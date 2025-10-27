KLN獲西門子醫療委任為香港「即時診斷」解決方案獨家分銷商

香港 2025年10月27日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）宣佈旗下醫療保健業務附屬公司KLN Medical Limited （「KLN Medical」）與全球醫療科技領導者西門子醫療有限公司（「西門子醫療」；股份代號SHL.DE）達成策略性合作關係，成為西門子醫療「即時診斷檢測」產品的香港獨家分銷商。

是次合作標誌著KLN Medical拓展生命科學領域業務的重要里程碑。KLN Medical提供涵蓋整個供應鏈的一站式代理及分銷服務，專注於專業的銷售與市場推廣，並與香港醫院及醫療機構建立緊密聯繫。憑藉KLN Medical內部工程團隊的技術支援，提供產品保養及維修服務，以確保設備穩定運作並減少服務中斷風險。服務由符合GDP規範的物流、倉儲及庫存管理，秉持醫療供應鏈卓越的最高標準。

KLN Medical將於香港各大醫院、實驗室、診所、復康機構及醫療機構提供相關服務及物流解決方案，確保西門子醫療的先進技術在整個生命週期得以廣泛應用，並能獲得全面支援，從而發揮最大臨床價值與操作效益。

KLN 綜合物流總裁劉健培表示：「我們深感榮幸能與在全球領先的診斷方案供應商西門子醫療攜手合作。是次合作彰顯KLN對於以病人為本、具韌性的醫療體系的承諾，確保醫療機構能及時獲得可靠的診斷服務與全方位支援。」

除了物流與工程支援外，KLN Medical 亦會提供本地市場行銷、臨床培訓及產品教育活動，進一步促進與前線醫療人員的交流與合作。

西門子醫療香港副總裁袁偉強表示：「KLN Medical在商業與技術支援方面的優勢，使其成為我們拓展香港市場的理想合作夥伴。我們將攜手合作，確保創新醫療診斷以卓越且高效的方式，惠及患者與臨床醫護人員。」

西門子醫療的診斷解決方案廣泛應用於香港醫療體系，特別在手術室、深切治療部、急症室及心臟科等部門。例如瑪麗醫院獲國家認證的胸痛中心採用西門子醫療診斷系統，有效縮短急性胸痛患者的診斷與治療時間，彰顯快速診斷的臨床效益。

是次合作進一步鞏固KLN Medical作為香港醫療診斷領域關鍵推動者的角色，並有助其推動更高效、具應變能力及以病人為本的醫療服務長遠願景。

KLN Logistics Group Limited （股份代號 0636.HK ）

KLN（前稱嘉里物流聯網有限公司）是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

關於 KL N Medical Limited

KLN Medical 致力推動香港及東南亞地區的醫療發展，提供創新醫療科技，提升病人治療成效。憑藉與多個國際知名品牌的合作，KLN Medical 協助醫療專業人員掌握最新醫療技術，全面提升醫療質素。作為 KLN 集團旗下成員，KLN Medical 專注於高品質醫療器材與解決方案的穩定分銷。其多元化團隊在多個專業範疇具備深厚經驗，包括心血管護理、復康支援、醫院及診所運作、工程、行銷、市場拓展、法規事務與品質保證、客戶服務及營運管理等。網站連結：www.medical.kln.com

關於西門子醫療有限公司

創新境，為每一個生命。西門子醫療是全球領先的醫療科技公司，提供醫療設備、解決方案和服務，業務遍及180多個國家和地區，並在70多個國家和地區直接開展業務。西門子醫療由西門子醫療股份公司（法蘭克福證券交易所代碼：SHL）及其子公司組成。西門子醫療致力於提升優質醫療資源可及性，同時攻克威脅人類健康的致命疾病。西門子醫療的業務覆蓋醫學影像、體外診斷、癌症診療和微創治療等領域，並通過數位技術和人工智慧強化其各個業務的實力。截至2024財年（2024年9月30日），西門子醫療在全球擁有約72,000名員工，營收約為224億歐元。欲瞭解更多資訊，請訪問西門子醫療官方網站：www.siemens-healthineers.com

