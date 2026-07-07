Jensen Hughes ขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการเข้าซื้อกิจการ HiLT

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Jensen Hughes

07 Jul, 2026, 08:00 CST

การเข้าซื้อกิจการช่วยเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทในภูมิภาค และยกระดับความสามารถด้านวิศวกรรมความปลอดภัยจากอัคคีภัย

โคลัมเบีย, แมริแลนด์, 7 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Jensen Hughes ผู้นำระดับโลกด้านวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ความปลอดภัยในชีวิต ระบบรักษาความปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยง ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ HiLT Pte. Ltd. (HiLT) บริษัทวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนลูกค้าในภาคส่วนที่มีความต้องการเฉพาะทางสูง เช่น ระบบขนส่ง ระบบกักเก็บพลังงาน และโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

HiLT ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 และได้รับการยอมรับจากผลงานในโครงการระดับนานาชาติที่ใช้แนวทางการออกแบบตามสมรรถนะ และระบบป้องกันอัคคีภัยเฉพาะทาง เช่น ระบบกักเก็บพลังงานและระบบดับเพลิงแบบละอองน้ำ นอกจากนี้ HiLT ยังมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กและอาคารที่ใช้ไม้วิศวกรรม รวมถึงมีบทบาทในกระแสแนวโน้มด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่กำลังได้รับความสนใจ เช่น ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) และโฟมดับเพลิงสังเคราะห์ชนิดปราศจากฟลูออรีน (SFFF)

"การได้ HiLT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่น่าตื่นเต้นสำหรับเรา" Raj Arora ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Jensen Hughes กล่าว "ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่โดดเด่น การมีฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวิสัยทัศน์ในการรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตที่มีความซับซ้อน สอดคล้องอย่างยิ่งกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนพันธกิจในการทำให้โลกของเรามีความปลอดภัย มั่นคง และยืดหยุ่นยิ่งขึ้น"

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยเสริมศักยภาพให้ Jensen Hughes สามารถส่งมอบความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากทรัพยากรและเครือข่ายระดับโลก

"การเข้าร่วมกับ Jensen Hughes ถือเป็นบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับ HiLT" Victor Ho ผู้ก่อตั้งและกรรมการของ HiLT กล่าว "เรามีความมุ่งมั่นร่วมกันในการยกระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิต ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เราขยายผลกระทบเชิงบวกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการผสานความเชี่ยวชาญของ HiLT เข้ากับเครือข่ายระดับโลกของ Jensen Hughes เราจะสามารถนำเสนอโซลูชันที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูง พร้อมสนับสนุนลูกค้าในการรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนที่สุดได้ดียิ่งกว่าเดิม"

ขณะนี้กระบวนการบูรณาการองค์กรได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยทีมผู้บริหารของทั้งสองบริษัทกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทั้งพนักงานและลูกค้า

Jensen Hughes ได้รับการสนับสนุนจาก Gryphon Investors บริษัทลงทุนภาคเอกชนชั้นนำที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจขนาดกลาง

เกี่ยวกับ Jensen Hughes
Jensen Hughes เป็นผู้นำระดับโลกด้านวิศวกรรม การให้คำปรึกษา และเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้โลกมีความปลอดภัย มั่นคง และยืดหยุ่น บริษัทเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย พร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญในสาขาสำคัญอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร ซึ่งบริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านการเข้าถึงสำหรับทุกคน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและอันตราย ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงและความปลอดภัย การจัดการภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในบริการต่าง ๆ ปัจจุบัน Jensen Hughes มีวิศวกร ที่ปรึกษา นักวิเคราะห์ และนักวางกลยุทธ์กว่า 1,900 คน ประจำอยู่ในสำนักงานมากกว่า 100 แห่ง และให้บริการลูกค้าในกว่า 100 ประเทศ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ภาครัฐ การดูแลสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปจนถึงพลังงาน ระบบที่มีความสำคัญยิ่งต่อภารกิจ และระบบขนส่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jensenhughes.com

เกี่ยวกับ Gryphon Investors
Gryphon Investors เป็นบริษัทลงทุนภาคเอกชนชั้นนำที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริการ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค การดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการเติบโต ซอฟต์แวร์ และโซลูชันและบริการด้านเทคโนโลยี บริษัทบริหารสินทรัพย์มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และดำเนินกลยุทธ์การลงทุนหลักผ่านกองทุน Flagship, Heritage และ Junior Capital โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระยะยาวกับผู้ก่อตั้ง เจ้าของกิจการ และทีมผู้บริหาร เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ผสานความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนเข้ากับการบริหารจัดการ จุดเด่นของ Gryphon คือการมี Operations Resources Group ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญประจำองค์กรในด้านปัญญาประดิษฐ์ ตลาดทุน การเงินและการบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gryphon-inv.com

การติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
Ruby Stong
Bolt PR
302-310-2766
[email protected] 

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1623494/6019020/Jensen_Hughes_Portrait_Main_CMYK_Logo.jpg

SOURCE Jensen Hughes

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