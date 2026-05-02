Jo Malone London 為絲柏與葡萄藤芳醇系列呈獻全新洗髮及身體沐浴凝膠

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Jo Malone London

03 5月, 2026, 02:59 CST

倫敦2026年5月3日 /美通社/ -- 同一芳香，萬千表達。 Jo Malone London 拓展其暢銷的絲柏與葡萄藤芳醇系列。 加入產品陣容的包括優雅別緻、出眾大膽的古龍水 (30ml)，以及一款多功能的洗髮及身體沐浴凝膠。

絲柏樹幽香、葡萄藤暖意與琥珀嫵媚，於清新木調香氣中交織合一。 這款 30ml 芳香佳作大小恰到好處，無論放進手提行李還是化妝袋都合適，貼心伴您遊歷世界。

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Jo Malone London 男性大使：Tom Hardy
Jo Malone London 男性大使：Tom Hardy

前調：絲柏
中調：葡萄藤
基調：琥珀

此洗髮及身體沐浴凝膠糅合護髮精華與溫和潔膚因子，使每天沐浴時光提昇至更高境界。 透明凝膠輕搓起泡，溫和潔淨同時滋養，讓肌膚及秀髮縈繞著絲柏與葡萄藤的香韻。

絲柏與葡萄藤芳醇系列：

絲柏與葡萄藤芳醇古龍水 30ml
絲柏與葡萄藤芳醇古龍水 50ml
絲柏與葡萄藤芳醇古龍水 100ml
絲柏與葡萄藤芳醇手部及身體沐浴凝膠
絲柏與葡萄藤芳醇洗髮及身體沐浴凝膠
絲柏與葡萄藤芳醇身體噴霧
絲柏與葡萄藤芳醇經典蠟燭

絲柏與葡萄藤芳醇系列的新產品將於 2026 年 5 月起在 jomalone.co.uk 官網及專門店有售。
誠邀在 TikTok、Instagram、Facebook、X、YouTube、LinkedIn 及 Pinterest 上關注 Jo Malone London @JoMaloneLondon #MrMalone

SOURCE Jo Malone London

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