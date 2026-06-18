與 Jo Malone London 共赴英倫蔬果園漫步

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Jo Malone London

18 6月, 2026, 11:09 CST

2026年6月18日 /美通社/ -- 英國香氛生活時尚品牌 Jo Malone London 推出英倫蔬果園限定系列，喚發當季蔬果香氣。 新香撫慰人心，色彩斑斕，甜韻輕柔，宛如果實熟透，靜待採摘。

奶油南瓜

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Brit Veggies Campaign Video
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前路平坦順暢，就如從蔬果園中頑皮摘下的絲絨奶油南瓜。 柔潤奶油南瓜、溫暖零陵香豆與廣藿香，交織成木質美食香調的芬芳。

初調：薑
中調：奶油南瓜
基調：廣藿香

甜菜根

色彩四處流淌，宛如蔬果園中那鮮豔奪目的甜菜根。 甜菜根、鮮活黑加侖子與一縷廣藿香，交匯成美味果香調氣息。

初調：黑加侖子
中調：甜菜根
基調：廣藿香

胡蘿蔔花

生活甜絲絲，像是從蔬果園中欣然採下的胡蘿蔔花。 微甜胡蘿蔔、橙花與白麝香，共譜清新花香調的芬芳。

初調：小茴香
中調：胡蘿蔔花
基調：廣藿香

「我們很欣賞的是，即使在倫敦這樣的大城市中心，人們也能種出自己的胡蘿蔔和香草。無論身在何處，人人都渴望貼近大自然。 此[系列]承接那份自家種植、未經矯飾的質樸意念，卻為其注入嶄新生命力」—— 全球香氛總監 Céline Roux

此系列亦涵蓋沐浴和身體及居室的英倫蔬果園產品，包括蕃茄葉手部清潔露，以及特別版蕃茄藤蔓工藝蠟燭——備有兩種尺寸可供選擇——另配有一款擴香組。 全新手部清潔露以天然來源的甘油和白芒花籽油調製，能溫和清潔並淨化肌膚。 這些蕃茄香氣別具鮮明活潑的草本調，將戶外的盎然生機引入室內。

全系列產品

奶油南瓜古龍水 30ml
甜菜根古龍水 30ml
胡蘿蔔花古龍水 30ml
英倫蔬果園探索系列
蕃茄葉手部清潔露 250ml
蕃茄藤蔓工藝蠟燭 — 英倫蔬果園版 300g
蕃茄藤蔓工藝蠟燭 — 英倫蔬果園版 75g
綠番茄藤擴香組 — 英倫蔬果園版 350ml

英倫蔬果園系列將於 2026 年 6 月起於 jomalone.com 官網及各大專門店有售。

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@JoMaloneLondon #ScentsOfBritain

SOURCE Jo Malone London

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