Jensen Hughes 收購 HiLT，擴展其東南亞業務版圖

此收購有助加強地區業務實力，並提升消防工程能力

馬里蘭州哥倫比亞2026年7月7日 /美通社/ -- 消防與生命安全、保安及風險工程與諮詢領域的全球領導先鋒 Jensen Hughes 今日宣佈，收購新加坡頂尖消防工程公司 HiLT Pte. Ltd. (HiLT)。 是次收購加強 Jensen Hughes 在亞太地區的業務據點，同時提升其客戶支援能力，尤其針對運輸、儲能系統以及大型商業與工業項目等要求嚴謹的行業。

HiLT 於 2002 年創立，在國際項目中以其性能化設計及專業消防系統（包括儲能系統及水霧系統）方面的貢獻而備受認可。 HiLT 亦擁有鋼結構及大型工程木材建築的結構消防工程專業技術，並積極投入電池儲能系統 (BESS) 及合成無氟泡沫 (SFFF) 等新興消防安全領域的發展。

Jensen Hughes 行政總裁 Raj Arora 表示：「對本公司而言，HiLT 的加入實在是令人振奮的里程碑。 HiLT 不僅技術實力雄厚，東南亞業務根基亦穩固，其應對複雜消防與生命安全挑戰的前瞻視野，更與我方策略方針高度一致。 我們期望同心協力，讓世界變得更加安全、更有保障和更加穩健。」

隨着 HiLT 的加入，Jensen Hughes 將進一步善用全球資源，提供更貼合本地需求的專業知識及服務。

HiLT 創辦人兼董事 Victor Ho 說：「對 HiLT 來說，加入 Jensen Hughes 是振奮人心的全新篇章。 我們雙方對推動消防與生命安全同樣抱有堅定承諾，是次合作將讓我們在亞太地區發揮更大影響力。 透過結合 HiLT 的專業技術與 Jensen Hughes 的環球平台，我們將更有能力提供優質創新的解決方案，協助客戶應對最複雜的挑戰。」

整合工作現已展開，兩間機構的管理層正緊密合作，務求為員工及客戶帶來無縫的過渡體驗。

Jensen Hughes 獲得 Gryphon Investors 的支持，它是一間頂尖的中型市場私募投資公司。

關於 Jensen Hughes

Jensen Hughes 作為環球工程、諮詢與技術服務的翹楚，肩負「讓世界更加安全、更有保障和更加穩健」的重要使命。 我們享譽國際，以消防工程範疇的領導地位最負盛名，同時亦深耕其他與使命核心相輔相成的關鍵專業，這些都是我們多年來持續拓展的策略能力。 當中包括無障礙諮詢、風險與危害分析、製程安全、保安風險及應急管理，以至多項服務中的數碼創新方案。 時至今日，我們逾 1,900 名工程師、顧問、分析師及策略專家，於全球超過 100 間辦事處，為遍及 100 多個國家、橫跨政府、醫療保健、科技、能源、關鍵任務及交通運輸等各行各業的客戶提供服務。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.jensenhughes.com。

關於 Gryphon Investors

Gryphon Investors 為頂尖的中型市場私募投資公司，專注於扶植商業服務、消費品、醫療保健、工業增長、軟件及技術解決方案與服務等領域中具競爭優勢的企業。 Gryphon 管理的資產總值超過 100 億美元，三大核心投資策略分別為旗艦基金、傳統基金及初級資本基金。 Gryphon 優先考慮能與創辦人、東主及管理團隊建立強大合作關係的投資項目，並憑藉其綜合交易與營運業務模式，創造長遠價值。 Gryphon 別具一格的營運模式，整合其實證有效的營運資源集團，團隊由全職資深營運主管，以及人工智能、資本市場、財務與會計、人力資本及資訊科技等領域的專家所領導。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.gryphon-inv.com。

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