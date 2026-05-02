Jo Malone London 為絲柏與葡萄藤芳醇系列呈獻全新洗髮及身體沐浴凝膠

倫敦2026年5月3日 /美通社/ -- 同一芳香，萬千表達。 Jo Malone London 拓展其暢銷的絲柏與葡萄藤芳醇系列。 加入產品陣容的包括優雅別緻、出眾大膽的古龍水 (30ml)，以及一款多功能的洗髮及身體沐浴凝膠。

絲柏樹幽香、葡萄藤暖意與琥珀嫵媚，於清新木調香氣中交織合一。 這款 30ml 芳香佳作大小恰到好處，無論放進手提行李還是化妝袋都合適，貼心伴您遊歷世界。

Jo Malone London 男性大使：Tom Hardy

前調：絲柏

中調：葡萄藤

基調：琥珀

此洗髮及身體沐浴凝膠糅合護髮精華與溫和潔膚因子，使每天沐浴時光提昇至更高境界。 透明凝膠輕搓起泡，溫和潔淨同時滋養，讓肌膚及秀髮縈繞著絲柏與葡萄藤的香韻。

絲柏與葡萄藤芳醇系列：

絲柏與葡萄藤芳醇古龍水 30ml

絲柏與葡萄藤芳醇古龍水 50ml

絲柏與葡萄藤芳醇古龍水 100ml

絲柏與葡萄藤芳醇手部及身體沐浴凝膠

絲柏與葡萄藤芳醇洗髮及身體沐浴凝膠

絲柏與葡萄藤芳醇身體噴霧

絲柏與葡萄藤芳醇經典蠟燭

絲柏與葡萄藤芳醇系列的新產品將於 2026 年 5 月起在 jomalone.co.uk 官網及專門店有售。

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SOURCE Jo Malone London