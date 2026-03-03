Kakao Games 全球正式推出全新 SM Entertainment IP 手機遊戲《SMiniz》

在去年12月進行全球封閉測試後，《SMiniz》因其易上手的益智玩法，以及多樣化的 SM IP 內容而獲得好評。遊戲內包含反映粉絲文化的「小卡收藏」系統、可依個人喜好自訂的「Photo Deco」與「My Room」空間，以及展現藝人真實活動概念的主題服裝設計等豐富內容。

Kakao Games 先前亦透過包含小卡套組抽獎輪盤活動，以及結合 SMTOWN 福岡演唱會的線上與線下宣傳活動，成功提升市場期待度。

上市後，玩家可透過遊戲內活動獲得從未公開的 Special Artist 小卡。此外，即日起至3月10日止，下載遊戲並完成指定任務的玩家，可透過與 SM Kwangya Store 聯動的特別線下活動獲得《SMiniz》周邊商品。

關於 Kakao Games Corp.

Kakao Games（代表理事 韓尚佑）為 Kakao 旗下遊戲子公司，專注於PC與手機平台多元類型遊戲的發行與開發。自2020年9月於韓國KOSDAQ上市以來，成功推出《Odin: Valhalla Rising》、《Uma Musume Pretty Derby》、《Eversoul》、《Guardian Tales》、《Kakao Battlegrounds》等人氣作品，並持續拓展全球市場版圖。Kakao Games 將持續強化產品組合，積極探索遊戲產業新機會。

