富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店以「星空下的交響樂」奏響節日序曲

今年的慶典活動沉浸在一段塵封於大學檔案中的失落天文項目傳說之中，邀請賓客們駐足仰望，在星空下重新發現情感聯結之美。整個節日季如同一場流動的交響樂，每個時刻都是宏大樂章中一抹璀璨的音符。

今年的慶典活動仿若交響樂章徐徐展開，每個夜晚都奏響屬於自己的歡樂旋律。慶典將於12月24日的聖誕樹亮燈儀式中拉開帷幕，為接下來的溫暖奇妙時光定下基調。當晚，賓客可前往度假村全日營業的海濱餐廳Tempus Fugit，享用豐盛的平安夜自助大餐，這裡以地道的越南風味與國際經典菜式而聞名；同時，賓客也可光臨靈感源自「美好年代」(Belle Époque)華麗法式宅邸風華的Pink Pearl by Olivier E.餐廳，品嘗一場極致奢華的黑松露盛宴，重新定義島上的精致餐飲體驗。聖誕節當天，家人可齊聚海濱，在以新鮮海鮮和火焰炙烤風味聞名的休閒燒烤餐廳Red Rum享用家庭海灘燒烤，校園裡回蕩的聖誕頌歌更為這夢幻般的氛圍增添色彩。

從12月26日至30日，節日季將奏響更為歡快的節奏。賓客可漫步於拉馬克廣場(Place de Lamarck)燈光點綴的節日夜市，探尋當地風味美食與節日特色小吃，亦或在度假村的各處品嘗各式美味佳餚。Red Rum餐廳的海鮮拼盤和燒烤之夜盡顯海洋的慷慨饋贈，而Tempus Fugit餐廳則為食客推出松露主題菜式。家人亦可齊聚度假村的法式甜品屋與茶室French & Co，享用每日供應的節日主題下午茶，細品精致糕點和應季甜點。在盛宴間隙，每周一、三、五上演的家庭魔術秀將點燃所有年齡段賓客的驚喜之情，誠邀家長與孩子們一同觀賞。

慶祝活動在12月31日達到高潮。當晚，Tempus Fugit餐廳將舉辦匯集各式國際美食的新年夜自助餐盛宴，而Skewer Street則將奉上海濱燒烤大餐，帶來煙熏烤制的特色風味。在以創意雞尾酒和花式調酒技藝聞名的Department of Chemistry Bar酒吧，賓客將一起參加新年倒計時，隨後欣賞點亮翡翠灣的璀璨煙花。

為了讓這份歡樂延續至2026年，新年第一天的早午餐、Tempus Fugit餐廳的松露菜式以及Pink Pearl by Olivier E.餐廳推出的全新季節限定美味，都將為嶄新的一年拉開序幕，而French & Co則將繼續提供帶有節日特色的招牌下午茶。

欲了解更多關於富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店的信息，請訪問：https://www.marriott.com.cn/hotels/pqcjw-jw-marriott-phu-quoc-emerald-bay-resort-and-spa/overview/。

