JW MARRIOTT PHU QUOC - アジアのトップ5リゾートが「星空の下のシンフォニー（A SYMPHONY BENEATH THE STARS）」で祝祭シーズンを迎える

フーコック（ベトナム）、2025年10月27日 /PRNewswire/ -- JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa が、『Condé Nast Traveler』リーダーズ・チョイス・アワーズ2025（Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2025）において「アジアのトップ5リゾート（ Top 5 Resorts in Asia ）」に選出され、アジア地域屈指のラグジュアリー・リゾートとしての地位を再確認しました。この栄誉は、リゾートが「星空の下のシンフォニー（ A Symphony Beneath the Stars ）」を発表するタイミングと重なりました。この祝祭イベントでは、架空の大学Lamarck Universityの舞台が、驚きと喜び、そして一体感に満ちた空間へと変貌します。

業界で最も権威ある賞の1つである『Condé Nast Traveler』リーダーズ・チョイス・アワーズ（Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards）は、世界最高のホテル、リゾート、クルーズ、航空会社、スパ、都市、島々などを表彰するものです。JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spaが「ワールド・リゾート（World Resort）」アジア部門で5位に選出されたことは、まさに卓越した成果であり、深く没入できるデザインコンセプト、壮観な宿泊施設、感動的な料理、そして本格的なローカル・アクティビティを通じて、ベトナムにおける五つ星ホスピタリティを変革してきた同リゾートの姿勢を反映しています。

同大学の資料庫に保管されたまま忘れ去られた占星術プロジェクトの伝説を背景に、 今年の祝祭 は、足を止め、空を見上げ、星座の下にある繋がりの美しさを再発見するひとときをゲストに提供します。季節は生きている交響曲のように展開し、それぞれの瞬間が壮大な楽譜の中の輝く楽章となります。

今年の祝祭は交響曲のように形を成し、毎晩が独自の喜びの楽章を奏でます。祝祭は12月24日のツリー点灯式（Tree Lighting Ceremony）で幕を開け、温もりと驚きに満ちた日々の始まりを告げます。その夜、ゲストは活気あるベトナム料理と世界各国の定番料理で知られるリゾート内のオールデイ・ビーチフロント・レストランTempus Fugitにて、豪華なクリスマス・イブ・ビュッフェをお楽しみいただけます。 また、第一次世界大戦前のフランスのベル・エポックにインスパイアされた華やかなフレンチ・マンション Pink Pearl by Olivier E. では、島の高級ダイニングの概念を刷新する贅沢な黒トリュフの饗宴を提案します。クリスマスの日、ご家族は海岸沿いの Red Rum でファミリー・ビーチBBQをお楽しみいただけます。新鮮なシーフードと炎の香りを特徴とするこの気取らないグリル・レストランでは、キャンパス全体に流れるキャロルの調べが魔法のような雰囲気を完璧なものに仕上げます。

12月26日から30日にかけて、季節はより遊び心あふれるリズムをまとい始めます。ゲストは、ランタンに照らされたPlace de Lamarckの祝祭ナイトマーケット（Festive Night Market）を散策し、地元の味とホリデー限定スイーツを発見したり、リゾート内の各店で贅沢なメニューを味わったりできます。Red Rumでは海の幸を称えるシーフード盛り合わせやバーベキュー・ナイトを開催し、Tempus Fugitでは美食家向けにトリュフをふんだんに使った料理を提供します。家族がリゾート内のパティスリー兼ティールームFrench & Coに集い、繊細なペイストリーと季節のスイーツで彩る毎日開催の祝祭アフタヌーン・ティーを楽しむこともできます。食事の合間には、毎週月・水・金曜日に開催されるファミリー・マジック・ショーに親子で招待され、あらゆる年齢層の心をくすぐる驚きを体験できます。

12月31日には祝賀ムードが最高潮に達し、Tempus Fugitでは国際色豊かな料理が並ぶ大晦日ガラ・ビュッフェを開催し、Skewer Streetでは燻製香るグリル料理の海岸沿いの宴を提供します。創造的なカクテルと演劇的な調合技術で名高いDepartment of Chemistry Barでは、ゲストが真夜中をカウントダウンした後、エメラルド湾を彩る花火が打ち上げられます。

2026年への喜びを繋ぐため、元旦のブランチ、Tempus Fugitのトリュフ・メニュー、Pink Pearl by Olivier E.の新作季節料理が新たな始まりを彩ります。また、French & Coでは、お祝いの趣向を添えた同店ならではのアフタヌーン・ティーを常時提供します。

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spaの詳細については、https://www.marriott.com/ja/hotels/pqcjw-jw-marriott-phu-quoc-emerald-bay-resort-and-spa/overview/をご覧ください。

