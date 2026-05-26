KLN與地捫亞洲簽訂策略代理商合約 加速拓展香港餐飲市場

香港2026年5月26日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣佈，與地捫亞洲私人有限公司（「地捫亞洲」）簽訂策略代理商合約，KLN將全面負責其在香港餐飲市場的銷售、貿易營銷及供應鏈營運。

是次策略合作，KLN將全面支援地捫亞洲多元化的包裝食品產品組合，確保向全港逾3,000間餐飲供應商提供穩定可靠的配送服務。KLN的綜合第四方物流（4PL）服務涵蓋全方位營運服務，包括進貨物流、倉儲管理、庫存管理、訂單處理、貨物分銷及發票開立。此次合作更涵蓋銷售與行銷物流，KLN將協助地捫亞洲加速產品上市、季節性促銷及店內活動的執行。

KLN 綜合物流總裁劉健培表示：「我們很榮幸能與包裝食品領域的市場領導者地捫亞洲合作。地捫亞洲秉持對品質、創新及消費者信心的承諾，在亞洲市場享譽盛名。我們的代理模式旨在優化供應鏈的各個環節，提升可量化的營運效率，包括加速產品上市時間、降低物流成本和提升服務水平。我們期待支持地捫亞洲實現其在香港的發展目標。」

隨著亞洲消費者對高品質食品需求持續上升，KLN與地捫亞洲的合作有助推動其在區域供應鏈創新領域佔據領先地位。KLN的4PL模式不僅提升客戶營運靈活性，更透過可擴展的效率優勢，驅動長期增長並擴大利潤空間。

關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）

KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2025 年全年收入*逾560億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

關於地捫亞洲私人有限公司

地捫亞洲公司總部設於新加坡，負責各加工食品在亞洲及大洋洲地區（不包含印度、菲律賓及緬甸）的營運與行銷。地捫亞洲品牌源自美國，自 1886 年起，一直以高品質農產品及「從農場到餐桌的優質品質」的理念著稱。地捫亞洲成立於 1991 年，為獨立運作的公司，與地捫美國公司分開管理。自成立以來，地捫亞洲已從單一番茄產品擴大至涵蓋多元加工水果及蔬菜品項。為支援業務成長，地捫亞洲在泰國及中國設立生產基地，提升對亞洲及大洋洲各地區的供應能力及彈性。網站連結：www.delmonte-asia.com.sg

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司