Kakao Games Luncurkan Secara Global "SMiniz," Game Baru Berbasis IP SM Entertainment

Setelah uji coba closed beta global pada Desember lalu, "SMiniz" menerima respons positif atas gameplay puzzle yang mudah dimainkan serta beragam konten berbasis IP SM. Game ini menghadirkan sistem koleksi photocard yang mencerminkan budaya fandom, fitur kustomisasi "Photo Deco" dan "My Room" sesuai preferensi individu, serta kostum yang terinspirasi dari aktivitas nyata para artis.

Sebelum peluncuran, Kakao Games telah membangun antusiasme melalui berbagai aktivitas promosi, termasuk event roulette giveaway set Photocard serta promosi online dan offline yang terhubung dengan konser SMTOWN di Fukuoka.

Setelah peluncuran, pemain dapat berpartisipasi dalam event dalam game untuk memperoleh Special Artist Photocard yang belum pernah dirilis sebelumnya. Selain itu, hingga 10 Maret, pengguna yang mengunduh game dan menyelesaikan misi sederhana akan menerima merchandise "SMiniz" melalui event khusus offline yang terhubung dengan SM Kwangya Store.

Halaman Resmi Brand "SMiniz":

https://sminiz.kakaogames.com/

Tentang Kakao Games Corp.

Kakao Games (CEO Sang-Woo Han) adalah anak perusahaan game dari Kakao yang berfokus pada penerbitan dan pengembangan berbagai genre game, mulai dari kasual hingga hardcore di platform PC dan mobile. Sejak tercatat di KOSDAQ pada September 2020, Kakao Games telah berhasil mengembangkan dan meluncurkan judul populer seperti Odin: Valhalla Rising, Uma Musume Pretty Derby, Eversoul, Guardian Tales, dan Kakao Battlegrounds, dengan sejumlah peluncuran global lainnya yang akan datang. Kakao Games terus berkomitmen memperluas portofolio dan mengeksplorasi peluang baru di industri game yang terus berkembang.

