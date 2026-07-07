Jensen Hughes、HiLT買収により東南アジアでの事業基盤を拡大

今回の買収により、地域での存在感を高め、防火工学分野の能力を強化

メリーランド州コロンビア, 2026年7月7日 /PRNewswire/ -- 防火・人命安全、セキュリティー、リスクベースのエンジニアリングおよびコンサルティングのグローバル・リーダーであるJensen Hughesは本日、HiLT Pte. Ltd. （HiLT）を買収したと発表しました。HiLTは、シンガポール有数の防火工学会社です。今回の買収により、Jensen Hughesはアジア太平洋地域での存在感を強化するとともに、運輸、エネルギー貯蔵システム、大規模な商業・産業開発案件など、要求水準の高い分野の顧客を支援する能力を高めます。

2002年に設立されたHiLTは、性能規定型設計や、エネルギー貯蔵システム、水噴霧システムなどの特殊な防火システムを伴う国際プロジェクトへの貢献で高く評価されています。HiLTは、鉄骨造およびマス・エンジニアード・ティンバー造の建築物に関する構造火災工学の専門知識も有しており、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）や合成フッ素フリー泡消火剤（SFFF）といった、火災安全に関する新たな動向にも積極的に取り組んでいます。

Jensen HughesのCEOであるRaj Aroraは、次のように述べています。「HiLTが加わることは、当社にとって非常に喜ばしい節目です。同社の強力な技術力、東南アジアで確立した事業基盤、そして複雑な防火・人命安全上の課題に対する先進的なアプローチは、当社の戦略的優先事項と密接に合致しています。安全・安心で強靭な世界をつくるという当社の目的を、共に推進できることを楽しみにしています。」

今回HiLTが加わることで、Jensen Hughesは、グローバルなリソースに裏打ちされた、現地事情に精通した専門知識を提供する能力をさらに強化します。

HiLTの創業者兼取締役であるVictor Hoは、次のように述べています。「Jensen Hughesへの参画は、HiLTにとって期待に満ちた新たな章の始まりです。当社は、防火・人命安全の向上に深く取り組む姿勢を共有しており、今回のパートナーシップにより、アジア太平洋地域全体へ当社の貢献を広げることができます。HiLTの専門知識とJensen Hughesのグローバル・プラットフォームを組み合わせることで、当社は革新的で質の高いソリューションを提供し、顧客が直面する最も複雑な課題への対応を支援する上で、これまで以上に優れた体制を整えることができます。」

統合プロセスはすでに進行中であり、両組織の経営陣は緊密に連携し、従業員と顧客の双方にとって円滑な移行を確保できるよう取り組んでいます。

Jensen Hughesは、ミドルマーケットを対象とする大手プライベート投資会社Gryphon Investorsの支援を受けています。

Jensen Hughesについて

Jensen Hughesは、安全・安心で強靭な世界をつくるエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーのグローバル・リーダーです。当社は、防火工学分野におけるリーダーシップで世界的に最も広く認知されているほか、当社の目的の中核をなすその他の重要分野にも強みを持ち、こうした戦略的能力を長年にわたり拡充してきました。これには、アクセシビリティー・コンサルティング、リスクおよびハザード分析、プロセス安全、セキュリティーリスクおよび緊急事態管理に加え、当社の多くのサービスにわたるデジタル・イノベーションが含まれます。現在、当社の1,900名以上のエンジニア、コンサルタント、アナリスト、ストラテジストが100カ所超のオフィスを拠点に、政府、医療、科学技術からエネルギー、ミッション・クリティカル、運輸に至るまで、あらゆる市場で100カ国超の顧客を支援しています。詳細については、www.jensenhughes.comをご覧ください。

Gryphon Investorsについて

Gryphon Investorsは、ビジネスサービス、消費者関連、ヘルスケア、産業成長、ソフトウェア、テクノロジー・ソリューションおよびサービスの各分野で、競争優位性を持つ企業の成長支援に注力する、ミドルマーケットを対象とした大手プライベート投資会社です。100億ドル超の運用資産を有するGryphonの3つの中核的投資戦略は、Flagship、Heritage、Junior Capitalの各ファンドです。Gryphonは、創業者、オーナー、経営陣と強固なパートナーシップを築き、ディールとオペレーションを統合したビジネスモデルを通じて持続的な価値を創出できる投資を優先しています。Gryphonの独自性の高いモデルには、常勤のシニア・オペレーティング・エグゼクティブと、人工知能、資本市場、財務・会計、人的資本、情報技術の各機能分野の専門家が率いる、実績あるOperations Resources Groupが組み込まれています。詳細については、www.gryphon-inv.comをご覧ください。

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SOURCE Jensen Hughes