아시아 톱5 리조트 JW 메리어트 푸꾸옥, '별빛 아래의 교향곡'으로 축제 시즌 맞이

푸꾸옥, 베트남 2025년 10월 27일 /PRNewswire/ -- JW 메리어트 푸꾸옥 에메랄드 베이 리조트 & 스파(JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa)가 2025 콘데 나스트 트래블러 리더스 초이스 어워즈(Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards)에서 아시아 톱5 리조트에 선정되며 아시아에서 가장 특별한 럭셔리 휴양지 중 하나라는 위상을 다시 한번 확인했다. 이번 선정 소식은 JW 메리어트 푸꾸옥이 환상적인 라마르크 대학을 경이, 기쁨, 화합의 무대로 변모시키는 '별빛 아래의 교향곡(A Symphony Beneath the Stars)' 축제 시즌을 공개하는 시기에 맞춰 전해졌다.

Named as Asia’s Top 5 Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa is a masterpiece of design and hospitality (PRNewsfoto/JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa)

업계 최고 권위상 중 하나인 콘데 나스트 트래블러 리더스 초이스 어워즈는 세계 최고의 호텔, 리조트, 크루즈, 항공사, 스파, 도시, 섬 등을 조명한다. JW 메리어트 푸꾸옥 에메랄드 베이 리조트 & 스파는 아시아 지역 '세계 리조트' 부문 5위라는 놀라운 성과를 거두면서 리조트가 몰입형 디자인 컨셉, 화려한 숙박시설, 감각적인 요리, 진정한 현지 체험 활동으로 베트남의 5성급 호텔을 어떻게 변화시켰는지 증명했다.

대학 기록보관소에 잠들어 있던 잊혀진 점성술의 전설을 테마로 한 올해의 축제는 손님들이 잠시 멈추고 하늘을 바라보며 별자리 아래에서 모든 관계의 아름다움을 재발견하도록 초대한다. 이번 시즌은 각각의 행사가 마치 거대한 악보 속 빛나는 악장이 되어 살아 숨 쉬는 교향곡처럼 펼쳐진다.

올해 축제는 교향곡처럼 구성되어 매일 밤 다른 기쁨의 악장을 선사한다. 12월 24일 트리 점등식으로 따뜻함과 경이로움으로 가득한 날들의 분위기를 조성하며 축제의 막이 오른다. 같은 날 밤, 화려하고 신선한 베트남 요리와 세계 각국의 전통 요리로 유명한 리조트의 해변가 레스토랑 템퍼스 푸짓(Tempus Fugit)에서 웅장한 크리스마스 이브 뷔페를 즐길 수 있으며, 벨 에포크 시대의 우아함을 간직한 프랑스 저택을 공간으로 쓰는 핑크 펄 바이 올리비에 엘저(Pink Pearl by Olivier E.)에서는 섬의 파인 다이닝을 재정의하는 호화로운 블랙 트러플 요리를 선보인다. 크리스마스 당일에는 가족들이 해변 레스토랑 레드 럼(Red Rum)에서 가족 해변 바비큐를 즐길 수 있다. 신선한 해산물과 불에 살짝 그을린 풍미로 유명한 이 평온한 그릴 레스토랑에서는 크리스마스 캐롤이 캠퍼스 곳곳에서 흘러 나오면서 마법 같은 분위기를 완성한다.

12월 26일부터 30일까지는 축제 시즌이 더욱 유쾌한 리듬을 타게 된다. 손님들은 라마르크 광장에서 등불이 밝힌 축제 야시장을 거닐며 크리스마스 간식으로 현지의 맛을 체험하는 등 리조트 전역에서 풍성한 메뉴를 즐길 수 있다. 레드 럼의 해산물 플래터와 바비큐 나이트는 바다의 풍요로움을 축하하며, 템퍼스 푸짓은 미식가들을 위한 트러플 요리를 선보인다. 가족들은 리조트의 파티세리•티룸인 프렌치 앤 코(French & Co)에서 매일 열리는 축제 분위기의 애프터눈 티를 즐기며 섬세한 페이스트리와 계절별 디저트를 맛볼 수 있다. 연회 사이사이, 매주 월•수•금요일 열리는 '패밀리 매직 쇼(Family Magic Show)'에서는 어린이부터 어른까지 모두가 즐길 수 있는 환상적인 마술을 선보인다.

축제의 절정은 12월 31일, 템퍼스 푸짓에서 열리는 '뉴이어스 이브 갈라 뷔페(New Year's Eve Gala Buffet)'로, 다양한 국가의 요리가 선보이는 화려한 향연과 함께 '스큐어 스트리트(Skewer Street)'에서 펼쳐지는 해안가에서 즐기는 훈제 그릴 요리의 진수를 만끽할 수 있다. 창의적인 칵테일과 극적인 믹솔로지로 유명한 '디파트먼트 오브 케미스트리 바(Department of Chemistry Bar)'에서는 에메랄드 베이를 밝히는 불꽃놀이를 배경으로 새해 카운트다운을 진행한다.

2026년으로 이어지는 기쁨을 담아, 새해 첫날 브런치, 템퍼스 푸깃의 트러플 메뉴, 핑크 펄 바이 올리비에 엘저에서 선보이는 새로운 시즌 메뉴가 새로운 시작을 위한 자리를 빛내고, 프렌치 앤 코는 축제 분위기를 더한 시그니처 애프터눈 티를 제공한다.

JW 메리어트 푸꾸옥 에메랄드 베이 리조트 & 스파에 대한 자세한 정보는 https://www.marriott.com/ko/hotels/pqcjw-jw-marriott-phu-quoc-emerald-bay-resort-and-spa/overview/에서 확인할 수 있다.

SOURCE JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa