen Pogossian

Armen Pogossian 現年 27 歲，是 Pogossian Luxury Brand House 的擁有人；該集團是國際奢華品牌中數一數二增長最快的企業，建基於家族在工藝、創意及卓越表現上的傳承。 Pogossian 代表新一代亞美尼亞企業家，不斷將創新奢華的足跡擴展至全球市場。

關於 Pogossian Luxury Brand House

從 1990 年代初開始，Pogossian 家族便持續打造以工藝與精緻為本的上乘奢華產品。 Pogossian Luxury Brand House 扎根亞美尼亞，業務足跡遍及 40 多個國家，致力於實現創意、卓越與身歷其境式品牌體驗的願景，專為環球客戶而設。

SOURCE Pogossian Luxury Brand House