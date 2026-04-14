KLN公佈高層管理人員任命 加速環球業務增長

香港2026年4月14日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）今天公佈三項策略性高層管理人員的任命，旨在加速公司環球業務擴展，並強化其財務韌性、人才轉型及長期可持續增長。

曹健麟於2026年4月1日獲委任為KLN首席財務主管，並將於2026年5月21日起獲委任為執行董事。他於會計、財務及內部監控方面擁有逾25年經驗，並在財務管治與策略監督方面具備深厚專業知識。在加入KLN之前，曹健麟於2011年至2026年期間為羅兵咸永道會計師事務所審計業務部合夥人。在新職務上，他將與董事會緊密合作，提升KLN的財務紀律及支持其環球增長策略方面發揮關鍵作用。

沈暉於2026年2月23日加入KLN，擔任首席人力資源主管，她擁有橫跨亞洲與歐洲的豐富國際經驗，並曾在多家跨國企業擔任資深人力資源管理職務。憑藉在人才轉型、併購整合及員工投入度方面的卓越往績，沈暉將協助塑造KLN的企業文化，令其人才與人力資源營運模式與長期業務目標保持一致。

KLN首席營運主管黃兆龍將於2026年5月21日起獲委任為執行董事。在其領導職位上，他將負責監督環球營運，推動各市場的營運整合與卓越服務。自加入KLN以來，黃兆龍在推動公司增長、提升效率及擴展能力方面扮演關鍵角色，並領導KLN 2.0計劃在整個網絡的推行。憑藉逾25年環球運輸及物流行業的豐富經驗，他將為董事會帶來卓越的領導力與創新實績。

就相關任命，KLN執行董事及行政總裁張炳銓表示：「上述任命體現我們致力打造具韌性及前瞻視野的公司。黃兆龍、曹健麟與沈暉具備的互補優勢，將在我們推動策略轉型、邁向環球供應鏈領導者的過程中發揮關鍵作用。」

他補充說：「本人謹代表管理團隊，向即將卸任的首席財務主管兼執行董事鄭志偉致以誠摯謝意，感謝他在任內鞏固公司的財務基礎，並推動業務持續增長。我們欣悉他將繼續以顧問身份支持KLN，並祝願他退休生活一切順遂。」

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關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）

KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2025 年全年收入*逾560億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司