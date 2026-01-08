KLN榮膺香港董事學會傑出董事獎殊榮，彰顯企業管治及可持續發展方面之卓越表現及領導地位

香港2026年1月8日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣佈，在香港董事學會主辦的「香港董事學會董事嘉獎 2025」（「該獎項」）中，集團執行董事及行政總裁張炳銓榮獲上市公司執行董事類別之傑出董事獎殊榮。獲獎足證KLN在企業管治、董事會專業素養及可持續發展方面的卓越表現。

KLN執行董事及行政總裁張炳銓表示：「我們深感榮幸能獲得香港董事學會的肯定，表彰我們在企業管治及董事職責方面的執行與承諾。該獎項亦提醒我們肩負推動可持續發展的責任，需要為業界樹立良好榜樣。KLN在努力拓展全球業務覆蓋的同時，亦致力打造一個公平、共融且開放的工作文化。透過董事會及各業務部門之間的緊密溝通，我們成功加強與合作夥伴及客戶間的協同效益，進一步拓展全球影響力。在前瞻策略及迅速反應的互相結合下，我們致力在提升盈利表現、服務質素，以及肩負企業責任之間取得平衡，推動全球供應鏈的可持續發展。」

該獎項由香港董事學會主辦，旨在表彰董事會在多方面均有卓越表現的企業。獎項候選人由公眾提名，其資料經過嚴謹的程序處理，以及獨立顧問的盡職調查，最終由獨立評審團選出。因此，該獎項被業界視為企業管治水平的最高標杆之一。

關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）

KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球59個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

關於香港董事學會

香港董事學會致力於多元文化環境中培育卓越董事常規，透過教育、資訊，評鑒、增值服務、社群融合工作，以及分享累積的實際經驗，擔當本地及國際公認的權威倡導者、具影響力推廣者、富動力促進者等角色。透過倡導及釐定企業管治及董事專業行為的相關標準，香港董事學會致力促進企業可持續發展，從而為企業、其擁有者、持份者、人類以至地球創造長遠價值。

