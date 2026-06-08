Armen Pogossian 代表亞美尼亞亮相福布斯中國 30 歲以下精英榜峰會，賦能全球新生代創業者

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Pogossian Luxury Brand House

08 6月, 2026, 21:41 CST

亞美尼亞埃里溫2026年6月8日 /美通社/ -- Pogossian Luxury Brand House 擁有人 Armen Pogossian，成為首位榮登福布斯中國 U30（Forbes Under 30）榜單的亞美尼亞企業家，為亞美尼亞的創業發展、奢華工藝及國際商務形象樹立了重要的里程碑。

Pogossian 受邀出席於河南省鄭州西亞斯學院（Zhengzhou Sias University）舉辦的「2024–2025 福布斯中國 30 位 30 歲以下精英榜峰會」，並同場參與「2026 福布斯中國經濟論壇」。他親臨這場備受矚目的盛會，不僅彰顯了其日益提升的國際地位，更讓亞美尼亞在全球創業、奢華品牌及跨界合作領域的聲量更加響亮。

Post-meeting dialogue with Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House
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From left to right: Russell Flannery, Senior Contributor Forbes, Former Editor in Chief Forbes China and Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House
From left to right: Russell Flannery, Senior Contributor Forbes, Former Editor in Chief Forbes China and Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House
Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House
Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House
Post-meeting dialogue with Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House From left to right: Russell Flannery, Senior Contributor Forbes, Former Editor in Chief Forbes China and Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House Armen Pogossian, Owner Pogossian Luxury Brand House

為期兩天的峰會以極具前瞻性的「啟動未來」（Jumpstarting the Future）為主題，匯聚了歷屆與現任福布斯中國 U30 上榜者、全球金融及商界領袖、遠見卓識的投資者、業界評審、學術先鋒，以及福布斯中國高層管理團隊。

峰會於鄭州西亞斯學院的法國花園舉辦專屬歡迎酒會，並由福布斯中國國際業務主管 Herman Chik 及鄭州西亞斯學院黨委書記 Niu Xiaoyu 致辭揭開序幕。現場氛圍熱烈，為新一代領袖之間的對話、創新與連結，營造了強而有力的交流場域。

在峰會的高層對話環節中，Armen Pogossian 深入探討了年輕企業家在塑造全球商業未來格局中的關鍵角色。他表示：「未來的企業家從不盲從潮流，而是在風雲變幻的市場中親手締造潮流。當志同道合、追求卓越的人聚首一堂，深遠的變革便勢在必行。我在福布斯 U30 峰會的經歷印證，只要交流觀點、擁抱創新並保持開放態度進行無國界合作，我們就能在未來真正到來之前，率先看見並塑造其雛形。」

峰會期間，Pogossian 與來自中國及海外的頂尖企業家、創新人士、投資者及商界領袖展開了深入交流。他的參與彰顯了更宏大的願景：將亞美尼亞的卓越成就，與那些賞識才華、抱負及未來視野的國際舞台緊密接軌。

峰會主議程設有五場主題演講及三場專題圓桌論壇，議題涵蓋 AI 驅動的智能硬件、國內算力生態系統、新消費品牌邏輯，以及具身智能機器人等前沿領域。

全場焦點之一的「U30 頒獎盛典」（Under 30 Awards Gala）更是令人翹首以待，盛會向 2024 及 2025 年福布斯中國 U30 的榮譽得主致以崇高敬意。當晚的焦點，正是推動中國新一代商業領袖前行的多元特質、遠大抱負及宏大願景。

峰會期間，設計典雅的 Jardins d'Arménie 展位吸引眾多嘉賓駐足。現場提供令人沉醉的品酒體驗，讓與會者親身感受這款皇家白蘭地的獨特個性及深厚歷史底蘊。此舉進一步鞏固了亞美尼亞在福布斯 U30 盛會中的文化底蘊及奢華氣息。

Pogossian Luxury Brand House 聯同多家備受推崇的企業夥伴，包括 iSoftStone、Plug and Play China、Dreame AI Smart Ring 及 MarcumAsia，攜手支持峰會順利舉行。

關於 Armen Pogossian

Armen Pogossian 現年 27 歲，是 Pogossian Luxury Brand House 的擁有人；該集團是國際奢華品牌中數一數二增長最快的企業，建基於家族在工藝、創意及卓越表現上的傳承。 Pogossian 代表新一代亞美尼亞企業家，不斷將創新奢華的足跡擴展至全球市場。

關於 Pogossian Luxury Brand House

從 1990 年代初開始，Pogossian 家族便持續打造以工藝與精緻為本的上乘奢華產品。 Pogossian Luxury Brand House 扎根亞美尼亞，業務足跡遍及 40 多個國家，致力於實現創意、卓越與身歷其境式品牌體驗的願景，專為環球客戶而設。

SOURCE Pogossian Luxury Brand House