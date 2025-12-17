KLN獲日立家電香港合約 設立維修中心並提供售後服務

香港2025年12月17日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣佈，與阿奇立克日立家電（香港）有限公司（「日立家電香港」）達成新合作協議，為其在香港的售後物流及維修中心設立提供支援。是次合作進一步鞏固KLN為環球家電領先品牌提供量身定制、高效物流解決方案的市場地位。

根據協議，KLN將負責為日立家電消費產品維修中心設施建設、倉儲營運、售後配送、安裝及「One Bell」一站式服務。KLN為日立家電提供佔地15,000平方呎的維修工場及零件倉儲區，並每月處理800宗售後服務配送訂單。此合作彰顯KLN為跨國客戶提供可擴展、科技驅動物流解決方案的豐富經驗與實力。

KLN 綜合物流總裁劉健培表示：「我們十分榮幸獲環球家電行業領先品牌日立家電選為合作夥伴。是次合作體現雙方對卓越營運、靈活應變及供應鏈數碼轉型的共同承諾。」

日立家電香港行政總監谷中英二表示：「高效且反應迅速的供應鏈對電子及家電行業的成功至關重要。KLN的物流專業知識與區域優勢，有助強化我們的配送網絡，提供卓越的售後支援服務，確保香港客戶獲得適時服務與可靠的解決方案。」

是次合作加強KLN作為環球企業可信賴的物流夥伴角色，協助客戶追求營運卓越、數碼整合與可持續增長。

關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）

KLN（前稱嘉里物流聯網有限公司）是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球59個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

關於阿奇立克日立家電

阿奇立克日立家電成立於2021年7月1日，是 Arçelik A.Ş. 和 Hitachi Global Life Solutions, Inc. 共同組建的合資公司，旨在生產、銷售和提供日立品牌的家用電器，面向全球市場（除日本市場外），產品涵蓋雪櫃、洗衣機、吸塵機、冷氣機與不同小家電等。阿奇立克擁有新公司 60% 的股權，而日立公司則持有 40% 的股份。通過此一合資企業，阿奇立克和日立，將結合各自的專業知識，如研發、採購和生產系統等，優化全球供應鏈，增強其在市場上的競爭地位。

阿奇克日立家電官網： https://www.arcelik-hitachi-homeappliances.com/

